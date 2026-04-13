Kho thóc có niên đại nghìn năm từ thời nhà Tùy ở Trung Quốc

Một phát hiện khảo cổ học độc đáo đã hé lộ kho thóc có niên đại nghìn năm từ thời nhà Tùy, gần thành phố Lạc Dương (Trung Quốc).

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Kho thóc Huiluo được xây dựng vào thời nhà Tùy, chắc chắn là một kỳ quan kiến ​​trúc đáng chú ý trong lịch sử Trung Quốc. Kho thóc khổng lồ này không chỉ cung cấp nguồn lương thực thiết yếu cho Lạc Dương và đáp ứng nhu cầu của Trường An, mà còn đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện lịch sử lớn như cuộc Bắc phạt chống lại Cao Câu Ly.

Quy mô đồ sộ và thiết kế khéo léo, cùng với tay nghề thủ công xuất sắc cần thiết để lưu trữ một lượng ngũ cốc khổng lồ như vậy, đã làm cho công trình này thực sự đáng kinh ngạc. Ngày nay, kho thóc Huiluo là Di sản Thế giới UNESCO, một biểu tượng của trí tuệ kiến ​​trúc cổ đại.

Thông qua các cuộc khai quật của các nhà khảo cổ học hiện đại, chúng ta có thể thấy được kỹ năng và sự khéo léo phi thường của các nghệ nhân thời đó. Việc xây dựng kho thóc này sử dụng các kỹ thuật hầm chứa vô cùng khéo léo.

Đầu tiên, tại vị trí đã chọn, các nghệ nhân đã đào một rãnh móng hình tròn để tăng độ ổn định cho kho. Tiếp theo, thông qua quá trình nén chặt tỉ mỉ, một lối vào hầm chắc chắn đã được hình thành. Điều ấn tượng nhất là các hầm chứa đạt độ sâu từ 7 đến 9 mét và chiều rộng khoảng 10 mét, thể hiện cấu trúc hình thùng độc đáo.

Ảnh: @Sohu.

Để đảm bảo độ khô ráo và bảo quản ngũ cốc lâu dài, các bức tường bên trong của hầm chứa được xử lý nhiệt và sau đó được phủ một lớp đất sét xanh, đóng vai trò như một lớp chắn ẩm. Thậm chí còn khéo léo hơn, một tấm ván gỗ dày 3 cm được đặt trên bề mặt đất sét, tạo thành một lớp chắn ẩm hiệu quả, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm tương đối ổn định cho việc bảo quản ngũ cốc, kéo dài thời hạn sử dụng.

Những thiết kế này không chỉ thể hiện sự thông thái của các nghệ nhân thời xưa mà còn phản ánh cách tiếp cận tỉ mỉ của họ đối với việc bảo quản ngũ cốc.

Kho thóc có thể chứa hàng trăm nghìn kilogram ngũ cốc, có nghĩa là tổng lượng ngũ cốc mà kho thóc Huiluo có thể lưu trữ là vô cùng lớn, đủ để đáp ứng nhu cầu lâu dài của cả một thành phố. Một kho thóc khổng lồ như vậy không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngũ cốc của xã hội thời bấy giờ mà còn là hình mẫu về công nghệ và trí tuệ kỹ thuật cổ đại của Trung Quốc.

Sự tồn tại của kho thóc Huiluo là minh chứng cho tay nghề tinh xảo của các nghệ nhân cổ đại. Các kỹ thuật khảo cổ hiện đại đã hé lộ thêm nhiều điều về quy trình sản xuất và bí quyết công nghệ của kho thóc này.

Bốn ngón tay bằng đồng trong ngôi mộ cổ

Một ngôi mộ cổ ở Thụy Sĩ được khai quật, trong đó bốn ngón tay bằng đồng trở thành chi tiết gây chấn động. Bí ẩn nào đang được hé lộ?

Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Thụy Sĩ.

Ban đầu, các chuyên gia suy đoán rằng, hiện vật bằng đồng này có thể là một vũ khí hoặc công cụ được sử dụng trong chiến tranh. Tuy nhiên, sau khi ghép nối và phân tích kỹ hơn các di vật, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, bộ xương của người trong mộ được bảo quản rất tốt, chỉ thiếu mỗi cánh tay trái.

Khai quật khu mộ Hy Lạp cổ đại chứa hài cốt và xe ngựa

Khu mộ cổ đại tại Thrace chứa hài cốt, xe ngựa, vật phẩm cúng dường, phản ánh xã hội quyền lực của người Thracian thời cổ đại.

Gần đây, một khu mộ tên là Doxipara bất ngờ được phát hiện có chứa hài cốt người, xe ngựa và bộ xương ngựa, tất cả đã được phát hiện ở Thrace, phía Đông Bắc Hy Lạp. Ảnh: @Ministry of Culture.
Các nhà khảo cổ cho biết, khu mộ này có niên đại đầu thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên, chứa hài cốt của bốn thành viên trong một gia đình địa chủ giàu có. Ảnh: @Ministry of Culture.
Giải mã cái chết của chiến binh người Celt trong gần 20 mộ cổ 2.400 tuổi

Các nhà khảo cổ đã khai quật được 18 ngôi mộ của các "chiến binh" người Celt ở Pháp. Những mộ cổ này có vị trí chôn cất rất bất thường.

Khoảng 2.400 năm trước, hơn 10 nam giới Celt - có thể là chiến binh - được chôn cất trong tư thế ngồi thẳng đứng khác thường ở vùng đất ngày nay là Dijon, Pháp. Những ngôi mộ này được các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Phòng ngừa Quốc gia Pháp (Inrap) phát hiện bên cạnh một trường tiểu học vào năm 2025 - 2026. Ảnh: Frederic Bourigault/Getty Images.
Theo các chuyên gia, những ngôi mộ có niên đại từ cuối thời Đồ sắt (từ năm 450 trước Công nguyên đến năm 25 trước Công nguyên), khi người Gaul - một liên minh lỏng lẻo của các bộ lạc Celt - sinh sống ở Pháp. Ảnh: Hervé Laganier/Inrap.
