Quân đội Nga tiến vào trung tâm Huliaipole, quân Ukraine cố thủ ở ngoại ô

Trận chiến giành thành phố Hulyaipole, quân Nga đã chiếm được trung tâm thành phố, trong khi quân Ukraine vẫn đang phòng thủ ở vùng ngoại ô thành phố.

Tiến Minh
Theo tờ Bild của Đức, các nhóm tấn công của Quân đội Nga (RFAF), đã và đang hoạt động tích cực ở trung tâm Huliaipole (Hulyai-Polye). Tờ báo này cho biết cuộc tấn công vào thành phố hiện đang diễn ra từ mọi phía. Các nguồn tin của Nga đã xác nhận thông tin này, nhấn mạnh những khó khăn mà quân phòng thủ Ukraine, phải đối mặt khi bảo vệ Huliaipole.
Vấn đề là Huliaipole là một thành phố nhỏ, không có nhiều tòa nhà cao tầng. Hơn nữa, hầu hết chúng đều đã bị phá hủy hoặc nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. Theo các nhà phân tích, thực tế này đang buộc quân Ukraine phải rút lui về vùng ngoại ô thành phố, tìm nơi trú ẩn trong các nhà dân.
Hiện tại, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine (AFU), dọc sông Gaichur đang sụp đổ từng phần. Rõ ràng, Bộ Tổng tham mưu AFU nhận thức rõ điều này và họ tích cực xây dựng tuyến phòng thủ mới ở bờ tây sông Verkhnyaya Tersa. Đây là tuyến phòng thủ tiếp theo mà AFU dựa vào, sau khi rút lui khỏi Huliaipole.
Kênh ZOV Military xác nhận, RFAF đã mở rộng đáng kể diện tích kiểm soát ở Huliaipole, xâm nhập các khu vực phía bắc, trung tâm và phía đông thành phố. Trên thực tế, hệ thống phòng thủ của AFU tại đây đã bị quân Nga chia cắt, bao vây cục bộ và thậm chí có thể nói đến sự sụp đổ của nó.
Việc RFAF tổ chức vượt sông Gaichur ở Huliaipole đã làm lộ các công sự của Ukraine từ phía sau. Trong vài ngày tới, nhiều khả năng quân Nga sẽ tiến hành đột phá từ phía nam - đông nam thành phố. Nếu AFU không nhanh chóng ổn định được tình hình, họ có thể phải đối mặt với một cuộc bao vây khác, kênh Kalibrate Maps cho hay.
Kênh Suriyakmaps cho biết thêm, trong 2 ngày qua, RFAF đã hoàn toàn chiếm được phía bắc của Huliaipole, vượt sông Gaichur theo trục mới và kiểm soát các chiến hào ở rìa tây bắc của thành phố.
Đồng thời, quân Nga đã thực hiện một cuộc bao vây ở ngoại ô từ phía đông, kiểm soát các trang trại và chiến hào đến tận đường Vulytsia; trong khi mũi đột phá khác từ phía bắc chiếm giữ các kho hàng trên đường Myru và phát triển dọc theo đường Druzhby. Kết quả là quân Ukraine phải rút khỏi Ukrainska; ước tính, khoảng 40% khu đô thị hiện nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.
Tại khu vực Pokrovskaya (thuộc tỉnh Dnipropetrovsk lân cận), trong 4 ngày qua, RFAF đã kiểm soát được khu vực Ostapivske, sau khi chiếm được một loạt chiến hào phía tây đường T-0401, tổ chức tiến công ở phía nam Andriivka và bờ tây sông Gaichur, nơi họ đang dọn dẹp làng Pischane.
Kênh Rybar đưa tin, Cụm quân phía Đông RFAF, đang củng cố vị thế ở bờ tây sông Gaichur. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 36 thuộc Tập đoàn quân 29 đã vượt sông và kiểm soát làng Peschane ở tỉnh Dnipropetrovsk, một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine trong khu vực này.
Đồng thời, cuộc tấn công vào Huliaipole vẫn tiếp diễn. Các nỗ lực điều quân dự bị của Bộ Tổng tham mưu AFU, đang bị ngăn cản bởi các cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh và UAV của Nga. Không quân Nga liên tục nhắm mục tiêu vào các vị trí của quân Ukraine ở Huliaipole, phá hủy khả năng phòng ngự và ổn định phòng tuyến của đối phương.
Việc hình thành đầu cầu vượt qua sông Gaichur của RFAF và áp lực ngày càng gia tăng, buộc AFU phải phân tán lực lượng dự bị vốn đã hạn chế của mình, làm suy yếu toàn bộ chiến tuyến. Việc mất quyền kiểm soát khu vực phía bắc Huliaipole, khiến tình hình của AFU tại đây đang xấu đi từng ngày. Trong khi đó, các nhóm xung kích Nga đã và đang hoạt động ở phía nam thành phố.
Cùng với đó, việc kết thúc trận chiến giành quyền kiểm soát khu vực giữa sông Gaichur và Yanchur, sẽ giải phóng lực lượng dự bị của Nga, để đẩy mạnh cuộc đột phá vào Huliaipole và tiến về phía bắc, xâm nhập tỉnh Dnipropetrovsk.
Kết quả giao tranh ở Huliaipole và phía tây nam tỉnh Dnipropetrovsk, một đầu cầu vững chắc đã được thiết lập, và AFU chịu tổn thất đáng kể: các đơn vị của Lữ đoàn dù độc lập số 92, gồm khoảng 2 trung đội, nhiều xe cơ giới và hơn 20 UAV hạng nặng Baba Yaga, đã bị xóa sổ. Việc chiếm được Peschane mở đường cho RFAF tiến sâu hơn vào khu vực.
Kênh phân tích DeepState, có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận, quân Nga đã xâm nhập Huliaipole, đồng thời cho biết DeepState sẽ công bố chi tiết về tình hình tại đây vào ngày mai. Deep State cũng bi quan cho rằng, AFU có nguy cơ thất thủ, nếu không phải phía tây nam tỉnh Dnipropetrovsk, thì cũng là ở tỉnh Zaporizhia.
Song song với cuộc tấn công vào Huliaipole, RFAF đang tích cực tiến công ở khu vực Stepnogorsk, ở phía nam thành phố Zaporozhye. Thực tế này buộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine phải điều động thêm lực lượng dự bị đến đó, vốn đã thiếu hụt ở một số khu vực trên mặt trận. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Deep State).
Tiến Minh
Topcor
#Huliaipole #Hulyai-Polye #Dnipropetrovsk #quân Nga bao vây Huliaipole #Quân đội Nga #xung đột Ukraine

