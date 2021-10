Loạt hài cốt bị nghi người ngoài hành tinh khiến cả TG bàng hoàng

Các chuyên gia khảo cổ đã khai quật được hơn 300 hộp sọ kéo dài giống người ngoài hành tinh ở Peru năm 1928. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần sau của những hộp sọ Paracas lớn hơn ít nhất 25% và nặng hơn 60% so với sọ người ngày nay. Với niên đại không dưới 3.000 năm tuổi, các chuyên gia suy đoán đó có thể là một nhánh người đã tuyệt chủng. Năm 2015, các nhà khoa học Nga đã khai quật được một hộp sọ kỳ quái hình bầu dục, phần xương sọ kéo dài ra phía sau ở Arkaim, tỉnh Chelyabinsk. Nhiều người cho rằng đó là sọ của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đây là hộp sọ của một người phụ nữ sống cách đây khoảng 2.000 năm. Năm 2013, các chuyên gia phát hiện một hài cốt "người ngoài hành tinh" tý hon giống hệt con người ở Chile. Bộ hài cốt này có gương mặt kì dị, thân hình nhỏ bé và khá giống con người. Tuy nhiên, chiều cao toàn bộ người tí hon chỉ khoảng 15,2 cm. Một số người suy đoán rằng, rất có thể đây là tổ tiên của một giống người ngoài hành tinh nào đó.Tuy nhiên, kết quả kiểm tra ADN cho thấy đây là hài cốt của con người. Bộ hài cốt giống của người ngoài hành tinh này được khai quật ở dãy Andes. Nhiều người hoài nghi bộ hài cốt kỳ lạ đó là xác người ngoài hành tinh bởi nó không giống thi thể của con người hay tinh tinh... Hộp sọ Bizon có 1 "lỗ tròn hoàn hảo" được tìm thấy ở vùng Yakuzia (đông Siberia). Với niên đại lên đến 30.000 năm tuổi, các chuyên gia vô cùng ngạc nhiên ngạc nhiên bởi “lỗ tròn hoàn hảo” được tạo ra do vật nào đó rất tròn, phóng với tốc độ cực nhanh xuyên qua. Một số suy đoán đây là hộp sọ của "người ngoài hành tinh". Hộp sọ của "người ngoài hành tinh" này được các chuyên gia khảo cổ phát hiện tại hang động Mount Bolshoi Tjach, Nga. Với nhiều đặc điểm kỳ lạ như không có hàm, não bộ bị khuyết 1 phần, hốc mắt lớn bất thường..., một số người cho rằng đây chính là bằng chứng về một "sinh vật đột biến". Hộp sọ Sealand được đánh giá là hộp sọ bí ẩn nhất thế giới bởi nó có hình dáng khá đặc biệt. Cụ thể, hốc mắt to hơn so với người bình thường (cả người cổ đại lẫn hiện đại). Theo kết quả nghiên cứu, "sinh vật bí ẩn" này sống vào khoảng năm 1200 TCN - 1280 TCN. Hộp sọ Rhodope được tìm thấy tại thành phố Plovdiv, Bungary gây chú ý khi khiến không ít người liên tưởng đến người ngoài hành tinh. Bởi lẽ nó có tới 6 lỗ khác nhau trên hộp sọ. Một số người cho rằng, đây có thể là một loài nào đó có tới 6 mắt, hoặc 6 cơ quan “khó hiểu” nhưng chưa xác định cụ thể. Hộp sọ nặng 250 gram này còn gây chú ý khi không có miệng. Cho đến nay, các chuyên gia chưa thể giải mã được hộp sọ bí ẩn này.

Các chuyên gia khảo cổ đã khai quật được hơn 300 hộp sọ kéo dài giống người ngoài hành tinh ở Peru năm 1928. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần sau của những hộp sọ Paracas lớn hơn ít nhất 25% và nặng hơn 60% so với sọ người ngày nay. Với niên đại không dưới 3.000 năm tuổi, các chuyên gia suy đoán đó có thể là một nhánh người đã tuyệt chủng. Năm 2015, các nhà khoa học Nga đã khai quật được một hộp sọ kỳ quái hình bầu dục, phần xương sọ kéo dài ra phía sau ở Arkaim, tỉnh Chelyabinsk. Nhiều người cho rằng đó là sọ của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đây là hộp sọ của một người phụ nữ sống cách đây khoảng 2.000 năm. Năm 2013, các chuyên gia phát hiện một hài cốt "người ngoài hành tinh" tý hon giống hệt con người ở Chile. Bộ hài cốt này có gương mặt kì dị, thân hình nhỏ bé và khá giống con người. Tuy nhiên, chiều cao toàn bộ người tí hon chỉ khoảng 15,2 cm. Một số người suy đoán rằng, rất có thể đây là tổ tiên của một giống người ngoài hành tinh nào đó.Tuy nhiên, kết quả kiểm tra ADN cho thấy đây là hài cốt của con người. Bộ hài cốt giống của người ngoài hành tinh này được khai quật ở dãy Andes. Nhiều người hoài nghi bộ hài cốt kỳ lạ đó là xác người ngoài hành tinh bởi nó không giống thi thể của con người hay tinh tinh... Hộp sọ Bizon có 1 "lỗ tròn hoàn hảo" được tìm thấy ở vùng Yakuzia (đông Siberia). Với niên đại lên đến 30.000 năm tuổi, các chuyên gia vô cùng ngạc nhiên ngạc nhiên bởi “lỗ tròn hoàn hảo” được tạo ra do vật nào đó rất tròn, phóng với tốc độ cực nhanh xuyên qua. Một số suy đoán đây là hộp sọ của "người ngoài hành tinh". Hộp sọ của "người ngoài hành tinh" này được các chuyên gia khảo cổ phát hiện tại hang động Mount Bolshoi Tjach, Nga. Với nhiều đặc điểm kỳ lạ như không có hàm, não bộ bị khuyết 1 phần, hốc mắt lớn bất thường..., một số người cho rằng đây chính là bằng chứng về một "sinh vật đột biến". Hộp sọ Sealand được đánh giá là hộp sọ bí ẩn nhất thế giới bởi nó có hình dáng khá đặc biệt. Cụ thể, hốc mắt to hơn so với người bình thường (cả người cổ đại lẫn hiện đại). Theo kết quả nghiên cứu, "sinh vật bí ẩn" này sống vào khoảng năm 1200 TCN - 1280 TCN. Hộp sọ Rhodope được tìm thấy tại thành phố Plovdiv, Bungary gây chú ý khi khiến không ít người liên tưởng đến người ngoài hành tinh. Bởi lẽ nó có tới 6 lỗ khác nhau trên hộp sọ. Một số người cho rằng, đây có thể là một loài nào đó có tới 6 mắt, hoặc 6 cơ quan “khó hiểu” nhưng chưa xác định cụ thể. Hộp sọ nặng 250 gram này còn gây chú ý khi không có miệng. Cho đến nay, các chuyên gia chưa thể giải mã được hộp sọ bí ẩn này.