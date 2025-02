Sốc nặng với loài chim tuyệt chủng chóng vánh vì quá đần độn

1. Tên "Dodo" có thể có nghĩa là "ngu ngốc". Nguồn gốc của cái tên "dodo" chưa rõ ràng, nhưng có thể đến từ tiếng Hà Lan "dodaars" (nghĩa là "lông xù xì") hoặc tiếng Bồ Đào Nha "doudo" (nghĩa là "ngu ngốc"). Ảnh: Pinterest. 2. Không biết bay. Chim dodo tiến hóa trong môi trường không có động vật ăn thịt trên đảo Mauritius, vì vậy chúng mất khả năng bay và có cơ thể to lớn, nặng nề. Ảnh: Pinterest. 3. Có thể đạt trọng lượng lên đến 15–20 kg. Dodo là một loài chim lớn, với cân nặng trung bình từ 15–20 kg, mặc dù một số cá thể có thể nhẹ hơn vào mùa khan hiếm thức ăn. Ảnh: Pinterest. 4. Có họ hàng với bồ câu. Dù có ngoại hình khác biệt, dodo thực chất là họ hàng gần với chim bồ câu, đặc biệt là bồ câu Nicobar (Caloenas nicobarica). Ảnh: Pinterest. 5. Tổ trên mặt đất, trứng dễ bị săn phá. Dodo đẻ trứng trên mặt đất, điều này khiến trứng của chúng dễ bị các loài động vật ngoại lai như chuột và lợn ăn mất, góp phần đẩy nhanh sự tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest. 6. Bị tuyệt chủng trong vòng chưa đầy 100 năm sau khi được phát hiện. Người Bồ Đào Nha phát hiện dodo vào khoảng năm 1598, và đến năm 1681, loài chim này đã tuyệt chủng hoàn toàn do săn bắn và sự xuất hiện của các loài xâm lấn như chuột, lợn và khỉ. Ảnh: Pinterest. 7. Chưa từng được con người ghi lại bằng hình ảnh thực tế. Các hình vẽ và mô tả về dodo có thể không hoàn toàn chính xác vì không có bức ảnh hay mẫu vật sống nào được ghi lại. Ảnh: Pinterest. 8. Không thực sự "ngu ngốc" như lời đồn. Dodo bị coi là chậm chạp và ngờ nghệch, nhưng thực tế chúng chỉ không sợ con người do không có kẻ săn mồi trong môi trường sống tự nhiên. Ảnh: Pinterest. 9. Xương hóa thạch vẫn được tìm thấy trên đảo Mauritius. Dù đã tuyệt chủng hơn 300 năm, nhưng các nhà khoa học vẫn tìm thấy xương dodo trên đảo Mauritius, giúp tái tạo hình ảnh của chúng một cách chính xác hơn. Ảnh: Pinterest. 10. Có thể được hồi sinh bằng công nghệ sinh học. Một số nhà khoa học đang nghiên cứu để hồi sinh dodo bằng công nghệ chỉnh sửa gene và nhân bản dựa trên DNA từ các mẫu hóa thạch. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

