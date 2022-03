Bằng chứng gây sốc về vũ trụ song song qua album của The Beatles

Vũ trụ song song là một khái niệm ra đời dựa trên thuyết đa vũ trụ. Theo đó, vũ trụ mà chúng ta đang sống không phải là duy nhất, còn có rất nhiều vũ trụ khác (có thể là vô số) tồn tại song song với vũ trụ của chúng ta. Các vũ trụ đó được gọi là vũ trụ song song, vũ trụ thay thế hay vũ trụ khác. Hugh Everett - một nhà toán học, nhà vật lý lượng tử người Mỹ được xem là cha đẻ của thuyết đa vũ trụ. Vào năm 1954, khi còn đang là sinh viên của trường Đại học Princeton, Everett đã nảy ra ý tưởng hiệu ứng lượng tử khiến vũ trụ liên tục phân nhánh thành các vũ trụ con. Sau đó, ông phát triển ý tưởng của mình thành Luận án tiến sĩ và đưa ra lý thuyết Đa thế giới. Theo lý thuyết của Everett, chúng ta đang sống trong một đa vũ trụ bao gồm vô số những vũ trụ song song với đầy rẫy những bản sao của chúng ta. Mỗi khi chúng ta đưa ra một quyết định, ngay lập tức vũ trụ hiện tại sẽ bị phân thành các nhánh riêng rẽ, cho ra đời những bản sao của chính chúng ta. Theo thời gian, các nhánh này sẽ tiếp tục phân tách mỗi khi bạn ra quyết định. Vì vậy, khi bạn càng nhiều tuổi thì càng có nhiều bản sao của bạn. Ngày nay, lý thuyết Đa thế giới của Everett ngày càng được nhiều nhà vật lý lượng tử quan tâm và ủng hộ. Bên cạnh đó, nhiều nhà vật lý lý thuyết khác dựa trên các lý thuyết khác nhau nhưng cũng đi đến kết luận về sự tồn tại của các vũ trụ song song. Một câu chuyện kỳ lạ chứng minh vũ trụ song song đã được chia sẻ trên website: thebeatlesneverbrokeup.com. Cụ thể vào ngày 09/09/2009, trong khi đuổi theo con chó của mình tại hẻm núi Del Puerto Canyon (California, Hoa Kỳ), James Richards đã vấp phải một hố thỏ và ngã bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, James nhận ra mình đang ở trong một căn phòng cùng với những máy móc và thiết bị điện tử kỳ lạ. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và tự giới thiệu mình là Jonas. Sau đó, anh ta giải thích với James rằng trong lúc đang đi du hành các Trái Đất song song, anh ta tìm thấy James đang nằm bất tỉnh trên đường nên đã đưa về thế giới của mình để chăm sóc. Nói cách khác, James đang ở trong một Trái Đất song song. Hai người trò chuyện với nhau về sự tồn tại của vũ trụ song song. Câu chuyện tình cờ nhắc đến lĩnh vực âm nhạc và The Beatles. James bất ngờ khi biết rằng trong vũ trụ song song này cũng tồn tại ban nhạc The Beatle. Anh càng sửng sốt hơn khi biết rằng John Lennon & George Harrison vẫn còn sống và ban nhạc chưa từng tan rã. Sau đó, Jonas bật cho James nghe một số bài hát của The Beatles trong vũ trụ của anh ta. James có thể nhận ra ngay đó đúng là The Beatles nhưng điều kỳ lạ là những bài hát đó không hề tồn tại trong vũ trụ của chúng ta. James sau đó ngỏ ý muốn xin một cuộn băng cát-xét (ở Trái Đất song song này đĩa CD không tồn tại) về làm kỷ niệm vì nghĩ đó không phải là một vấn đề to tát. Đáp lại lời đề nghị của James là cái nhìn nghiêm túc đến mức rùng rợn của Jonas. Anh ta nói rằng James không được mang bất cứ thứ gì từ vũ trụ song song này về vũ trụ của chúng ta để đảm bảo sự an toàn của bản thân. Tuy nhiên, nhân lúc Jonas không để ý, James đã lén lấy trộm một cuộn băng cát-xét của The Beatles. Trong đó chứa một album có tên gọi là "Everyday Chemistry" với 11 bài hát của The Beatles chưa từng được phát hành trong vũ trụ của chúng ta. Tất nhiên, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện hư cấu và các bài hát trong album đó thực chất chỉ là những bản mashup (phối lại) những ca khúc trước đó của The Beatles. Mặc dù vậy, đa số đều phải thừa nhận rằng đây thực sự là một album tuyệt vời và được phối rất tinh vi. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

