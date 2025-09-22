Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khẩn trương tìm cụ ông 78 tuổi mất tích khi hái nấm ở Lâm Đồng

Gia đình báo tin ông R Ông Ha Hoanh đi hái nấm trong rừng từ 4 ngày trước không về. Gần 100 người đang ngày đêm tổ chức tìm kiếm.

Bảo Giang

Ngày 22/9, lực lượng chức năng phường Langbiang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và người dân địa phương vẫn đang khẩn trương tìm kiếm cụ ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, ngụ phường Langbiang - Đà Lạt) mất tích khi đi hái nấm trong rừng.

lam-dong-di-lac-17585175102502119685039.jpg
Cơ quan chức năng tìm kiếm cụ ông R Ông Ha Hoanh.

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/9, ông Ha Hoanh điều khiển xe máy vào khu vực rừng giáp ranh giữa phường Langbiang - Đà Lạt và xã Nam Hà, tỉnh Lâm Đồng để hái nấm. Tuy nhiên, từ đó đến nay ông không trở về, gia đình lo lắng và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền phường Langbiang đã huy động gần 100 người gồm lực lượng PCCC & CNCH, dân quân, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà cùng người dân thôn Đạ Nghịt tổ chức tìm kiếm. Đến nay, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

>>> Xem thêm video: Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Nguồn: VTV1
#tìm kiếm người mất tích #cụ ông 78 tuổi #hái nấm rừng Lâm Đồng #đà lạt mất tích #tìm người mất tích trong rừng #hỗ trợ cứu hộ Lâm Đồng

Bài liên quan

Xã hội

Lâm Đồng rà soát vùng nguy cơ, sẵn sàng di dời dân tránh bão Ragasa

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu trực ban 24/24, kịp thời cảnh báo Nhân dân và thực hiện phương án “4 tại chỗ” khi có sự cố.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai phương án phòng chống, ứng phó trước siêu bão Ragasa, cơn bão được nhận định có sức gió mạnh nhất kể từ đầu năm.

Theo chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị phải theo dõi sát diễn biến dự báo, cảnh báo thời tiết; thông báo kịp thời đến chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Các địa phương có trách nhiệm duy trì thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng xử lý tình huống xấu có thể phát sinh.

Xem chi tiết

Xã hội

Lâm Đồng tăng cường kiểm soát bếp ăn học đường sau vụ Trường Trưng Vương

Sau khi phụ huynh phản ánh về nguy cơ thực phẩm bẩn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao nhiều sở, ngành vào cuộc, tăng cường kiểm soát bếp ăn tập thể trường học.

Ngày 20/9, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đã ký văn bản yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương siết chặt an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú trong trường học.

ph1.jpg
Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, cùng bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, tại cuộc họp đối thoại với phụ huynh chiều tối 18/9.
Xem chi tiết

Xã hội

Xác minh thông tin thực phẩm bẩn tại bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương

Sau khi xuất hiện đơn tố cáo liên quan đến thực phẩm bẩn tại Trường tiểu học Trưng Vương, nhiều phụ huynh đã đến đón con về thay vì cho ăn bán trú.

Ngày 16/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đang phối hợp cùng Công an tỉnh và các cơ quan chức năng để làm rõ tố cáo liên quan việc Trường tiểu học Trưng Vương ký hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho bếp bán trú.

pa-1.jpg
Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin về thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới