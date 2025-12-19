2025 khép lại với thành công mỹ mãn của U22 Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ của bóng đá trẻ Việt Nam khi U22 Việt Nam gặt hái những thành công trọn vẹn trên đấu trường khu vực. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự ổn định về chuyên môn mà còn cho thấy chiều sâu lực lượng cùng tinh thần thi đấu kiên cường, qua đó khép lại năm thi đấu với danh hiệu vô địch đầy thuyết phục.

Ở giải đấu đầu tiên trong năm 2025 là U23 Đôn Nam Á, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Lào và Campuchia. Ngay từ vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả hai trận, giành trọn vẹn 6 điểm. Hàng công thi đấu hiệu quả với 5 bàn thắng, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn – con số cho thấy sự cân bằng và chắc chắn trong lối chơi của đội bóng áo đỏ.

U22 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á hồi giữa năm 2025.

Bước vào vòng đấu loại trực tiếp, U22 Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Trước U22 Philippines ở bán kết, các cầu thủ Việt Nam chơi chặt chẽ, kỷ luật và giành chiến thắng 2-1, qua đó tiến vào trận chung kết gặp U22 Indonesia. Trong trận đấu quyết định ngôi vương, khoảnh khắc tỏa sáng của Công Phương ở phút 37 đã tạo nên khác biệt. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ này giúp U22 Việt Nam đăng quang vô địch một cách thuyết phục. Cá nhân Đình Bắc, với phong độ ổn định và vai trò nổi bật xuyên suốt giải đấu, đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất – phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp quan trọng của anh.

Tiếp nối thành công đó, U22 Việt Nam bước vào SEA Games 33 với sự tự tin cao độ và mục tiêu chinh phục tấm Huy chương Vàng. Tại vòng bảng, đội tuyển nằm cùng bảng với U22 Lào và U22 Malaysia. Ở trận ra quân gặp U22 Lào, U22 Việt Nam gặp không ít khó khăn nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp ấn tượng của Đình Bắc, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi cho chặng đường phía trước.

Với sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, U22 Việt Nam đã có lần thứ 3 giành HCV SEA Games 33.

Trận đấu mang tính quyết định với U22 Malaysia chứng kiến sự vượt trội của U22 Việt Nam cả về thế trận lẫn hiệu quả thi đấu. Các học trò của HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 2-0, chính thức đoạt vé vào bán kết với ngôi đầu bảng. Lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt tiếp tục là điểm mạnh nổi bật của đội tuyển.

Ở bán kết, U22 Việt Nam đối đầu U22 Philippines – đối thủ không dễ chịu với lối chơi giàu thể lực. Trận đấu diễn ra giằng co trong phần lớn thời gian, nhưng bản lĩnh của đội bóng áo đỏ đã lên tiếng ở những phút cuối. Hai bàn thắng liên tiếp của Văn Thuận và Thanh Nhàn giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0, hiên ngang tiến vào trận chung kết.

Trận chung kết SEA Games 33 gặp chủ nhà U22 Thái Lan được xem là thử thách lớn nhất với U22 Việt Nam. Đúng như dự đoán, đội chủ nhà khởi đầu mạnh mẽ và dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp một, đẩy thầy trò HLV Kim Sang Sik vào tình thế vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, tinh thần không bỏ cuộc và sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý đã giúp U22 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trong hiệp hai. Các bàn thắng của Đình Bắc, Thanh Nhàn cùng pha phản lưới nhà của cầu thủ U22 Thái Lan đã giúp U22 Việt Nam thắng ngược 3-2, qua đó giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 33.

Với 2 lần lên đỉnh ĐNÁ, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có năm 2025 vô cùng mát tay.

Chiến thắng trước Thái Lan không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu mà còn khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực. Đây là lần thứ ba U22 Việt Nam giành HCV tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, một thành tích đáng tự hào và là minh chứng rõ nét cho sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà.

Khép lại năm 2025, U22 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu với một hành trình thành công mỹ mãn. Những chiến thắng thuyết phục, những khoảnh khắc bùng nổ và bản lĩnh trong các trận cầu lớn đã tạo nên một năm đáng nhớ, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai của bóng đá Việt Nam trên các đấu trường khu vực và châu lục.