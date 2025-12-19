Hà Nội

"Ngọc nữ showbiz Thái" diện áo đấu CLB Barcelona khoe vóc dáng cực đỉnh

Cộng đồng trẻ

"Ngọc nữ showbiz Thái" diện áo đấu CLB Barcelona khoe vóc dáng cực đỉnh

Loạt hình ảnh Prang Kannarun diện áo đấu của CLB Barcelona bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Thiên Anh
Không cần váy áo lộng lẫy hay layout trang điểm cầu kỳ, nữ diễn viên Thái Lan Prang Kannarun vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng thần thái tự tin, hiện đại.
Trong những khung hình được chia sẻ, Prang Kannarun lựa chọn áo đấu Barca form rộng, buộc gọn phần gấu áo để khéo léo khoe vòng hai phẳng lì. Cô phối cùng quần jeans ống suông bụi bặm, sneakers trắng và trang sức tối giản, tạo nên tổng thể street style vừa cá tính vừa gợi cảm.
Phong cách tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp nữ diễn viên sinh năm 1991 phô diễn trọn vẹn lợi thế hình thể, khiến người xem khó rời mắt.
Nhan sắc của Prang Kannarun trong loạt ảnh đời thường cũng trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi. Sở hữu gương mặt hài hòa với sống mũi cao, đôi mắt to sâu cùng làn da mịn màng, cô mang vẻ đẹp sắc sảo nhưng không quá lạnh lùng. Mái tóc nâu xám uốn nhẹ ôm gương mặt giúp tổng thể thêm phần mềm mại, nữ tính.
Nhiều khán giả nhận xét, ở tuổi ngoài 30, Prang Kannarun không những không đánh mất phong độ mà còn ngày càng mặn mà, quyến rũ. Phong cách thời trang của cô cũng linh hoạt hơn, từ hình ảnh tiểu thư dịu dàng trên màn ảnh đến vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động ngoài đời thường.
Prang Kannarun, tên thật Kannarn Wongkajornklai, sinh năm 1991, là một trong những nữ diễn viên, người mẫu nổi bật của Thái Lan. Cô được yêu mến không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn nhờ tài năng đa dạng.
Bên cạnh diễn xuất, Prang còn sở hữu giọng hát tốt, chơi violin điêu luyện và có năng khiếu hội họa – những yếu tố hiếm có trong giới giải trí.
Không chỉ tỏa sáng trên con đường nghệ thuật, Prang Kannarun còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập ấn tượng. Cô tốt nghiệp loại giỏi, là thủ khoa ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn của chương trình quốc tế thuộc Đại học Mahidol – một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu Thái Lan.
Prang bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ khoảng năm 2009–2010 và từng là diễn viên độc quyền của đài CH3. Sau khi rời khỏi sự quản lý của nhà đài, cô hoạt động tự do và tiếp tục gặt hái thành công với nhiều dự án phim truyền hình đình đám.
Đặc biệt, vai diễn Maeying Junward – tiểu thư hiền lành trong bộ phim “Ngược dòng thời gian để yêu anh” đã giúp Prang Kannarun được khán giả Việt Nam và châu Á biết đến rộng rãi hơn.
#Ngọc nữ showbiz Thái #Diện áo đấu CLB Barcelona #Khoe vóc dáng cực đỉnh #Hình ảnh Prang Kannarun #Lan truyền trên mạng xã hội #Prang Kannarun

