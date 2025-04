11 ngành nghề chẳng lo mất việc dù AI có thông minh đến đâu

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe - Ngành chăm sóc sức khỏe tiếp tục phát triển, khiến các nghề như nhân viên điều dưỡng chuyên nghiệp, trợ lý chăm sóc cá nhân (y tá) và nhân viên xã hội trở nên rất phổ biến.Vấn đề xã hội hiện nay về già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng tăng cũng làm tăng tầm quan trọng của các ngành liên quan khiến chúng trở nên không thể thiếu.



Những công việc như thợ điện, thợ máy và công nhân xây dựng đòi hỏi kỹ năng thực tế và kinh nghiệm làm việc, khiến AI khó có thể thay thế tính chuyên nghiệp trong nghề nghiệp của họ. Ngoài ra, cùng với sự gia tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhu cầu về các ngành công nghiệp liên quan đến công nghệ cũng tăng theo. Chuyên gia giáo dục - AI có thể giúp nâng cao chất lượng giáo dục nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự kết nối và hướng dẫn của con người, do đó, gia sư, cố vấn và chuyên gia giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của học sinh. Chuyên gia sức khỏe tâm thần - Khi mọi người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm thần, nhu cầu về các nghề nghiệp như cố vấn tâm lý, nhà trị liệu và nhân viên xã hội cũng dần tăng lên. Mặc dù AI có thể giúp cung cấp các nguồn lực về sức khỏe tâm thần, nhưng không giống như con người, nó lại thiếu sự đồng cảm cần thiết để chăm sóc bệnh nhân.



An toàn công cộng và an ninh mạng - Những vai trò quan trọng như cảnh sát, cứ hộ, tìm kiếm cứu nạn và chuyên gia an ninh mạng dựa vào các khả năng chính của con người như phán đoán và ra quyết định nhanh chóng, khiến họ ít có khả năng bị AI thay thế.



Nghề nghiệp sáng tạo - Trong khi các công cụ AI có thể hỗ trợ thiết kế và sáng tạo nội dung, các lĩnh vực sáng tạo như tiếp thị, thiết kế UX và viết lách vẫn dựa vào trực giác và sự sáng tạo của con người.



Đầu bếp và chuyên gia ẩm thực - Trí tuệ nhân tạo không bao giờ có thể thay thế được các chuyên gia ẩm thực, do tính nghệ thuật, sự đổi mới và giác quan siêu nhạy của họ. Suy cho cùng, AI có thể hỗ trợ tạo và tối ưu hóa công thức nấu ăn, nhưng không thể so sánh hay thay thế hoàn toàn các đầu bếp và chuyên gia ẩm thực.



Lính cứu hỏa - AI không thể thay thế những người ứng cứu khẩn cấp như lính cứu hỏa, vì vai trò của họ đòi hỏi những phản ứng vật lý nhanh chóng trước những tình huống nguy hiểm, phức tạp có thể đe dọa đến tính mạng. Công việc cứu hỏa đòi hỏi phải đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, chính xác và họ phải có sức mạnh thể chất cao, nhưng đây là những thứ mà trí tuệ nhân tạo không thể có được.



Nhân sự ngành năng lượng xanh - Khi thế giới hướng tới phát triển bền vững, nhu cầu về các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, phát điện gió và kỹ thuật môi trường đang ngày càng mở rộng. Những vị trí này đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, những yếu tố khó có thể thay thế bằng AI.



Giám đốc điều hành, các vị trí lãnh đạo - Vai trò lãnh đạo đòi hỏi tầm nhìn rộng lớn, nhanh trước bất cứ điều gì khác xảy ra, nhưng AI chưa có được điều này. Thậm chí, những yếu tố như tư duy chiến lược, khả năng ra quyết định, khả năng động viên, truyền cảm hứng và xây dựng đội nhóm là những thứ trọng tâm mà AI khó có thể đạt tới.



Người tổ chức sự kiện - Trong thực tế, người tổ chức sự kiện phải phối hợp và đàm phán với những người khác để mọi việc được thống nhất. Các nhà tổ chức sự kiện đòi hỏi sự sáng tạo của con người, và kỹ năng giao tiếp cá nhân để đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của khách hàng, xử lý các tình huống không lường trước được.

Mời độc giả xem thêm video Trí tuệ nhân tạo AI là gì? - AI có thống trị con người không?





