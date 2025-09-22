Khẩn trương tìm cụ ông 78 tuổi mất tích khi hái nấm ở Lâm Đồng

Gia đình báo tin ông R Ông Ha Hoanh đi hái nấm trong rừng từ 4 ngày trước không về. Gần 100 người đang ngày đêm tổ chức tìm kiếm.

Ngày 22/9, lực lượng chức năng phường Langbiang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và người dân địa phương vẫn đang khẩn trương tìm kiếm cụ ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, ngụ phường Langbiang - Đà Lạt) mất tích khi đi hái nấm trong rừng.

Cơ quan chức năng tìm kiếm cụ ông R Ông Ha Hoanh.

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/9, ông Ha Hoanh điều khiển xe máy vào khu vực rừng giáp ranh giữa phường Langbiang - Đà Lạt và xã Nam Hà, tỉnh Lâm Đồng để hái nấm. Tuy nhiên, từ đó đến nay ông không trở về, gia đình lo lắng và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền phường Langbiang đã huy động gần 100 người gồm lực lượng PCCC & CNCH, dân quân, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà cùng người dân thôn Đạ Nghịt tổ chức tìm kiếm. Đến nay, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

