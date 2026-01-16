Khoảnh khắc cần cẩu khổng lồ đổ sập trên đường khiến nhiều người thiệt mạng

Một vụ sập cần cẩu tại công trường xây dựng đường cao tốc ở ngoại ô Bangkok đã khiến hai người thiệt mạng, chỉ một ngày sau vụ tai nạn khác tương tự.

Ngày 15/01/2025, một cần cẩu bị sập trên đường Rama II (làn đường hướng ra ngoài) phía trước khách sạn Paris. Theo báo cáo ban đầu, hai xe ô tô bị nghiền nát và hai người thiệt mạng. Công tác cứu hộ hiện đang được tiến hành, theo Amarin TV.

Video: @JJanegle / X

Video: Sparkupdate / Tiktok

Một đoạn video ghi hình từ camera hành trình phương tiện chạy phía sau cho thấy khoảnh khắc suýt 'gặp tử thần' khi một cần cẩu thép bất ngờ đổ sập. Người lái xe có camera hành trình cho biết anh ta đã thoát chết trong gang tấc. Vụ việc đã làm dấy lên những lời chỉ trích về vấn đề an toàn của các dự án xây dựng trên con đường này, nơi các tai nạn dường như xảy ra thường xuyên.

Đường cao tốc Rama II là nơi diễn ra nhiều dự án cơ sở hạ tầng lớn, bao gồm cả việc xây dựng đường thu phí, nơi đã chứng kiến ​​nhiều vụ tai nạn chết người trong những năm gần đây, khiến nó được mệnh danh là "Con đường tử thần".