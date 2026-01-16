Hà Nội

Khoảnh khắc cần cẩu khổng lồ đổ sập trên đường khiến nhiều người thiệt mạng

Một vụ sập cần cẩu tại công trường xây dựng đường cao tốc ở ngoại ô Bangkok đã khiến hai người thiệt mạng, chỉ một ngày sau vụ tai nạn khác tương tự.

Trường Hân dịch

Ngày 15/01/2025, một cần cẩu bị sập trên đường Rama II (làn đường hướng ra ngoài) phía trước khách sạn Paris. Theo báo cáo ban đầu, hai xe ô tô bị nghiền nát và hai người thiệt mạng. Công tác cứu hộ hiện đang được tiến hành, theo Amarin TV.

Video: @JJanegle / X
Video: Sparkupdate / Tiktok

Một đoạn video ghi hình từ camera hành trình phương tiện chạy phía sau cho thấy khoảnh khắc suýt 'gặp tử thần' khi một cần cẩu thép bất ngờ đổ sập. Người lái xe có camera hành trình cho biết anh ta đã thoát chết trong gang tấc. Vụ việc đã làm dấy lên những lời chỉ trích về vấn đề an toàn của các dự án xây dựng trên con đường này, nơi các tai nạn dường như xảy ra thường xuyên.

Đường cao tốc Rama II là nơi diễn ra nhiều dự án cơ sở hạ tầng lớn, bao gồm cả việc xây dựng đường thu phí, nơi đã chứng kiến ​​nhiều vụ tai nạn chết người trong những năm gần đây, khiến nó được mệnh danh là "Con đường tử thần".

#cần cẩu #đổ sập #tai nạn #Bangkok #an toàn xây dựng #đường Rama II

Bài liên quan

Video

Nhà vệ sinh di động rơi từ trên cao xuống đường cao tốc ở Tây Ban Nha

Cabin nhà vệ sinh di động bị sập khi đang được cần cẩu di chuyển trên cao trên cầu, may mắn không gây ra thương tích gì.

Một tai nạn may mắn không phải một thảm kịch, xảy ra trên Cầu Centenary ở Seville, Tây Ban Nha, một dự án cơ sở hạ tầng hiện đang được mở rộng với chi phí hàng triệu đô la. Một nhà vệ sinh di động được công nhân xây dựng sử dụng đã rơi từ độ cao vài chục mét xuống lòng đường bên dưới, ngay giữa một con đường đông đúc.

Nhà vệ sinh di động rơi từ độ cao lớn xuống đường cao tốc ở Seville, Tây Ban Nha. Nguồn: RedUno.com
Xem chi tiết

Video

Sập cầu tại mỏ đồng ở Congo: 32 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Một vụ nổ súng quân sự được cho là đã gây ra sự hoảng loạn, cây cầu tại mỏ đồng của Congo đã sập khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.

Thông tin trên Republic World, ít nhất 32 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng tại vùng sâu vùng xa ở Đông Nam Congo khi một cây cầu tạm thời tại mỏ đồng Kalando, một cơ sở bán công nghiệp nằm sâu trong tỉnh Lualaba, bị sập.

Các báo cáo cho biết, cây cầu tạm bợ tại mỏ đồng Kalando đã bị sập khi hàng trăm công nhân đang làm việc tại đây. Vụ việc kinh hoàng này đã gây chấn động cả nước, nơi khai thác thủ công là nguồn sống của hàng triệu người, nhưng cũng là một lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thiếu an toàn. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cây cầu sập kinh hoàng khiến hơn 25 người thiệt mạng cũng đang lan truyền trên mạng xã hội.

Xem chi tiết

Video

Xe tải quên hạ thùng, va chạm kinh hoàng làm sập cầu đi bộ

Cơ quan quản lý đường cao tốc tiết lộ mức độ thiệt hại đối với cầu vượt Bangna-Trat, cho biết việc sửa chữa sẽ mất khoảng ba tháng vì vụ va chạm.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Thep Ratana (Bangna-Trat), làn đường hướng vào thành phố, đoạn chính, trước chợ Namchai, phường Bang Phli Noi, huyện Bang Bua, tỉnh Samut Prakan. Một xe tải chở vật liệu xây dựng đã va chạm với cầu vượt dành cho người đi bộ, khiến kết cấu cầu sập xuống một xe tải và một xe bán tải đang lưu thông bên dưới. Vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng và một người bị thương, thông tin trên trang TNews.

Khoảnh khắc cây cầu đổ sập vì va chạm với thùng xe. Video: TNews
Xem chi tiết

