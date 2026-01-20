Khám sức khỏe định kỳ, bất ngờ khi thấy 'vật thể lạ' to bằng quả cam

Triệu chứng không rõ ràng, u khổng lồ chiếm chỗ trong lồng ngực

Cơ thể con người có những “vị khách không mời” lớn lên từng ngày mà không gây đau, không phát tín hiệu rõ ràng, cho đến khi sự thật được phơi bày thì mọi thứ đã đi quá xa. Trường hợp của ông N.D.T (69 tuổi) là một minh chứng khiến bất kỳ ai cũng phải giật mình.

Suốt một thời gian dài, ông T. chỉ ho kéo dài, kèm theo cảm giác mệt mỏi. Không có triệu chứng đau ngực dữ dội, không khó thở cấp tính, ông T. nghĩ đó là viêm họng tuổi già nên tự mua thuốc uống, cố chịu đựng và bỏ qua. Cho đến ngày đi thăm khám sức khỏe tại Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, mọi suy đoán quen thuộc bỗng sụp đổ hoàn toàn.

Tưởng ho do viêm họng tuổi già không ngờ u phổi - Ảnh BVCC

Chỉ sau một lần chụp CT phổi liều thấp, sự thật khiến cả gia đình không khỏi bất ngờ, một khối u khổng lồ, có đường kính khoảng 80 mm – to bằng quả cam – chiếm chỗ trong lồng ngực. Khối u ấy đã tồn tại, âm thầm phát triển mà cơ thể gần như không “kêu cứu”.

Kết quả sinh thiết sau đó xác nhận ông T. mắc ung thư phổi tế bào nhỏ, giai đoạn IV. Hiện tại, ông T. đang được điều trị tích cực theo phác đồ chuyên sâu của bác sĩ ung bướu.

Điều đáng sợ nhất không phải là khối u lớn đến mức nào, mà là nó im lặng quá lâu, đủ để mọi người chủ quan và bỏ lỡ thời điểm vàng phát hiện sớm.

Vì sao CT phổi liều thấp là “vũ khí” quan trọng trong tầm soát ung thư phổi?

Theo PGS.TS Thái Khắc Châu – Chuyên gia Chẩn đoán hình ảnh, Trưởng khoa Cận lâm sàng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, CT phổi liều thấp được khuyến cáo vì: Liều tia X thấp hơn CT thông thường 5–10 lần; Phát hiện được các tổn thương rất nhỏ ở phổi, kể cả khi khối u mới chỉ vài milimet; Giúp theo dõi tiến triển định kỳ (3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng tùy từng tổn thương).

Bác sĩ xem kết quả CT phổi của bệnh nhân - Ảnh BVCC

PGS.TS Thái Khắc Châu, cho biết, ung thư phổi là tình trạng ở phổi có khối u ác tính. Đây là bệnh lý nguy hiểm, khi tế bào tại phế quản và phổi tăng sinh không kiểm soát, hình thành các khối u ác tính. Kích cỡ khối u này dần tăng lên theo thời gian và lan sang các bộ phận khác. Căn bệnh nguy hiểm này không chỉ có ở nam giới, ngay cả phụ nữ cũng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Khi vừa chớm mắc bệnh, người bệnh dường như không có biểu hiện gì đặc biệt. Nếu có thì triệu chứng cũng gần giống với những bệnh lý thông thường về hô hấp. Các biểu hiện chỉ rõ ràng hơn ở giai đoạn sau nhưng khi đó, sức khỏe của người bệnh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khối u có thể đã di căn.

Bệnh nhân bị ung thư phổi bởi những nguyên nhân sau:

Hút thuốc lá: Hiện nay, 90% bệnh nhân bị ung thư phổi bởi hút thuốc lá, 4% bệnh nhân do hít phải số lượng đáng kể khói thuốc hàng ngày.

Môi trường làm việc là yếu tố dễ gây ra bệnh ung thư phổi. Các tác nhân từ môi trường gây ung thư phổi như: khói bụi, những người làm việc trong môi trường luyện thép, niken, crom và khí than.

Tiếp xúc với tia phóng xạ: Đây là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư phổi. Bệnh nhân làm việc trong các mỏ uranium, fluorspar và hacmatite có thể tiếp xúc với tia phóng xạ do hít thở không khí có chứa khí radon.

Những triệu chứng ung thư phổi thường gặp gồm: Bị ho kéo dài không khỏi; Có cảm giác khó thở, thở ngắn, có đờm lẫn máu; Bị đau ngực. Sau một thời gian ủ bệnh, người bệnh có thể bị gầy sút, mệt mỏi, khàn giọng, khó nuốt, thở khò khè, đau xương thậm chí bị tràn dịch màng phổi.

Những người nằm trong nguy cơ cao bị ung thư phổi là những người hút thuốc, hút thuốc thụ động, những người có người thân bị ung thư phổi, làm việc trong môi trường có nguy cơ tiếp xúc phải các chất gây ung thư... Đặc biệt tuổi càng cao thì khả năng, tần suất bị ung thư càng lớn.

“Đừng đợi cơ thể “kêu đau” mới đi khám, đặc biệt nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ cao: Hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm; Trên 50 tuổi, thường xuyên tiếp xúc khói bụi, hóa chất; Có bệnh phổi mạn tính hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư phổi.

Ho kéo dài không đơn giản là viêm họng. Một lần chụp CT đúng lúc có thể là ranh giới giữa phát hiện sớm và cái giá phải trả quá muộn”, PGS.TS Thái Khắc Châu khuyến cáo.