Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện hai xác tàu Trung Cổ gây chấn động giới khảo cổ

Kho tri thức

Phát hiện hai xác tàu Trung Cổ gây chấn động giới khảo cổ

Hai tàu buôn Thời Trung Cổ được phát hiện với cấu trúc nguyên vẹn hiếm thấy khiến giới khảo cổ học sửng sốt. Điều gì ẩn bên trong những xác tàu bí ẩn này?

Thiên Đăng (Theo arkeologerna)
Khi tiến hành khai quật tại Varberg, Thụy Điển, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển bất ngờ tìm thấy hiện vật di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Khi tiến hành khai quật tại Varberg, Thụy Điển, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển bất ngờ tìm thấy hiện vật di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Đó là hai xác tàu buôn Thời Trung Cổ, ước tính có niên đại vào thế kỷ 13 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Đó là hai xác tàu buôn Thời Trung Cổ, ước tính có niên đại vào thế kỷ 13 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Về cơ bản, hai chiếc tàu này thuộc tàu vận tải một cột buồm. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Về cơ bản, hai chiếc tàu này thuộc tàu vận tải một cột buồm. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Chúng được đóng hoàn toàn bằng gỗ sồi. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Chúng được đóng hoàn toàn bằng gỗ sồi. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Loại tàu Thời Trung Cổ này thường được liên kết với Liên minh Hanseatic nhưng cũng được sử dụng rộng rãi khắp Bắc Âu. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Loại tàu Thời Trung Cổ này thường được liên kết với Liên minh Hanseatic nhưng cũng được sử dụng rộng rãi khắp Bắc Âu. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Thường được coi là sự kế thừa của dòng tàu knarr thời Viking, hai chiếc tàu này cũng được thiết kế để tối đa hóa không gian chở hàng. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Thường được coi là sự kế thừa của dòng tàu knarr thời Viking, hai chiếc tàu này cũng được thiết kế để tối đa hóa không gian chở hàng. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Các nhà khảo cổ cũng đã phát hiện ra rất nhiều hiện vật thú vị trong các xác tàu, bao gồm giày da, đồ gia dụng làm bằng gỗ và gốm sứ, bát và thìa gỗ, phụ tùng dự phòng quý hiếm. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Các nhà khảo cổ cũng đã phát hiện ra rất nhiều hiện vật thú vị trong các xác tàu, bao gồm giày da, đồ gia dụng làm bằng gỗ và gốm sứ, bát và thìa gỗ, phụ tùng dự phòng quý hiếm. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo arkeologerna)
#xác tàu #tàu buôn #Thời Trung Cổ #tàu thuyền #hàng hải

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT