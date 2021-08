Giải mã cực “sốc” tiếng động lạ quẩn quanh bên người hằng đêm

Việc nghe thấy những tiếng động lạ vào ban đêm khiến nhiều người cảm thấy vô cùng hoang mang lo lắng, tuy nhiên nó có thể được giải thích vô cùng hợp lý mà không liên quan đến hiện tượng kỳ bí. Nhiệt độ trong nhà thay đổi rất nhiều vào ban đêm. Gỗ, kim loại và bê tông phản ứng với sự thay đổi đó bằng cách giãn nở làm phát ra tiếng động gây giật mình. Những tiếng động kỳ lạ vào ban đêm cũng có thể đến từ đường ống hay vòi nước đang gặp vấn đề. Âm thanh đó có thể nghe như tiếng đập hoặc huýt sáo, hoặc là tiếng vo ve khiến bạn khó chịu. Ngoài ra, nhiều ngôi nhà thường gặp phải tình trạng đường ống lỏng lẻo khiến nước nhỏ giọt trong bồn rửa. Giải pháp duy nhất là gọi thợ đến kiểm tra các đường ống trong nhà. Nhiều người cũng thường nghe những tiếng cót két rất khó chịu khi chuyển đến nhà mới. Tuy nhiên không cần quá lo lắng vì đây chỉ là phản ứng của ngôi nhà với sự thay đổi nhiệt độ. Nhà mới vẫn còn rất ẩm ướt, độ ẩm có trong tất cả các vật liệu được sử dụng để xây dựng. Vì vậy, khi chúng bắt đầu khô, chúng sẽ nở ra, gây tiếng ồn. Đôi khi, những tiếng cót két ở sàn nhà hay cầu thang khiến chúng ta vô cùng sợ hãi vì có cảm giác như có người đột nhập và đang đi lại trong nhà. Tuy nhiên tiếng ồn này có thể là do vít giữ các bậc cầu thang đã bị lỏng gây ra. Bạn có thể khắc phục bằng việc vặn chặt chúng, cần thiết hơn thì bổ sung một số vít để tăng cường độ chắc chắn. Một lí do nữa gây ra những tiếng động kỳ lạ trong nhà là chuột, gián và côn trùng. Chúng có khả năng sinh sản với số lượng rất lớn và tường, gác xép trong nhà chính là nơi lý tưởng để chúng sinh sống. Ban đêm chúng sẽ liên tục di chuyển trong nhà để kiếm ăn gây ra những tiếng động khó chịu trong nhà. Việc bạn cần làm là dụ chúng ra khỏi nơi ẩn nấp hoặc sử dụng các biện pháp mạnh như đặt bẫy, dùng thuốc diệt côn trùng... để đuổi chúng ra khỏi nhà. Các loài gây hại như chuột có thể chặn các rãnh nước khiến chúng không thể lưu thông và làm tràn nước. Những đống lá có thể còn sót lại trên máng xối trợ giúp đắc lực cho loài gây hại đạt mục đích của chúng. Một nguyên nhân vô cùng phổ biến nữa là do tâm lý sợ hãi của con người. Toàn bộ cơ thể chúng ta được kích thích và luôn tưởng tượng ra một mối đe dọa vô hình trong đó có cả những tiếng động lạ. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV.

