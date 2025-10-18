Hà Nội

Khiếp đảm loài lưỡng cư dài 4 mét, săn mồi giống cá sấu

Giải mã

Koolasuchus là một trong những loài lưỡng cư khổng lồ cuối cùng sống sót sau thời kỳ khủng long, tồn tại ở vùng lạnh giá miền Nam của siêu lục địa Gondwana.

T.B (tổng hợp)
Là loài lưỡng cư cổ đại khổng lồ cuối cùng. Koolasuchus dài đến 4 mét, nặng hơn 500 kg, sống vào kỷ Phấn Trắng sớm, khoảng 143 đến 100 triệu năm trước . Ảnh: wikimedia.org.
Là loài lưỡng cư cổ đại khổng lồ cuối cùng. Koolasuchus dài đến 4 mét, nặng hơn 500 kg, sống vào kỷ Phấn Trắng sớm, khoảng 143 đến 100 triệu năm trước . Ảnh: wikimedia.org.
Thuộc nhóm temnospondyl cổ đại. Đây là nhóm lưỡng cư khổng lồ từng thống trị Trái Đất trước khi bò sát phát triển. Ảnh: paleo-nerd.com.
Thuộc nhóm temnospondyl cổ đại. Đây là nhóm lưỡng cư khổng lồ từng thống trị Trái Đất trước khi bò sát phát triển. Ảnh: paleo-nerd.com.
Đầu phẳng rộng. Đầu Koolasuchus có cấu trúc dẹt và rộng, không giống bất kỳ loài lưỡng cư nào tồn tại đến ngày nay. Ảnh: survivetheark.com..
Đầu phẳng rộng. Đầu Koolasuchus có cấu trúc dẹt và rộng, không giống bất kỳ loài lưỡng cư nào tồn tại đến ngày nay. Ảnh: survivetheark.com..
Săn mồi bằng cách phục kích. Chúng nằm chờ ở đáy sông rồi bất ngờ đớp cá, côn trùng và động vật nhỏ đi ngang. Ảnh: museumsvictoria.com.au.
Săn mồi bằng cách phục kích. Chúng nằm chờ ở đáy sông rồi bất ngờ đớp cá, côn trùng và động vật nhỏ đi ngang. Ảnh: museumsvictoria.com.au.
Thích nghi với môi trường lạnh. Khi bò sát biến mất khỏi vùng băng giá, Koolasuchus chiếm lĩnh các dòng sông lạnh thời bấy giờ. Ảnh: fineartamerica.com.
Thích nghi với môi trường lạnh. Khi bò sát biến mất khỏi vùng băng giá, Koolasuchus chiếm lĩnh các dòng sông lạnh thời bấy giờ. Ảnh: fineartamerica.com.
Được phát hiện ở Úc. Hóa thạch của Koolasuchus được tìm thấy tại bang Victoria, nơi từng là vùng gần Nam Cực. Ảnh: tumblr.com.
Được phát hiện ở Úc. Hóa thạch của Koolasuchus được tìm thấy tại bang Victoria, nơi từng là vùng gần Nam Cực. Ảnh: tumblr.com.
Là biểu tượng độc đáo của cổ sinh vật học Úc. Koolasuchus đại diện cho sự đa dạng sinh học đặc biệt của siêu lục địa Gondwana thời cổ đại. Ảnh: tumblr.com.
Là biểu tượng độc đáo của cổ sinh vật học Úc. Koolasuchus đại diện cho sự đa dạng sinh học đặc biệt của siêu lục địa Gondwana thời cổ đại. Ảnh: tumblr.com.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#Loài lưỡng cư khổng lồ cổ đại #Koolasuchus và đặc điểm sinh học #Thời kỳ khủng long và sự tồn tại của Koolasuchus #Hóa thạch và phát hiện tại Úc #Chế độ săn mồi phục kích của Koolasuchus #Ảnh hưởng của môi trường lạnh đến sinh vật cổ đại

