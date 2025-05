Loài lợn ăn thịt đáng sợ nhất từng tồn tại trên quả đất

1. Daeodon không phải là lợn thật. Dù ngoại hình có nhiều nét giống với lợn hiện đại, Daeodon thuộc họ Entelodont – nhóm động vật có vú cổ đại hoàn toàn khác với lợn nhà. Ảnh: Pinterest. 2. Kích thước khổng lồ ngang ngửa một con ngựa. Daeodon trưởng thành có thể dài tới 3,6 mét, cao gần 1,8 mét và nặng hơn 900kg – to lớn hơn nhiều so với hầu hết động vật ăn thịt ngày nay. Ảnh: Pinterest. 3. Có biệt danh là "lợn địa ngục". Với hàm răng khổng lồ, đầu to và vóc dáng lực lưỡng, Daeodon thường được gọi là "hell pig" – lợn đến từ địa ngục. Ảnh: Pinterest. 4. Là kẻ ăn tạp có xu hướng săn mồi. Mặc dù ăn tạp, Daeodon có răng nanh sắc nhọn và bằng chứng hóa thạch cho thấy nó chủ động săn và ăn thịt các loài động vật khác. Ảnh: Pinterest. 5. Sở hữu bộ hàm có lực cắn đáng sợ. Hàm của Daeodon có thể nghiền nát xương dễ dàng, phục vụ cho việc ăn xác thối hoặc tiêu hóa cả xương con mồi. Ảnh: Pinterest. 6. Có thể là sinh vật thống trị đỉnh chuỗi thức ăn. Kích thước lớn, vũ khí tự nhiên đáng gờm khiến Daeodon gần như không có đối thủ trong môi trường sống của nó. Ảnh: Pinterest. 7. Sống vào cuối thế Oligocene và đầu Miocene. Daeodon xuất hiện khoảng 29–19 triệu năm trước tại khu vực Bắc Mỹ, thời kỳ khí hậu khô hạn và cạnh tranh sinh tồn khốc liệt. Ảnh: Pinterest. 8. Tuyệt chủng cùng với sự thay đổi khí hậu và môi trường. Khi khí hậu trở nên ẩm ướt hơn và thảm thực vật thay đổi, Daeodon không còn thích nghi được và dần biến mất khỏi hành tinh. Ảnh: Pinterest.

