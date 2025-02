Xuất hiện gián robot khổng lồ, dư luận tranh cãi "nảy lửa" vì...

Các nhà khoa học đang phát triển gián robot khổng lồ để hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ. (Ảnh: 9News) Chúng là côn trùng kết hợp máy móc, được gắn bảng mạch để điều khiển chuyển động.(Ảnh: VietNamplus) Gián cyborg có thể di chuyển vào khu vực nguy hiểm mà con người không tiếp cận được.(Ảnh: Vietnam.vn) So với robot thông thường, côn trùng cyborg (sinh vật lai giữa máy móc và sinh vật sống) linh hoạt hơn trong môi trường thực tế.(Ảnh: New Scientist) Ngoài tìm kiếm người sống sót, chúng có thể mang thuốc và truyền dữ liệu về trung tâm cứu hộ.(Ảnh: Health Digest) Nghiên cứu tương tự cũng được áp dụng cho sứa và nấm để thu thập dữ liệu đại dương và đất.(Ảnh: SciTechDaily) Công nghệ này gây tranh cãi về đạo đức, nhưng các nhà khoa học khẳng định không gây hại cho côn trùng.(Ảnh: The Atlantic) Theo các nhà nghiên cứu, lợi ích cứu hộ của gián cyborg vượt xa những lo ngại hiện tại.(Ảnh: India Today) Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những phát minh kỳ quặc nhưng hữu ích bất ngờ.

Các nhà khoa học đang phát triển gián robot khổng lồ để hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ . (Ảnh: 9News) Chúng là côn trùng kết hợp máy móc, được gắn bảng mạch để điều khiển chuyển động.(Ảnh: VietNamplus) Gián cyborg có thể di chuyển vào khu vực nguy hiểm mà con người không tiếp cận được.(Ảnh: Vietnam.vn) So với robot thông thường, côn trùng cyborg (sinh vật lai giữa máy móc và sinh vật sống) linh hoạt hơn trong môi trường thực tế.(Ảnh: New Scientist) Ngoài tìm kiếm người sống sót, chúng có thể mang thuốc và truyền dữ liệu về trung tâm cứu hộ.(Ảnh: Health Digest) Nghiên cứu tương tự cũng được áp dụng cho sứa và nấm để thu thập dữ liệu đại dương và đất.(Ảnh: SciTechDaily) Công nghệ này gây tranh cãi về đạo đức, nhưng các nhà khoa học khẳng định không gây hại cho côn trùng.(Ảnh: The Atlantic) Theo các nhà nghiên cứu, lợi ích cứu hộ của gián cyborg vượt xa những lo ngại hiện tại.(Ảnh: India Today) Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những phát minh kỳ quặc nhưng hữu ích bất ngờ.