Vũ trụ song song là một khái niệm ra đời dựa trên thuyết đa vũ trụ. Theo đó, vũ trụ mà chúng ta đang sống không phải là duy nhất, còn có rất nhiều vũ trụ khác (có thể là vô số) tồn tại song song với vũ trụ của chúng ta. Các vũ trụ đó được gọi là vũ trụ song song, vũ trụ thay thế hay vũ trụ khác. Hugh Everett - một nhà toán học, nhà vật lý lượng tử người Mỹ được xem là cha đẻ của thuyết đa vũ trụ. Vào năm 1954, khi còn đang là sinh viên của trường Đại học Princeton, Everett đã nảy ra ý tưởng hiệu ứng lượng tử khiến vũ trụ liên tục phân nhánh thành các vũ trụ con. Sau đó, ông phát triển ý tưởng của mình thành Luận án tiến sĩ và đưa ra lý thuyết Đa thế giới. Theo lý thuyết của Everett, chúng ta đang sống trong một đa vũ trụ bao gồm vô số những vũ trụ song song với đầy rẫy những bản sao của chúng ta. Mỗi khi chúng ta đưa ra một quyết định, ngay lập tức vũ trụ hiện tại sẽ bị phân thành các nhánh riêng rẽ, cho ra đời những bản sao của chính chúng ta. Theo thời gian, các nhánh này sẽ tiếp tục phân tách mỗi khi bạn ra quyết định. Vì vậy, khi bạn càng nhiều tuổi thì càng có nhiều bản sao của bạn. Ngày nay, lý thuyết Đa thế giới của Everett ngày càng được nhiều nhà vật lý lượng tử quan tâm và ủng hộ. Bên cạnh đó, nhiều nhà vật lý lý thuyết khác dựa trên các lý thuyết khác nhau nhưng cũng đi đến kết luận về sự tồn tại của các vũ trụ song song. Một câu chuyện kỳ lạ chứng minh vũ trụ song song đã được chia sẻ trên website: thebeatlesneverbrokeup.com. Cụ thể vào ngày 09/09/2009, trong khi đuổi theo con chó của mình tại hẻm núi Del Puerto Canyon (California, Hoa Kỳ), James Richards đã vấp phải một hố thỏ và ngã bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, James nhận ra mình đang ở trong một căn phòng cùng với những máy móc và thiết bị điện tử kỳ lạ. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và tự giới thiệu mình là Jonas. Sau đó, anh ta giải thích với James rằng trong lúc đang đi du hành các Trái Đất song song, anh ta tìm thấy James đang nằm bất tỉnh trên đường nên đã đưa về thế giới của mình để chăm sóc. Nói cách khác, James đang ở trong một Trái Đất song song. Hai người trò chuyện với nhau về sự tồn tại của vũ trụ song song. Câu chuyện tình cờ nhắc đến lĩnh vực âm nhạc và The Beatles. James bất ngờ khi biết rằng trong vũ trụ song song này cũng tồn tại ban nhạc The Beatle. Anh càng sửng sốt hơn khi biết rằng John Lennon & George Harrison vẫn còn sống và ban nhạc chưa từng tan rã. Sau đó, Jonas bật cho James nghe một số bài hát của The Beatles trong vũ trụ của anh ta. James có thể nhận ra ngay đó đúng là The Beatles nhưng điều kỳ lạ là những bài hát đó không hề tồn tại trong vũ trụ của chúng ta. James sau đó ngỏ ý muốn xin một cuộn băng cát-xét (ở Trái Đất song song này đĩa CD không tồn tại) về làm kỷ niệm vì nghĩ đó không phải là một vấn đề to tát. Đáp lại lời đề nghị của James là cái nhìn nghiêm túc đến mức rùng rợn của Jonas. Anh ta nói rằng James không được mang bất cứ thứ gì từ vũ trụ song song này về vũ trụ của chúng ta để đảm bảo sự an toàn của bản thân. Tuy nhiên, nhân lúc Jonas không để ý, James đã lén lấy trộm một cuộn băng cát-xét của The Beatles. Trong đó chứa một album có tên gọi là "Everyday Chemistry" với 11 bài hát của The Beatles chưa từng được phát hành trong vũ trụ của chúng ta. Tất nhiên, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện hư cấu và các bài hát trong album đó thực chất chỉ là những bản mashup (phối lại) những ca khúc trước đó của The Beatles. Mặc dù vậy, đa số đều phải thừa nhận rằng đây thực sự là một album tuyệt vời và được phối rất tinh vi. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV