Sao Việt vỡ òa trước thành tích của U22 Việt Nam

U22 Việt Nam khiến nhiều sao Việt vỡ òa cảm xúc khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng SEA Games 33.

Thu Cúc (tổng hợp)
U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33. Thành tích của đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ và sao Việt vui mừng. Diễn viên Uyển Ân (phải) đăng ảnh cùng rapper Pháp Kiều xuống phố chúc mừng U22 Việt Nam. Ảnh: FB Uyển Ân.
Hoa hậu Bảo Ngọc bày tỏ: “Hét thật to vì niềm tự hào Việt Nam, Bảo Ngọc vô cùng hạnh phúc và phấn khích trước chiến thắng rực rỡ của các chàng trai U22. Đây không chỉ là một tấm huy chương vàng, mà là thành quả ngọt ngào cho cả một hành trình nỗ lực, kiên trì và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi tại SEA Games 33. Cảm ơn các bạn đã viết tiếp giấc mơ vàng và mang lại cảm xúc vỡ òa cho hàng triệu con tim. Việt Nam vô địch”. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Ca sĩ Erik (bên phải) vỡ òa trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Anh viết: “Tự hào quá Việt Nam ơi! Chúc mừng U22 Việt Nam đã chạm tay vào huy chương vàng SEA Games. Một hành trình đầy nỗ lực, bản lĩnh và niềm tin. Cảm ơn các chàng trai vì đã mang về những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc cho người hâm mộ”. Ảnh: FB Erik.
Xem trực tiếp trận chung kết, Việt Trinh vỡ òa cảm xúc trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FB Việt Trinh.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ: “Không còn gì tuyệt vời hơn” khi U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung.
Ca sĩ Hoàng Bách (trái) chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam đang bị dẫn 0-2 thì tôi bị gọi ra sân khấu diễn, diễn xong bước vào phòng chờ thì mấy anh em báo là 2-2 rồi, tưởng là mơ chứ! Rồi về đến khách sạn, tranh thủ nghỉ chờ hiệp phụ, vào tắm nghe bình luận viên la ầm ầm, đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng 3-2 rồi, để nguyên thế chạy ra mà la theo”. Ảnh: FB Hoàng Bách.
Ca sĩ Phương Thanh không xem trận chung kết vì đang đi show từ thiện. Khi biết tin đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, cô vỡ òa. Ảnh: FB Phương Thanh.
Ca sĩ Anh Tú xuống phố chúc mừng U22 Việt Nam. Ảnh: FB Anh Tú.
MC Lại Văn Sâm viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng bóng đá (nam, nữ) Việt Nam. Chúng tôi yêu các bạn, tự hào vì các bạn. Tự hào Việt Nam. Yêu Việt Nam". Ảnh: FB Lại Văn Sâm.
