Khoảnh khắc đá cẩm thạch đổ xuống khiến một công nhân người Myanmar tử vong

Hàng loạt tấm đá cẩm thạch đổ trúng một công nhân người Myanmar, khiến anh ta tử vong. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến giúp nhưng không thể cứu sống.

Vào lúc 11h sáng ngày 13/1, Trung úy cảnh sát Sorasit Sakkheaw, Phó điều tra viên tại Sở cảnh sát Lat Krabang, nhận được báo cáo về một vụ tai nạn liên quan đến một tấm đá cẩm thạch rơi xuống khiến một công nhân thiệt mạng bên trong một cửa hàng bán và sản xuất đá cẩm thạch tại Soi Rom Klao, phường Khlong Sam Prawet, quận Lat Krabang, Bangkok. Các cán bộ pháp y và nhân viên cứu hộ từ Tổ chức Ruam Katanyu đã đến hiện trường để điều tra, thông tin trên Matichon.com.

Vụ việc xảy ra tại một tòa nhà một tầng, thiết kế mở với trần nhà cao, chuyên bán đá cẩm thạch và cung cấp các dịch vụ thiết kế, trang trí và lắp đặt. Thi thể của ông Tun Win Naing, 26 tuổi, quốc tịch Myanmar và là nhân viên của cửa hàng, được tìm thấy bị vùi trong một đống đá cẩm thạch. Lực lượng cứu hộ và nhân viên cửa hàng đã phải vật lộn để dọn dẹp đống đá trước khi đưa thi thể ra ngoài. Sau đó, họ phối hợp với đội cứu hộ Erawan để được hỗ trợ thêm.

Ban đầu, người bị thương trong tình trạng nguy kịch và sau đó đã tử vong. Đội cứu hộ Erawan đã xác nhận trường hợp tử vong này.

Việc xem xét đoạn phim camera giám sát cho thấy, trước khi xảy ra vụ tai nạn, người quá cố đã đi vào khu vực giữa các đống đá cẩm thạch. Cùng lúc đó, có hai công nhân khác ở khu vực đó; một người đang điều khiển xe nâng và người kia đang xếp các tấm đá cẩm thạch trước khi đống đá đổ sập xuống.

Các nhà điều tra đang tiến hành triệu tập nhân chứng để thẩm vấn thêm nhằm tiếp tục các thủ tục pháp lý. Thi thể đã được gửi đến viện pháp y tại khu vực có thẩm quyền để khám nghiệm tử thi trước khi được bàn giao cho gia đình để tiến hành các nghi lễ tôn giáo.