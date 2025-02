Điều khó tin về loại đá quý duy nhất có nguồn gốc động vật

1. Ngọc trai là loại đá quý duy nhất có nguồn gốc từ sinh vật sống. Không giống như kim cương, ruby hay sapphire được hình thành trong lòng đất, ngọc trai được tạo ra bên trong cơ thể của động vật thân mềm như trai và hàu. Ảnh: Pinterest. 2. Được hình thành từ một cơ chế tự vệ tự nhiên. Ngọc trai hình thành khi một vật thể lạ (như hạt cát) lọt vào bên trong con trai. Để bảo vệ mình, trai tiết ra nhiều lớp xà cừ (nacre) bao bọc vật thể đó, tạo nên viên ngọc sáng bóng. Ảnh: Pinterest. 3. Ngọc trai có thể mất nhiều năm để hình thành. Tùy vào kích thước và loại trai, một viên ngọc trai có thể mất từ 6 tháng đến hơn 7 năm để hoàn thành. Ảnh: Pinterest. 4. Không phải con trai nào cũng tạo ra ngọc. Trong tự nhiên, chỉ khoảng 1/10.000 con trai có thể tạo ra một viên ngọc trai hoàn hảo, khiến ngọc trai tự nhiên cực kỳ hiếm và đắt đỏ. Ảnh: Pinterest. 5. Có nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài màu trắng và kem phổ biến, ngọc trai còn có thể có màu đen, xanh, vàng, hồng, tím và bạc, tùy vào loài trai và môi trường sống. Ngọc trai đen Tahiti là một trong những loại hiếm nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. 6. Ngọc trai có thể tan trong giấm. Do thành phần chính là canxi cacbonat (CaCO₃), ngọc trai có thể bị hòa tan khi tiếp xúc với axit mạnh, chẳng hạn như giấm hoặc nước chanh. Vì vậy, cần bảo quản ngọc trai cẩn thận để tránh tiếp xúc với hóa chất. Ảnh: Pinterest. 7. Ngọc trai nhân tạo chiếm phần lớn thị trường. Hầu hết ngọc trai trên thị trường ngày nay là ngọc trai nuôi cấy, trong đó con người chủ động cấy nhân vào trai để kích thích quá trình tạo ngọc. Loại này vẫn là ngọc thật nhưng giá trị thấp hơn nhiều so với ngọc trai tự nhiên. Ảnh: Pinterest. 8. Được coi là biểu tượng của sự thuần khiết và may mắn. Từ thời cổ đại, ngọc trai được xem là biểu tượng của sự thanh khiết, trí tuệ và may mắn. Nhiều người tin rằng đeo ngọc trai có thể mang lại bình an và giúp cân bằng cảm xúc. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ba Chỉ hóa thạch | VTV TSTC.

