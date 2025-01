Rợn người đàn 'quái thú' 40 con nằm lúc nhúc quanh xác mẹ

Mới đây, Ederson Antonioli, sống tại Brazil đã chia sẻ một video ghi lại cảnh một đàn ' quái thú' 40 con xổ ra từ xác mẹ bị tai nạn. Cảnh tượng hết sức rùng rợn khiến ai nấy ngay khi xem đều sởn gai ốc - Ảnh chụp từ clip Khi định thần, nhìn kỹ, thì đó là hàng chục con trăn non xổ ra từ bụng của trăn mẹ. Mặc dù nhìn rất đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận hình ảnh những con rắn cuộn tròn quanh nhau lại rất mê hoặc. Dựa vào hình dáng, có thể nhận ra đây là một con trăn Anaconda, vốn rất nổi tiếng và phổ biến ở khu vực rừng Amazon. Con trăn mẹ trong video này có kích thước ước đạt đến 5 m. Ederson Antoniolichia chia sẻ rằng, trăn mẹ đã gặp nạn khi bị một chiếc xe tải cán qua khiến nó bị rách bụng và khoảng 40 con non vì thế đã vỡ xổ ra bên ngoài. Mặc dù những con non này đã chết nhưng có thể thấy chúng đã sắp đến ngày sinh vì đã lớn rất hoàn chỉnh. Trăn Anaconda là loài trăn lớn nhất còn tồn tại, những cá thể lớn nhất được ghi nhận chính thức có thể dài lên đến gần 10m và hơn 350kg. Mặc dù vậy nhiều người cho rằng họ đã từng nhìn thấy những con trăn dài đến hơn 20m, nhưng hầu hết trong số đó đều không có căn cứ xác nhận. Ảnh: The Wild world Các nghiên cứu cho rằng từ "anaconda" bắt nguồn từ phương ngữ bản địa. Nhiều lý thuyết cho thấy nó bắt nguồn từ chữ "henakanday" trong thổ ngữ Sinhal của Sri Lanka có nghĩa "rắn thần sấm". Giả thuyết khác cho rằng nó bắt nguồn từ chữ "anaikondran" trong ngôn ngữ Tamil có nghĩa "Sát Tượng"(Giết cả voi). Phần lớn thời gian, trăn khổng lồ bơi dọc theo các con sông để tìm thức ăn. Chúng thường sống đơn độc và khá nhút nhát nên không mấy khi được nhìn thấy. Chúng ngụy trang rất tốt và trú trong các đầm nước, săn mồi bằng cách quấn chặt thân quanh con mồi, xiết chặt khiến nạn nhân chết vì ngạt thở, vỡ nội tạng hoặc chảy máu bên trong. Ảnh: Alamy Có nhiều tin đồn rằng trăn Anaconda tấn công và ăn thịt người, tuy nhiên những báo cáo nổi trội nhất về sau đều bị xác minh là tin giả. Các nhà khoa học cho biết vì đặc tính nhút nhát, việc trăn tấn công con người là có thể khi chúng bị bất ngờ. Ảnh: Alamy Mặc dù vậy, có rất nhiều tác phẩm điện ảnh kinh dị khai thác hình ảnh trăn Anaconda như là một quái vật khổng lồ hung dữ, luôn sẵn sàng tấn công nuốt chửng con người. Những tác phẩm này không ngừng nuôi dưỡng nỗi sợ của con người dành cho loài vật to lớn này. Ảnh Mexine Mời độc giả xem thêm video "Loài rắn cực hiếm của Việt Nam"

Mới đây, Ederson Antonioli, sống tại Brazil đã chia sẻ một video ghi lại cảnh một đàn ' quái thú' 40 con xổ ra từ xác mẹ bị tai nạn. Cảnh tượng hết sức rùng rợn khiến ai nấy ngay khi xem đều sởn gai ốc - Ảnh chụp từ clip Khi định thần, nhìn kỹ, thì đó là hàng chục con trăn non xổ ra từ bụng của trăn mẹ . Mặc dù nhìn rất đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận hình ảnh những con rắn cuộn tròn quanh nhau lại rất mê hoặc. Dựa vào hình dáng, có thể nhận ra đây là một con trăn Anaconda, vốn rất nổi tiếng và phổ biến ở khu vực rừng Amazon. Con trăn mẹ trong video này có kích thước ước đạt đến 5 m. Ederson Antoniolichia chia sẻ rằng, trăn mẹ đã gặp nạn khi bị một chiếc xe tải cán qua khiến nó bị rách bụng và khoảng 40 con non vì thế đã vỡ xổ ra bên ngoài. Mặc dù những con non này đã chết nhưng có thể thấy chúng đã sắp đến ngày sinh vì đã lớn rất hoàn chỉnh. Trăn Anaconda là loài trăn lớn nhất còn tồn tại, những cá thể lớn nhất được ghi nhận chính thức có thể dài lên đến gần 10m và hơn 350kg. Mặc dù vậy nhiều người cho rằng họ đã từng nhìn thấy những con trăn dài đến hơn 20m, nhưng hầu hết trong số đó đều không có căn cứ xác nhận. Ảnh: The Wild world Các nghiên cứu cho rằng từ "anaconda" bắt nguồn từ phương ngữ bản địa. Nhiều lý thuyết cho thấy nó bắt nguồn từ chữ "henakanday" trong thổ ngữ Sinhal của Sri Lanka có nghĩa "rắn thần sấm". Giả thuyết khác cho rằng nó bắt nguồn từ chữ "anaikondran" trong ngôn ngữ Tamil có nghĩa "Sát Tượng"(Giết cả voi). Phần lớn thời gian, trăn khổng lồ bơi dọc theo các con sông để tìm thức ăn. Chúng thường sống đơn độc và khá nhút nhát nên không mấy khi được nhìn thấy. Chúng ngụy trang rất tốt và trú trong các đầm nước, săn mồi bằng cách quấn chặt thân quanh con mồi, xiết chặt khiến nạn nhân chết vì ngạt thở, vỡ nội tạng hoặc chảy máu bên trong. Ảnh: Alamy Có nhiều tin đồn rằng trăn Anaconda tấn công và ăn thịt người, tuy nhiên những báo cáo nổi trội nhất về sau đều bị xác minh là tin giả. Các nhà khoa học cho biết vì đặc tính nhút nhát, việc trăn tấn công con người là có thể khi chúng bị bất ngờ. Ảnh: Alamy Mặc dù vậy, có rất nhiều tác phẩm điện ảnh kinh dị khai thác hình ảnh trăn Anaconda như là một quái vật khổng lồ hung dữ, luôn sẵn sàng tấn công nuốt chửng con người. Những tác phẩm này không ngừng nuôi dưỡng nỗi sợ của con người dành cho loài vật to lớn này. Ảnh Mexine Mời độc giả xem thêm video "Loài rắn cực hiếm của Việt Nam"