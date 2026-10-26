Khám phá Sảo Há, 'làng Địa ngục' giữa rừng già Yên Minh

Nằm giữa núi rừng xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang, Sảo Há từng là một bản làng ít người biết đến, trước khi trở thành bối cảnh của hai bộ phim "Tết ở làng Địa ngục" và "Kẻ ăn hồn". Những khu rừng rậm rạp, lối đi quanh co và các nếp nhà cổ tạo nên không gian vừa hoang sơ, vừa huyền bí, thu hút du khách tìm đến khám phá.

Nếp nhà Sảo Há nằm rải rác giữa rừng xanh, tạo nên khung cảnh biệt lập giữa núi rừng Yên Minh. Ảnh: V. Mừng

Theo tiếng Mông, Sảo Há có nghĩa là "thung lũng trên cao". Ngôi làng được bao bọc bởi những cánh rừng già, nơi sinh sống của 18 hộ đồng bào Mông. Từng biệt lập bởi địa hình hiểm trở, Sảo Há nay đã có đường bê tông dẫn vào làng, giúp việc đi lại thuận tiện hơn.

Lối đi nhỏ xuyên qua những tán cây. Ảnh: V. Mừng

Đi sâu vào Sảo Há, những nếp nhà trình tường bằng đất, mái ngói âm dương phủ màu thời gian, hàng rào đá xếp thủ công và những lối nhỏ len giữa rừng cây tạo nên nét riêng của bản làng vùng cao. Đằng sau vẻ ma mị từng xuất hiện trên màn ảnh là không gian sống bình dị, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của đồng bào Mông.

Hai ngôi miếu nằm hai bên lối đi. Ảnh: V. Mừng

Nếp nhà truyền thống của người Mông. Ảnh: V. Mừng

Cổng gỗ lợp ngói cùng hàng rào đá xếp thủ công. Ảnh: V. Mừng

Mái ngói âm dương cũ kỹ và khoảng sân lát đá lưu giữ dấu ấn thời gian ở Sảo Há. Ảnh: V. Mừng

Nhịp sống bình yên ở Sảo Há. Ảnh: V. Mừng

Bậc đá, cối đá và vật dụng cũ trước hiên nhà. Ảnh: V. Mừng

Nhà trình tường lợp ngói âm dương là nét kiến trúc đặc trưng của người Mông vùng cao. Ảnh: V. Mừng