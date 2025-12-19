Hà Nội

Mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng nở rộ đẹp như tranh ở ngoại thành Hà Nội

Cánh đồng hoa cải tại xã Thuận An, Hà Nội nở rộ đầu đông, sắc vàng rực rỡ giữa làng quê thanh bình, trở thành điểm check-in hút khách gần trung tâm Hà Nội.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cánh đồng hoa cải ở Thuận An vốn được trồng để lấy hạt giống phục vụ sản xuất, trong đó hoa cải vàng nở từ cây rau cải canh, còn hoa trắng xuất phát từ giống cải củ. Tuy nhiên, sắc hoa bung nở giữa tiết trời se lạnh vài năm gần đây đã biến nơi này thành điểm check-in nổi tiếng. Ảnh Tuyên Parafu
Những luống cải được người dân vun trồng ngay ngắn, trải dài dọc bờ sông, tạo nên bức tranh đồng quê thơ mộng mà hiếm nơi vùng ven Hà Nội sánh được. Ảnh Tuyên Parafu
Khi hoa lên đỉnh nở, từng bông vàng chen nhau khoe sắc dưới ánh nắng nhẹ, hòa cùng gió sông thổi mát rượi. Bất kỳ ai đặt chân tới đều dễ dàng bắt gặp nụ cười của du khách – từ nhóm bạn trẻ mê chụp ảnh, các cặp đôi muốn lưu lại khoảnh khắc lãng mạn, đến những gia đình chọn nơi đây làm điểm “đổi gió” cuối tuần. Khung cảnh vàng trải dài giữa nền trời xanh và mặt nước phản chiếu tạo nên cảm giác thư thái đặc biệt: vừa gần gũi, vừa mới lạ. Ảnh Tuyên Parafu
Thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng mùa hoa là khi nắng lên nhẹ, đặc biệt vào khoảng 9h – 10h sáng hoặc chiều 15h – 16h. Đây là lúc ánh sáng lý tưởng, giúp tôn sắc vàng rực rỡ của hoa cải và tạo điều kiện chụp hình dễ dàng. Ảnh Báo Tiền Phong
Mùa hoa cải thường kéo dài từ khoảng tháng 11 – 12, đôi khi xuất hiện trở lại vào đầu xuân (tháng 2 – 3). Vì thời gian ngắn, nhiều người tranh thủ “săn hoa” ngay khi có cơ hội. Việc di chuyển chỉ mất hơn 30 phút từ Hà Nội bằng xe máy hoặc ô tô, càng khiến địa điểm này trở thành “điểm đến vàng” của mùa đông. Ảnh Báo Tiền Phong
Đáng chú ý, khu vực tham quan mở cửa miễn phí. Du khách có thể thoải mái dạo chơi và chụp ảnh, miễn là không giẫm đạp lên luống hoa hay bẻ cành. Người dân địa phương vẫn canh tác ở đây, nên việc giữ gìn cảnh quan bên cạnh tôn trọng không gian lao động là điều cần thiết để mùa hoa được duy trì lâu dài. Ảnh Tuyên Parafu
Không chỉ ngắm cảnh, tận hưởng sắc hoa, du khách còn có thể kết hợp chuyến đi với foodtour Hà Nội ngay trong ngày hoặc ghé thăm các điểm nổi tiếng gần đó như chùa Bút Tháp hay chùa Phật Tích ở Bắc Ninh. Hành trình ngắn nhưng đa trải nghiệm này đem lại sự cân bằng thú vị giữa thiên nhiên, ẩm thực và văn hoá vùng Kinh Bắc. Ảnh Tuyên Parafu
Không quá tốn kém, không mất nhiều thời gian di chuyển nhưng lại đủ để “làm đầy” tâm hồn, cánh đồng hoa cải vàng bên sông Đuống trở thành lựa chọn hoàn hảo cho một buổi sáng hoặc chiều cuối tuần. Có lẽ, chính sự giản dị và chân thật của sắc hoa giữa mùa đông đã khiến nơi đây trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa bung nở, thu hút ngày càng nhiều du khách trở lại. Video Hồ Thiên Nga
