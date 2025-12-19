Hà Nội

Khám phá sinh vật phóng điện từng khiến người Hy Lạp cổ săn lùng

Giải mã

Khám phá sinh vật phóng điện từng khiến người Hy Lạp cổ săn lùng

Cá đuối điện (bộ Torpediniformes) là nhóm sinh vật biển độc đáo, nổi tiếng với khả năng tạo ra dòng điện sinh học mạnh mẽ.

T.B (tổng hợp)
Có cơ quan phát điện đặc biệt trong cơ thể. Cá đuối điện sở hữu hai cơ quan điện nằm hai bên đầu, được cấu tạo từ hàng nghìn tế bào điện giúp tạo ra dòng điện đủ mạnh để làm choáng con mồi. Ảnh: Pinterest.
Cường độ điện có thể rất lớn. Một số loài cá đuối điện có khả năng phát ra dòng điện lên tới vài trăm volt, đủ khiến cá lớn hoặc kẻ thù tiềm năng mất khả năng phản kháng. Ảnh: Pinterest.
Sử dụng điện để săn mồi hiệu quả. Cú phóng điện bất ngờ làm tê liệt cá và động vật không xương sống sống dưới đáy biển, giúp cá đuối dễ dàng bắt mồi. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng cơ thể dẹt giúp ngụy trang. Thân hình tròn, dẹt như chiếc đĩa cho phép cá đuối điện vùi mình trong cát, khó bị phát hiện bởi con mồi lẫn kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng ở nhiều vùng biển. Cá đuối điện xuất hiện từ vùng biển nhiệt đới đến ôn đới, phổ biến ở Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương. Ảnh: Pinterest.
Đã được con người biết đến từ thời cổ đại. Người Hy Lạp và La Mã cổ từng sử dụng cá đuối điện như một phương pháp giảm đau tự nhiên cho bệnh gout và đau đầu. Ảnh: Pinterest.
Có thể gây nguy hiểm cho con người. Nếu vô tình chạm phải, dòng điện của cá đuối điện có thể khiến thợ lặn hoặc người bơi bị choáng, mất phương hướng tạm thời. Ảnh: Pinterest.
Là đối tượng nghiên cứu khoa học quan trọng. Cơ quan phát điện của cá đuối điện giúp các nhà khoa học hiểu sâu hơn về hoạt động của tế bào thần kinh và sinh điện sinh học. Ảnh: Pinterest.
#Sinh vật phóng điện #Cá đuối điện #Khả năng săn mồi bằng điện #Phân bố và môi trường sống #Lịch sử sử dụng cổ đại #Nguy cơ cho con người

