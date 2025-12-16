Hà Nội

Bí mật thư viện La Mã 1.800 năm vừa lộ diện ở Đức

Kho tri thức

Bí mật thư viện La Mã 1.800 năm vừa lộ diện ở Đức

Ẩn sâu dưới lòng đất Cologne, thư viện 1.800 năm tuổi được giới khảo cổ đánh giá là phát hiện hiếm có, góp phần viết lại lịch sử tri thức cổ đại Đức.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Cologne là thành phố có lịch sử 2.000 năm nằm bên bờ sông Rhine của Đức, tại đây, người ta thường xuyên bắt gặp những tàn tích cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Cologne là thành phố có lịch sử 2.000 năm nằm bên bờ sông Rhine của Đức, tại đây, người ta thường xuyên bắt gặp những tàn tích cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Cologne cũng là thành phố duy nhất của Đức có lịch sử bắt nguồn từ thế kỷ thứ hai Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Cologne cũng là thành phố duy nhất của Đức có lịch sử bắt nguồn từ thế kỷ thứ hai Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Ban đầu được gọi là "Colonia", Cologne nổi tiếng nhất với nhà thờ Gothic đồ sộ của mình. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Ban đầu được gọi là "Colonia", Cologne nổi tiếng nhất với nhà thờ Gothic đồ sộ của mình. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Tại Cologne, các chuyên gia đến từ Bảo tàng La Mã-Đức bất ngờ tìm thấy tàn tích của một quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Tại Cologne, các chuyên gia đến từ Bảo tàng La Mã-Đức bất ngờ tìm thấy tàn tích của một quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là tàn tích của một thư viện cổ. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là tàn tích của một thư viện cổ. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Đây là công trình thư viện có niên đại từ thế kỷ thứ 2 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Đây là công trình thư viện có niên đại từ thế kỷ thứ 2 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Các chuyên gia đến từ Bảo tàng La Mã-Đức đã phát hiện ra nền móng của thư viện. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Các chuyên gia đến từ Bảo tàng La Mã-Đức đã phát hiện ra nền móng của thư viện. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Khoảng 20.000 cuộn giấy da mục nát cùng nhiều tờ giấy cói cổ đã được các chuyên gia khai quật. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Khoảng 20.000 cuộn giấy da mục nát cùng nhiều tờ giấy cói cổ đã được các chuyên gia khai quật. Ảnh: @Bảo tàng La Mã-Đức.
Mời Quý độc giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
