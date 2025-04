Săn rắn ăn thịt, lão nông bỗng dưng hóa 'người rắn' đáng sợ

Câu chuyện về việc ăn thịt rắn dẫn đến biến thành "người rắn" được đồn thổi và gây xôn xao một ngôi làng xa xôi tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Vậy, sự thật câu chuyện này là gì? Theo Sohu, sau khi ăn thịt rắn, cơ thể ông Hàn Vĩnh Ba bắt đầu trải qua những biến đổi bất thường. Làn da của ông bắt đầu rụng đi và xuất hiện vảy giống như vảy rắn, chỉ cần chạm nhẹ là vảy sẽ rơi rụng, trông vô cùng đáng sợ. (Ảnh: Sohu, DT, IT) Ông Hàn Vĩnh Ba là người nổi tiếng trong làng với tài bắt rắn. Trong khi người khác sợ hãi mỗi khi thấy rắn, ông Hàn lại coi đó là cơ hội. Ông không chỉ giỏi bắt rắn mà còn đặc biệt yêu thích ăn thịt rắn. Sau mỗi lần bắt được, ông thường chế biến rắn thành những món ăn và thưởng thức như một món đặc sản. Với ông, rắn là nguồn thức ăn bổ dưỡng. Một ngày, khi ông Hàn đang nghỉ ngơi tại sân sau nhà một người dân sau khi làm việc, chủ nhà phát hiện ra một con rắn dài hơn một mét đang tìm cách ăn trộm trứng gà trong ổ. Với sự nhanh nhẹn của mình, ông Hàn bắt sống con rắn, lấy gan rắn ăn sống, rồi cho xác rắn vào nước để qua đêm. Tuy nhiên, chính hành động này đã dẫn đến những biến đổi kinh hoàng trên cơ thể ông. Ngày hôm sau, sau khi ăn thịt con rắn đó, ông Hàn bắt đầu cảm nhận những thay đổi trên cơ thể. Da ông trở nên sẫm màu, ban đầu ông nghĩ là do làm việc ngoài trời nắng nhiều. Nhưng chỉ vài ngày sau, da ông chuyển sang màu tím đen, lông trên cơ thể cũng rụng dần. Lúc này, ông Hàn vẫn chưa liên hệ tình trạng cơ thể mình và món thịt rắn mà ông đã ăn. Chỉ trong thời gian ngắn, da của ông bắt đầu ngứa ngáy và xuất hiện vảy giống như vảy cá, cứ chạm vào là rơi rụng. Gia đình ông Hàn rất hoảng sợ, gọi bác sĩ địa phương đến khám nhưng không ai biết cách chữa trị. Bệnh tình của ông ngày càng trầm trọng hơn, da khô ráp và cứ thay liên tục như một lớp da rắn. Ông Hàn không thể chịu được lạnh, phải mặc nhiều lớp áo và đắp chăn dày, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn. Người dân trong làng tin rằng ông bị "thần rắn" nguyền rủa, vì đã giết quá nhiều rắn nên phải biến thành người rắn. Thậm chí, chính ông Hàn cũng dần tin vào điều đó. Trong khi làng đang xôn xao về "lời nguyền", một bác sĩ Trung y họ Phó từ thành phố xa nghe tin và quyết định đến thăm khám cho ông Hàn. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện ông Hàn không chỉ bị mắc bệnh phong thấp do lao động quá sức, mà còn bị nhiễm trùng do ăn sống gan rắn, chứa nhiều vi khuẩn và tác nhân gây bệnh. Điều này đã gây ra căn bệnh da liễu nghiêm trọng mà ông đang mắc phải. Bác sĩ bắt đầu điều trị cho ông Hàn bằng các phương pháp Đông y kết hợp với thuốc và sau một thời gian, tình trạng của ông Hàn dần cải thiện. Vảy trên da bắt đầu giảm đi, ông cũng không còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nữa. Tuy nhiên, giữa lúc bệnh tình đang thuyên giảm, một người tự xưng là "tiên nhân" xuất hiện và nói với gia đình ông Hàn rằng ông bị "rắn đực" trả thù vì đã giết "rắn cái". Gia đình ông Hàn tin vào lời này và dừng việc điều trị, thay vào đó là thắp hương và cầu nguyện để xin tha thứ từ "thần rắn". Điều này khiến bệnh tình của ông Hàn lại trở nên tồi tệ hơn. Sau 4 tháng bệnh trở nặng, ông Hàn nhận ra mình đã bị lừa và xin bác sĩ trở lại điều trị. Bác sĩ dù rất giận nhưng nhìn thấy tình trạng của ông Hàn quá tồi tệ nên chấp nhận tiếp tục điều trị cho ông. Cuối cùng ông Hàn đã khỏi bệnh, chỉ để lại làn da sậm màu như hậu quả của căn bệnh đã qua. Ông vô cùng biết hơn bác sĩ Phó, người đã không từ bỏ việc điều trị cho mình. Sau biến cố này, ông Hàn thề rằng sẽ không bao giờ bắt hay ăn rắn nữa. Ông cũng khuyên mọi người không nên tin vào những câu chuyện mê tín mà phải tin vào y học và khoa học khi đối mặt với bệnh tật. Câu chuyện của ông Hàn là lời cảnh báo rằng ăn thịt rắn có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm nếu không biết cách xử lý đúng. Hãy cẩn trọng với những thực phẩm lạ, khi gặp vấn đề về sức khỏe, hãy tìm đến bác sĩ để được điều trị đúng cách. >>> Mời độc giả xem thêm video: Những điều khủng khiếp nếu bị rắn hổ mang phun nọc độc vào mặt

