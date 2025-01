Tiết lộ ngỡ ngàng mặt trăng “siêu to khổng lồ” của sao Diêm Vương

Mặt trăng lớn nhất trong hệ sao Diêm Vương: Charon là mặt trăng lớn nhất trong số 5 mặt trăng của sao Diêm Vương, bao gồm Styx, Nix, Kerberos và Hydra. Ảnh: Pinterest. Kích thước đáng kể: Charon có đường kính khoảng 1.212 km, gần bằng một nửa đường kính của Pluto, khiến nó trở thành một trong những cặp hệ đôi (binary system) trong hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. Khối lượng lớn so với hành tinh mẹ: Charon có khối lượng bằng khoảng 12% so với sao Diêm Vương, làm cho trung tâm khối lượng giữa hai thiên thể nằm ngoài bề mặt Pluto. Ảnh: Pinterest. Khám phá vào năm 1978: Charon được phát hiện bởi nhà thiên văn học James Christy khi ông nhận thấy một "bướu" kỳ lạ trên ảnh chụp sao Diêm Vương. Ảnh: Pinterest. Tên gọi từ thần thoại Hy Lạp: Charon được đặt tên theo người lái đò chở linh hồn qua sông Styx trong thần thoại Hy Lạp. Ảnh: Pinterest. Khoảng cách gần Pluto: Charon cách Pluto khoảng 19.600 km, ngắn hơn nhiều so với khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Chuyển động đồng bộ: Charon và Pluto luôn "nhìn" nhau, nghĩa là chúng có chuyển động đồng bộ về quỹ đạo và vòng quay (tide-locked). Ảnh: Pinterest. Không có khí quyển: Charon không có khí quyển đáng kể, bề mặt của nó gần như hoàn toàn trơ trụi. Ảnh: Pinterest. Bề mặt phủ băng: Bề mặt Charon được bao phủ bởi một lớp băng nước dày, khiến nó phản xạ ánh sáng rất tốt. Ảnh: Pinterest. Vết nứt khổng lồ: Charon có hệ thống hẻm núi khổng lồ, trong đó nổi bật là chỗ đứt gãy dài hơn 1.000 km, sâu khoảng 7,5 km, cho thấy dấu hiệu hoạt động địa chất trong quá khứ. Ảnh: Pinterest. Vết màu đỏ bí ẩn: Vùng cực bắc của Charon có màu đỏ đậm, được cho là do tholins - các hợp chất hữu cơ hình thành từ khí methane bốc hơi từ Pluto. Ảnh: Pinterest. Lõi đá nhỏ: Charon chủ yếu cấu tạo từ băng, với một phần nhỏ là lõi đá ở trung tâm. Ảnh: Pinterest. Nhiệt độ cực lạnh: Nhiệt độ bề mặt Charon rất thấp, thường dao động khoảng -220°C. Ảnh: Pinterest. Không có núi lửa hiện tại: Không có dấu hiệu núi lửa đang hoạt động, nhưng trong quá khứ, Charon có thể đã trải qua núi lửa băng (cryovolcanism). Ảnh: Pinterest. Thám hiểm bởi tàu New Horizons: Vào năm 2015, tàu New Horizons của NASA đã bay qua hệ Pluto-Charon, cung cấp những hình ảnh và dữ liệu chi tiết nhất về Charon. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