Chuyên gia chăm sóc sức khỏe - Ngành chăm sóc sức khỏe tiếp tục phát triển, khiến các nghề như nhân viên điều dưỡng chuyên nghiệp, trợ lý chăm sóc cá nhân (y tá) và nhân viên xã hội trở nên rất phổ biến.Vấn đề xã hội hiện nay về già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng tăng cũng làm tăng tầm quan trọng của các ngành liên quan khiến chúng trở nên không thể thiếu.



Những công việc như thợ điện, thợ máy và công nhân xây dựng đòi hỏi kỹ năng thực tế và kinh nghiệm làm việc, khiến AI khó có thể thay thế tính chuyên nghiệp trong nghề nghiệp của họ. Ngoài ra, cùng với sự gia tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhu cầu về các ngành công nghiệp liên quan đến công nghệ cũng tăng theo. Chuyên gia giáo dục - AI có thể giúp nâng cao chất lượng giáo dục nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự kết nối và hướng dẫn của con người, do đó, gia sư, cố vấn và chuyên gia giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của học sinh. Chuyên gia sức khỏe tâm thần - Khi mọi người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm thần, nhu cầu về các nghề nghiệp như cố vấn tâm lý, nhà trị liệu và nhân viên xã hội cũng dần tăng lên. Mặc dù AI có thể giúp cung cấp các nguồn lực về sức khỏe tâm thần, nhưng không giống như con người, nó lại thiếu sự đồng cảm cần thiết để chăm sóc bệnh nhân.



An toàn công cộng và an ninh mạng - Những vai trò quan trọng như cảnh sát, cứ hộ, tìm kiếm cứu nạn và chuyên gia an ninh mạng dựa vào các khả năng chính của con người như phán đoán và ra quyết định nhanh chóng, khiến họ ít có khả năng bị AI thay thế.



Nghề nghiệp sáng tạo - Trong khi các công cụ AI có thể hỗ trợ thiết kế và sáng tạo nội dung, các lĩnh vực sáng tạo như tiếp thị, thiết kế UX và viết lách vẫn dựa vào trực giác và sự sáng tạo của con người.



Đầu bếp và chuyên gia ẩm thực - Trí tuệ nhân tạo không bao giờ có thể thay thế được các chuyên gia ẩm thực, do tính nghệ thuật, sự đổi mới và giác quan siêu nhạy của họ. Suy cho cùng, AI có thể hỗ trợ tạo và tối ưu hóa công thức nấu ăn, nhưng không thể so sánh hay thay thế hoàn toàn các đầu bếp và chuyên gia ẩm thực.



Lính cứu hỏa - AI không thể thay thế những người ứng cứu khẩn cấp như lính cứu hỏa, vì vai trò của họ đòi hỏi những phản ứng vật lý nhanh chóng trước những tình huống nguy hiểm, phức tạp có thể đe dọa đến tính mạng. Công việc cứu hỏa đòi hỏi phải đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, chính xác và họ phải có sức mạnh thể chất cao, nhưng đây là những thứ mà trí tuệ nhân tạo không thể có được.



Nhân sự ngành năng lượng xanh - Khi thế giới hướng tới phát triển bền vững, nhu cầu về các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, phát điện gió và kỹ thuật môi trường đang ngày càng mở rộng. Những vị trí này đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, những yếu tố khó có thể thay thế bằng AI.



Giám đốc điều hành, các vị trí lãnh đạo - Vai trò lãnh đạo đòi hỏi tầm nhìn rộng lớn, nhanh trước bất cứ điều gì khác xảy ra, nhưng AI chưa có được điều này. Thậm chí, những yếu tố như tư duy chiến lược, khả năng ra quyết định, khả năng động viên, truyền cảm hứng và xây dựng đội nhóm là những thứ trọng tâm mà AI khó có thể đạt tới.



Người tổ chức sự kiện - Trong thực tế, người tổ chức sự kiện phải phối hợp và đàm phán với những người khác để mọi việc được thống nhất. Các nhà tổ chức sự kiện đòi hỏi sự sáng tạo của con người, và kỹ năng giao tiếp cá nhân để đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của khách hàng, xử lý các tình huống không lường trước được.

Mời độc giả xem thêm video Trí tuệ nhân tạo AI là gì? - AI có thống trị con người không?