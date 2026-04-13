Kho thóc có niên đại nghìn năm từ thời nhà Tùy ở Trung Quốc

Một phát hiện khảo cổ học độc đáo đã hé lộ kho thóc có niên đại nghìn năm từ thời nhà Tùy, gần thành phố Lạc Dương (Trung Quốc).

Kho thóc Huiluo được xây dựng vào thời nhà Tùy, chắc chắn là một kỳ quan kiến ​​trúc đáng chú ý trong lịch sử Trung Quốc. Kho thóc khổng lồ này không chỉ cung cấp nguồn lương thực thiết yếu cho Lạc Dương và đáp ứng nhu cầu của Trường An, mà còn đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện lịch sử lớn như cuộc Bắc phạt chống lại Cao Câu Ly.

Quy mô đồ sộ và thiết kế khéo léo, cùng với tay nghề thủ công xuất sắc cần thiết để lưu trữ một lượng ngũ cốc khổng lồ như vậy, đã làm cho công trình này thực sự đáng kinh ngạc. Ngày nay, kho thóc Huiluo là Di sản Thế giới UNESCO, một biểu tượng của trí tuệ kiến ​​trúc cổ đại.

Thông qua các cuộc khai quật của các nhà khảo cổ học hiện đại, chúng ta có thể thấy được kỹ năng và sự khéo léo phi thường của các nghệ nhân thời đó. Việc xây dựng kho thóc này sử dụng các kỹ thuật hầm chứa vô cùng khéo léo.

Đầu tiên, tại vị trí đã chọn, các nghệ nhân đã đào một rãnh móng hình tròn để tăng độ ổn định cho kho. Tiếp theo, thông qua quá trình nén chặt tỉ mỉ, một lối vào hầm chắc chắn đã được hình thành. Điều ấn tượng nhất là các hầm chứa đạt độ sâu từ 7 đến 9 mét và chiều rộng khoảng 10 mét, thể hiện cấu trúc hình thùng độc đáo.

Để đảm bảo độ khô ráo và bảo quản ngũ cốc lâu dài, các bức tường bên trong của hầm chứa được xử lý nhiệt và sau đó được phủ một lớp đất sét xanh, đóng vai trò như một lớp chắn ẩm. Thậm chí còn khéo léo hơn, một tấm ván gỗ dày 3 cm được đặt trên bề mặt đất sét, tạo thành một lớp chắn ẩm hiệu quả, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm tương đối ổn định cho việc bảo quản ngũ cốc, kéo dài thời hạn sử dụng.

Những thiết kế này không chỉ thể hiện sự thông thái của các nghệ nhân thời xưa mà còn phản ánh cách tiếp cận tỉ mỉ của họ đối với việc bảo quản ngũ cốc.

Kho thóc có thể chứa hàng trăm nghìn kilogram ngũ cốc, có nghĩa là tổng lượng ngũ cốc mà kho thóc Huiluo có thể lưu trữ là vô cùng lớn, đủ để đáp ứng nhu cầu lâu dài của cả một thành phố. Một kho thóc khổng lồ như vậy không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngũ cốc của xã hội thời bấy giờ mà còn là hình mẫu về công nghệ và trí tuệ kỹ thuật cổ đại của Trung Quốc.

Sự tồn tại của kho thóc Huiluo là minh chứng cho tay nghề tinh xảo của các nghệ nhân cổ đại. Các kỹ thuật khảo cổ hiện đại đã hé lộ thêm nhiều điều về quy trình sản xuất và bí quyết công nghệ của kho thóc này.