Khi runner, du khách thành nhà đầu tư tại Vinhomes Green Paradise

Khi những bước chân chinh phục đường chạy xuyên rừng chạm biển khép lại, nhiều người ở lại lâu hơn để quan sát và đi đến quyết định xuống tiền đầy quyết đoán.

Hơn 5.000 runner và du khách đổ về Cần Giờ trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 không chỉ tạo nên một sự kiện thể thao, du lịch hiếm thấy, mà còn mở ra một góc nhìn khác về cơ hội an cư và đầu tư tại siêu đô thị biển.

Từ trải nghiệm đến nhận diện cơ hội

“Biển người” đánh thức bình binh Cần Giờ trong giải chạy sáng 1/5

Trong hai ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, VnExpress Marathon Green Paradise đã biến Cần Giờ thành tâm điểm sôi động bậc nhất phía Nam. Hơn 5.000 vận động viên cùng gia đình và du khách say mê khám phá cung đường “xuyên rừng, chạm biển” cùng chuỗi hoạt động bên lề đặc sắc: ẩm thực, âm nhạc, pháo hoa… Cần Giờ - một vùng đất từng gắn với hình dung xa xôi, hoang sơ, nhờ sự hiện diện của siêu đô thị Vinhomes đã “lột xác” hoàn toàn.

Anh Nguyễn Quang Dũng (Đồng Nai), vốn là một du khách đã nhiều lần ghé Cần Giờ chia sẻ: “Chỉ sau 6 tháng, bờ biển đã lùi xa hàng km, thay vào đó là hệ thống hạ tầng hiện đại đang hình thành rõ nét. Đường nội khu khang trang, cảnh quan và tiện ích dần lộ diện, tạo cảm giác như một đại công trường đang chuyển mình thành đô thị thực thụ”, anh nói.

Hành trình kỳ tích ấy đã truyền cảm hứng, thôi thúc anh Dũng tìm hiểu một căn nhà phố tại khu Vịnh Ngọc cho kế hoạch khai thác cho thuê lâu dài. Theo anh, lợi thế thiên nhiên Cần Giờ kết hợp hệ tiện ích quy mô lớn của siêu đô thị, như VinWonders cùng Safari, 2 sân golf cao cấp, nhà hát Sóng Xanh, hồ Lagoon, quảng trường biển… mở ra dư địa lớn cho nhiều mô hình khai thác dòng tiền. Xa hơn, đây cũng là nơi anh cân nhắc chuyển về sinh sống sau khi nghỉ hưu, một lựa chọn cho “giấc mơ sống xanh” vốn bị trì hoãn nhiều năm.

Chị Trần Kim Thoa đến từ Thủ Đức (cũ), TP.HCM bày tỏ tình cảm với VnExpress Marathon Green Paradise

Không chỉ riêng anh Dũng, hành trình khám phá cung đường chạy tại siêu đô thị Vinhomes cũng nhen nhóm trong suy nghĩ của nhiều runner “giấc mơ” an cư, đầu tư mới. Chị Trần Kim Thoa, vận động viên cự ly 10km, cho biết: “Trước đây nhắc tới Cần Giờ, nhiều người nghĩ đến một vùng đầm lầy hẻo lánh. Nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rất nhiều, không gian và cảnh quan đều khác. Với một dự án như Vinhomes Green Paradise, sẽ có nhiều người ở TP.HCM cân nhắc chuyển về đây sinh sống, nghỉ dưỡng, nhất là khi nội đô đang chịu áp lực về dân số, môi trường và giao thông”.

Ở góc nhìn của một vận động viên chuyên nghiệp, runner Triệu Tiến Luyện, người về nhì cự ly 21km, tin tưởng siêu đô thị của Vinhomes sẽ trở thành một điểm đến của các sự kiện thể thao chuyên nghiệp. “Mình thích dự án này vì không gian xanh, cung đường chạy rất đẹp Dự án của Vingroup có thể là bước ngoặt giúp Cần Giờ bứt phá. Từ một vùng đất còn nhiều tiềm năng chưa khai thác, nơi này sẽ trở thành điểm đến thể thao du lịch năng động”, anh nói.

Khi dòng người kích hoạt dòng tiền

Giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise được tổ chức đúng vào dịp tròn 1 năm siêu đô thị biển của Vinhomes khởi công xây dựng. Song song với tiến độ thần tốc trên công trường, Vinhomes Green Paradise liên tiếp tổ chức các sự kiện quy mô lớn, tạo “nhịp đập thương mại” cho toàn khu vực.

Dịp Tết 2026, Lễ hội Xuân tại đây thu hút hơn 50.000 lượt khách. Tiếp đó, Green Family Walk ngày 19/4 quy tụ 1.000 người tham gia. Đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, quy mô tiếp tục được nâng lên với hơn 5.000 runner cùng hàng nghìn du khách và cổ động viên…

Khi các sự kiện liên tục kéo dòng người về Vinhomes Green Paradise, nhà phố Boulevard Prime trở thành tâm điểm đáng chú ý của bài toán đầu tư. Boulevard Prime nằm trên hai trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48, được xem là “xương sống kinh tế” đầu tiên của siêu đô thị, đón trọn dòng khách đa tầng: cư dân nội khu, chuyên gia, nhân sự quốc tế tại các tòa văn phòng, khách từ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, du khách từ Vũng Tàu qua tuyến đường vượt biển, khách du lịch và khách MICE, khách tham gia lễ hội, giải thi đấu thể thao… Nhờ đó, mỗi căn nhà phố đều trở thành “cỗ máy sinh lời” vận hành liên tục 365 ngày/năm, hoàn toàn không phụ thuộc vào mùa vụ.

Bên cạnh dòng tiền khai thác, triển vọng tăng giá dài hạn cũng là lợi thế giúp nhà phố Boulevard Prime hút nhà đầu tư.

Trước đó, lịch sử phát triển các đô thị Vinhomes cho thấy: dòng sản phẩm thấp tầng có mức tăng giá trung bình tối thiểu 10%/năm. Nhiều đô thị sở hữu mức tăng giá vượt trội, như Vinhomes Imperia (Hải Phòng) tăng 178,4%, Vinhomes Riverside (Hà Nội) tăng hơn 400% giai đoạn 2018-2024.

Mẫu số chung của đà tăng giá phi mã trên chính là uy tín thương hiệu, tiến độ xây dựng thần tốc, năng lực vận hành bài bản và khả năng kiến tạo điểm đến của chủ đầu tư. Vinhomes Green Paradise đang dần lấp đầy các tiêu chí đó.

Văn phòng bán hàng Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ thu hút đông đảo khách hàng ngay trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VnExpress Marathon Green Paradise có thể xem là một “phép thử thực địa” quan trọng. Sự kiện diễn ra thành công chính là minh chứng năng lực tổ chức, vận hành, đồng thời phản ánh mức độ hoàn thiện hạ tầng và khả năng sẵn sàng đón dòng khách quy mô lớn, dự kiến lên đến 40 triệu lượt khách/năm của Vinhomes Green Paradise. Với những chủ nhân tương lai, lựa chọn siêu đô thị biển hôm nay chính là nắm giữ một suất đầu tư chắc thắng, một tài sản sinh lời vượt trội và một chốn an cư đẳng cấp quốc tế trong tương lai gần.