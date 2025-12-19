Hà Nội

Nhan sắc đời thường của 'nữ hoàng nhảy cao' Việt sở hữu HCV ở SEA Games 33

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc đời thường của 'nữ hoàng nhảy cao' Việt sở hữu HCV ở SEA Games 33

Mang về HCV bất ngờ môn nhảy cao ở lần đầu dự SEA Games, Bùi Thị Kim Anh thu hút sự chú ý và được khen có nhan sắc ưa nhìn, thân hình cao ráo.

Thiên Anh
Bùi Thị Kim Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm khi chinh phục thành công mức xà 1,86 m - thành tích tốt nhất của nội dung nhảy cao nữ tại đấu trường khu vực trong suốt 14 năm qua. Với kết quả này, Kim Anh giành HCV ngay lần đầu tiên tham dự SEA Games cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Ngay sau khi giành HCV, Kim Anh đăng tải hình ảnh ăn mừng chiến thắng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái "Lần đầu tiên", như một lời đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu.
Trước đó, Kim Anh từng gây chú ý khi chinh phục mức xà 1,73 m, qua đó giành huy chương đồng tại Giải vô địch điền kinh U18 châu Á năm 2022.
Bùi Thị Kim Anh là gương mặt trẻ triển vọng của điền kinh Ninh Bình.
Ở các giải trẻ trong hệ thống quốc gia, Kim Anh sớm bộc lộ tố chất chuyên môn nổi bật ở nội dung nhảy cao. Năm nay, cô nàng được triệu tập lên đội tuyển điền kinh Việt Nam, tập trung tập huấn và chuẩn bị cho SEA Games 33.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích chuyên môn, Bùi Thị Kim Anh còn gây chú ý bởi nhan sắc trong trẻo, rạng rỡ. Nữ VĐV có gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt sáng cùng nụ cười tỏa nắng.
Trên mạng xã hội, Kim Anh khá kín tiếng. Cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi du lịch hay chụp ảnh selfie.
Nữ VĐV có phong cách thời trang năng động, trẻ trung.
Mỗi bức ảnh của Kim Anh đều nhận được nhiều lời khen về ngoại hình từ bạn bè và người hâm mộ.
