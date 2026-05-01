Hoàn thành VnExpress Marathon tại Cần Giờ, runner quyết mua Vinhomes Green

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, ngày 1/5, không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà đã trở thành hành trình đánh thức giấc mơ về một cuộc sống dưỡng lành cho các runner.

Câu chuyện về sự hồi sinh sức khỏe của những runner như chị Nguyễn Thị Thùy Luynh đã minh chứng một điều: không gian xanh như tại siêu đô thị ESG++ chính là liều thuốc quý giá nhất, và một ngôi nhà bên biển chính là bến đỗ hạnh phúc dài lâu.

Thiên nhiên - Liều thuốc vô giá cho sức khỏe thể chất và tinh thần

Chị Nguyễn Thị Thùy Luynh (60 tuổi, đến từ Tuy Hòa, Đắk Lắk), thành tích Top 2 cự ly 42km hạng mục dành cho lứa tuổi 60, có lẽ là một trong những runner đặc biệt nhất tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026.

Chị Nguyễn Thị Thùy Luynh giành vị trí top 2 cự ly 42km hạng mục dành cho lứa tuổi 60

Trước khi đến với môn thể thao này cách đây 2 năm, chị thường xuyên bệnh vặt và khổ sở vì sỏi thận, phải nội soi tán sỏi nhiều lần. Biến cố lớn nhất ập đến vào tháng 5/2023 khi chị phát hiện mình bị K giáp.

Trong quá trình điều trị, chị bắt đầu từ những bước đi bộ chậm rãi rồi chuyển sang tập chạy. "Từ ngày chạy bộ, sức khỏe tôi rất tốt, sức bền cao", chị Linh chia sẻ.

Kết quả thật thần kỳ: trong lần kiểm tra gần nhất, bác sĩ thông báo chị đã âm tính và tình trạng sỏi thận cũng hoàn toàn biến mất. Không chỉ mang lại sức khỏe, chạy bộ còn đưa chị Luynh đến với những đỉnh cao mới trong thể thao.

“Tôi rất thích chạy giữa thiên nhiên vì cảm giác được hòa mình vào không gian xanh, thấy hưng phấn hơn hẳn”, chị Luynh chia sẻ sau khi về đích, sáng 1/5.

Các runner ngây ngất trước khung cảnh bình minh trên biển khi chạy trên trục đại lộ Thời Đại của Vinhomes Green Paradise

Cùng quan điểm với chị Luynh, nhiều vận động viên khác cũng đánh giá cao cung đường xanh hiếm có tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ.

"Ở đây không khí rất trong lành, gió biển làm cho mình rất hưng phấn, năng lượng chạy bộ nhiều hơn so với không gian đông đúc, khói bụi trong Sài Gòn", chị Trần Thị Kim Thoa, runner cự ly 21km đến từ Bình Tân, TP.HCM, nhận xét.

Ngoài thiên nhiên và không khí trong lành, nhiều runner cũng bày tỏ bất ngờ về cung đường qua Vinhomes Green Paradise. Chỉ sau 1 năm khởi công, siêu đô thị biển đã hoàn thành nhiều hạng mục từ con số 0. Đặc biệt, đại lộ Thời Đại 120m thoáng rộng đón gió biển lồng lộng, góp phần không nhỏ giúp các runner dễ dàng đạt thành tích tốt.

“Khi xuất phát, một bên là trăng dần lặn, một bên, mặt trời bắt đầu lên. Khung cảnh đó rất ấn tượng, hiếm khi có được. Cung đường trong Vinhomes Green Paradise, đường bằng phẳng, không có xe cộ đồng nghĩa với việc không có khí thải, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt và mùi từ xe máy, ô tô. Không khí ở biển thoáng đãng, giúp mình chạy dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ vì vậy mình đã đạt pace 3.24, dù trước đó mình đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, hồi phục nên gần như không tập luyện gì”, runner Lý Nhân Tín, nhà vô địch cự ly, 21km cho biết.

Runner Lý Nhân Tín vô địch cự ly 21km với thành tích 1 giờ 12 phút

Biệt thự Vịnh Ngọc - Nơi cư dân được “thở” đúng nghĩa

Từ những trải nghiệm hưng phấn trên đường chạy xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon, một giấc mơ về ngôi nhà bên biển bắt đầu nhen nhóm trong lòng các vận động viên.

“Hôm nay cũng là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng mình. Đến với nhau từ thể thao, và sự kiện hôm nay mang lại nhiều sự đồng điệu, gắn kết. Ngoài khung cảnh bình minh rực rỡ, sự xuất hiện của siêu đô thị biển Cần Giờ thực sự ấn tượng. Bây giờ, vợ chồng mình không còn muốn sống ở những nơi quá ồn ào nữa. Điều bọn mình cần là một nơi có đầy đủ tiện nghi nhưng phải trong lành, thoáng đãng, một nơi mà mình có thể “thở” đúng nghĩa. Có một tổ ấm nơi đây chính là ước mơ của nhiều vợ chồng trẻ như chúng mình”, vợ chồng anh Đào Văn Chính và chị Phạm Thị Chuyên (TP.HCM) chia sẻ.

Vợ chồng anh Đào Văn Chính kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại VnExpress Marathon Green Paradise

Tại Vinhomes Green Paradise, ước mơ về một ngôi nhà “biết thở” của các gia đình được hiện thực hóa bằng những căn biệt thự biển Vịnh Ngọc. Tổ ấm này giống như "resort thu nhỏ": một bên là hồ Lagoon rộng hơn 800 ha lớn nhất thế giới, một bên mở ra tầm nhìn vô cực ra biển Thái Bình Dương. 100% căn biệt thự sở hữu bãi tắm riêng ngay sau nhà. Khi ranh giới giữa không gian sống và thiên nhiên được xóa nhòa, mỗi ngày sống tại Vịnh Ngọc là một trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư thường chỉ có thể tìm thấy ở những thiên đường du lịch xa xỉ nhất thế giới.

"Đối với người quan tâm sức khỏe, được sống ở nơi chỉ cần bước ra khỏi cửa đã có thể chạm vào thiên nhiên, duy trì thói quen chạy bộ hay tắm biển mỗi ngày thì quá tuyệt vời", chị Thùy Luynh bộc bạch.

Những căn biệt thự Vịnh Ngọc sở hữu biển riêng sau nhà

Giá trị sống tại Vịnh Ngọc còn được hoàn thiện bởi hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế hiện diện ngay trong lòng Vinhomes Green Paradise, như: bệnh viện quốc tế Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ), Vincom Mega Mall, VinWonders 122ha, bộ đôi sân golf 18 hố 155ha… Từ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, mua sắm đến kết nối kinh doanh và tái tạo năng lượng, mọi nhu cầu sống đều được đáp ứng trong một bán kính đi bộ.

Giây phút nhà vô định nữ cự ly 42km - Doãn Thị Oanh về đích tại VnExpress Marathon Green Paradise

Trước áp lực dân số và môi trường ô nhiễm tại nội đô, runner Doãn Thị Oanh - nhà vô địch cự ly 42km, tin tưởng: Cần Giờ nói chung và Vinhomes Green Paradise nói riêng sẽ sớm trở thành "ngôi nhà mới" của cư dân đô thị.

“Các dự án của Vinhomes đều rất đáng để sống. Khi hạ tầng và các tiện ích được hoàn thiện hơn, mình tin rằng nơi đây hoàn toàn có thể trở thành điểm đến an cư hấp dẫn cho các vận động viên cũng như người dân thành phố”, chị Oanh nói.