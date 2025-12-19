Hà Nội

Đến Cát Bà ngắm hoàng hôn điểm hẹn không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch biển

Ngắm hoàng hôn trên đảo Cát Bà là trải nghiệm khó quên, với màu sắc rực rỡ, cảnh sắc hoang sơ và không gian yên bình giữa biển khơi.

Nhắc đến Cát Bà (Hải Phòng), nhiều du khách sẽ nghĩ ngay đến những bãi biển trong xanh, những dãy núi đá vôi trùng điệp và nhịp sống biển đảo thư thái. Nhưng có một điều đặc biệt mà bất cứ ai từng đặt chân tới cũng không thể bỏ lỡ: khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống trên vịnh Lan Hạ. Ảnh Checkin Việt Nam
Khi nắng chiều chạm nhẹ lên mặt nước mịn như gương, bầu trời chuyển dần sang sắc vàng cam ấm áp, biển và trời như hòa làm một. Không gian yên bình ấy khiến bước chân như chậm lại, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp dịu dàng của đảo ngọc lúc cuối ngày. Ảnh Checkin Việt Nam
Lan Hạ là điểm đến yêu thích của du khách suốt bốn mùa, nhưng mùa thu được xem là thời gian lý tưởng nhất để ngắm hoàng hôn. Cuối tháng 10 và đầu tháng 11, mặt biển lặng, trời cao trong, ánh nắng không còn gay gắt. Ảnh Checkin Việt Nam
Từ khoảng 16h30 đến 16h45, mặt trời dần khuất xuống sau những vách núi đá vôi, phản chiếu sắc trời lung linh lên mặt biển. Ảnh Checkin Việt Nam
Đứng trên mạn thuyền hay bên bãi cát, du khách sẽ bắt gặp khung cảnh rực rỡ nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng – một vẻ đẹp được ví như “khoảnh khắc trăm năm duyên một lần được gặp” giữa biển trời Cát Bà. Ảnh Checkin Việt Nam
Không chỉ thu hút bằng gam màu hoàng hôn lãng mạn, Lan Hạ còn gây ấn tượng bởi hệ thống hàng trăm đảo đá vôi lớn nhỏ rải rác trên mặt biển. Những cái tên như hòn Rùa, Tai Kéo, hòn Nến, hòn Trống – Mái… vốn quen thuộc với nhiều du khách bởi hình dáng đặc biệt và sự hùng vĩ giữa biển khơi. Ảnh Checkin Việt Nam
Điểm nhấn của vịnh còn nằm ở những bãi cát nhỏ ẩn mình giữa hai dãy núi, tạo không gian yên bình để tham quan, nghỉ dưỡng, chèo kayak hay ngắm san hô. Chính nét hoang sơ ấy đã góp phần tạo nên sức hút riêng cho Lan Hạ – nơi mà thiên nhiên dường như vẫn giữ được những đường nét nguyên bản nhất. Ảnh Checkin Việt Nam
Vẻ đẹp tự nhiên nổi bật cùng cảnh quan độc đáo đã giúp vịnh Lan Hạ được UNESCO công nhận là một trong 10 vịnh đẹp nhất thế giới – niềm tự hào của du lịch biển đảo Việt Nam. Mới đây, đảo Cát Bà cũng được trang du lịch quốc tế Travel+Leisure đưa vào danh sách điểm ngắm hoàng hôn đẹp trên thế giới, một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn của đảo ngọc trên bản đồ du lịch toàn cầu. Ảnh Vĩnh Quân
Với nhiều du khách, ngắm hoàng hôn ở Lan Hạ không chỉ là ngắm cảnh mà còn là khoảng thời gian để thư giãn và hòa mình vào thiên nhiên. Khi mặt trời từ tốn lặn xuống đường chân trời, sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền, tiếng gió biển hòa cùng tiếng động cơ xa xa, mọi giác quan như được đánh thức. Đó là khoảnh khắc để buông bỏ lo toan, hít sâu không khí trong lành và cảm nhận sự rộng lớn của biển trời. Ảnh Vườn quốc gia Cát Bà
Vân Giang (Tổng hợp)
