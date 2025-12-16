Sốc nặng phát hiện danh tính bức tượng đầu người 2.800 tuổi

Hà Nội

Bức tượng đầu người 2.800 năm tuổi được cho là của một vị vua đã được tìm thấy ở Israel, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật khảo cổ tại thành phố cổ Abel Beth Maacah của Israel, các chuyên gia đến từ trường Đại học Ben-Gurion bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Đại học Ben-Gurion.
Đó là một bức tượng đầu người có niên đại khoảng 2.800 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Ben-Gurion.
Về cơ bản, bức tượng đầu người được làm bằng gốm tráng men, có kích thước 5,1 x 5,6 cm. Ảnh: @Đại học Ben-Gurion.
Nhóm chuyên gia cho rằng, chiếc đầu này là một phần của một bức tượng nhỏ hơn, từng cao khoảng 20 đến 25 cm. Hiện tại, phần thân của bức tượng vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: @Đại học Ben-Gurion.
Bức tượng mô tả một người đàn ông có râu, tóc đen dài và đội băng đô màu vàng ngà đen. Ông ta có đôi mắt đen hình quả hạnh và vẻ mặt nghiêm nghị. Ảnh: @Đại học Ben-Gurion.
Do được tìm thấy trong một tòa nhà cổ có thể là cơ quan hành chính hoàng gia, nên người ta cho rằng, bức tượng này có thể đại diện cho một vị vua. Ảnh: @Đại học Ben-Gurion.
Việc nghiên cứu bức tượng này sẽ mang đến cho chúng ta cơ hội độc đáo để nhìn sâu hơn về một nhân vật nổi tiếng trong quá khứ. Ảnh: @Đại học Ben-Gurion.
