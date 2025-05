Lộ diện “kỳ quan” nặng 6.000 tấn, Mỹ lo nơm nớp vì...

Trung Quốc đang hoàn thiện lò phản ứng tổng hợp hạt nhân siêu dẫn Tokamak thử nghiệm Plasma cháy (BEST) tại Hợp Phì, với trọng lượng lên tới 6.000 tấn và mục tiêu hoàn thành vào năm 2027. (Ảnh: Người đưa tin) "Kỳ quan" nặng 6.000 tấn này sử dụng thiết kế hình bánh rán tokamak, nung nóng plasma vượt 100 triệu độ C, cao hơn cả lõi Mặt Trời, để hợp nhất hydro thành heli và tạo ra năng lượng. (Ảnh: dutenews) Khi hoàn tất, BEST kỳ vọng tạo ra năng lượng gấp 5 lần mức tiêu thụ, trong khi lò SPARC của Mỹ chỉ đặt mục tiêu gấp đôi năng lượng đầu vào.(Ảnh: dutenews) BEST là bước đệm quan trọng giữa Lò phản ứng Tokamak siêu dẫn tiên tiến thử nghiệm (EAST) của Trung Quốc và lò phản ứng trình diễn kỹ thuật nhiệt hạch (CFEDR), nhằm thử nghiệm khả năng sản xuất năng lượng trong thực tế. (Ảnh: ITC) Quá trình xây dựng BEST diễn ra thần tốc: chỉ sau hai năm đã hoàn thành phần dân dụng và chuẩn bị lắp đặt xong hàng chục nghìn linh kiện phức tạp. (Ảnh: Người đưa tin) Dù sử dụng nam châm yếu hơn SPARC, Trung Quốc lại vượt trội ở tốc độ thi công, hiệu suất năng lượng kỳ vọng, và quy mô sản xuất. (Ảnh: cntia) Chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển công nghệ nhiệt hạch như trụ cột cho hệ thống năng lượng tương lai, với các trung tâm R&D đặt tại Thượng Hải. (Ảnh: Xinhua) Các nhà khoa học kỳ vọng công nghệ nhiệt hạch thương mại có thể đạt được trước năm 2050, nhờ sự kết hợp giữa AI, vật liệu mới và chất siêu dẫn nhiệt độ cao. (Ảnh: Xinhua) Mời quý độc giả xem thêm video: BYD tung công nghệ sạc 5 phút đi 400km.

