Rút tiền tại ATM, coi chừng bị sao chép thông tin trên thẻ

Chi hội Thẻ Ngân hàng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) đã có văn bản gửi các ngân hàng thành viên đề nghị tăng cường an ninh, an toàn hoạt động ATM để đảm bảo hệ thống ATM hoạt động an toàn, hiệu quả và thông suốt, đặc biệt trong các dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Thiết bị skimming như bàn phím, khe đọc thẻ giả mạo được kẻ gian gắn thêm lên ATM để đánh cắp thông tin thẻ, đồng thời đánh cắp mật khẩu. Ảnh: Master Debuit

Chi hội Thẻ Ngân hàng cho biết, thời gian vừa qua, một số ngân hàng hội viên bị đối tượng xấu đập phá máy ATM để chiếm đoạt tiền hoặc dùng các thủ đoạn mới, phức tạp để lắp đặt thiết bị skimming ăn cắp dữ liệu thẻ giao dịch tại ATM nhằm làm thẻ giả rút tiền...

Cụ thể, khách hàng khi giao dịch tại các cây nạp/rút tiền tự động (ATM/CDM), cần cảnh giác với thủ đoạn lấy cắp dữ liệu của kẻ gian. Kẻ gian sử dụng thiết bị nhỏ để gắn vào khe đọc thẻ ATM để sao chép dữ liệu ở dải băng từ của thẻ.

Bên cạnh đó, kẻ gian có thể gắn các thiết bị trá hình camera, gắn camera siêu nhỏ, lắp bàn phím giả, hay các công nghệ cao khác... để thực hiện đánh cắp mã PIN khi khách hàng thao tác trên ATM. Từ việc ăn cắp được các thông tin trên, tội phạm sẽ tạo và sử dụng thẻ giả để đánh cắp tiền của khách hàng.

Khi thực hiện thao tác rút tiền, người dân cần chú ý quan sát xung quanh để đảm bảo việc rút tiền được thực hiện riêng tư, luôn dùng tay che bàn phím khi nhập mã PIN; kiểm tra kỹ khu vực đầu đọc thẻ, bàn phím và xung quanh máy ATM. Tuyệt đối không thực hiện giao dịch khi phát hiện các thiết bị lạ được dán/ốp/kết nối bất thường với ATM hoặc ATM ở tình trạng không nguyên vẹn… Cẩn trọng các dấu hiệu bất thường trước khi khi sử dụng thẻ ATM. Ảnh: Tuệ Minh

Kẻ gian có thể dán, ốp thiết bị lạ, kết nối bất thường với ATM. Thậm chí, kẻ gian sẽ lắp đặt các mũi khoan nhỏ để lắp đặt thiết bị, camera siêu nhỏ.

Trường hợp phát hiện bất ngờ, khách hàng cần tạm ngưng rút tiền và báo cho chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng.

Chi Hội Thẻ đề nghị các ngân hàng hội viên thực hiện nghiêm túc đảm bảo hoạt động hệ thống ATM thông suốt. Đồng thời thực hiện rà soát hoạt động ATM tuân thủ quy định nội bộ của từng Ngân hàng và quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo ATM hoạt động liên tục 24/7. Bố trí cán bộ trực sự cố, thường xuyên cập nhật thông tin ATM qua các công cụ giám sát nội bộ của từng Ngân hàng để xử lý sự cố, tiếp quỹ cho máy ATM đảm bảo ATM hoạt động liên tục, thông suốt, đáp ứng nhu cầu giao dịch của Khách hàng.