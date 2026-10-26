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Kho tri thức

Khám phá Sảo Há, 'làng Địa ngục' giữa rừng già Yên Minh

Ẩn giữa rừng già Yên Minh (Tuyên Quang), Sảo Há, bối cảnh phim "Tết ở làng Địa ngục", gây ấn tượng bởi vẻ huyền bí và bình yên.

Theo Tuấn Anh/ Sức khỏe và Đời sống

Nằm giữa núi rừng xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang, Sảo Há từng là một bản làng ít người biết đến, trước khi trở thành bối cảnh của hai bộ phim "Tết ở làng Địa ngục" và "Kẻ ăn hồn". Những khu rừng rậm rạp, lối đi quanh co và các nếp nhà cổ tạo nên không gian vừa hoang sơ, vừa huyền bí, thu hút du khách tìm đến khám phá.

Nếp nhà Sảo Há nằm rải rác giữa rừng xanh, tạo nên khung cảnh biệt lập giữa núi rừng Yên Minh. Ảnh: V. Mừng
Nếp nhà Sảo Há nằm rải rác giữa rừng xanh, tạo nên khung cảnh biệt lập giữa núi rừng Yên Minh. Ảnh: V. Mừng

Theo tiếng Mông, Sảo Há có nghĩa là "thung lũng trên cao". Ngôi làng được bao bọc bởi những cánh rừng già, nơi sinh sống của 18 hộ đồng bào Mông. Từng biệt lập bởi địa hình hiểm trở, Sảo Há nay đã có đường bê tông dẫn vào làng, giúp việc đi lại thuận tiện hơn.

Lối đi nhỏ xuyên qua những tán cây. Ảnh: V. Mừng
Lối đi nhỏ xuyên qua những tán cây. Ảnh: V. Mừng

Đi sâu vào Sảo Há, những nếp nhà trình tường bằng đất, mái ngói âm dương phủ màu thời gian, hàng rào đá xếp thủ công và những lối nhỏ len giữa rừng cây tạo nên nét riêng của bản làng vùng cao. Đằng sau vẻ ma mị từng xuất hiện trên màn ảnh là không gian sống bình dị, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của đồng bào Mông.

Hai ngôi miếu nằm hai bên lối đi. Ảnh: V. Mừng
Hai ngôi miếu nằm hai bên lối đi. Ảnh: V. Mừng
Nếp nhà truyền thống của người Mông. Ảnh: V. Mừng
Nếp nhà truyền thống của người Mông. Ảnh: V. Mừng
Cổng gỗ lợp ngói cùng hàng rào đá xếp thủ công. Ảnh: V. Mừng
Cổng gỗ lợp ngói cùng hàng rào đá xếp thủ công. Ảnh: V. Mừng
Mái ngói âm dương cũ kỹ và khoảng sân lát đá lưu giữ dấu ấn thời gian ở Sảo Há. Ảnh: V. Mừng
Mái ngói âm dương cũ kỹ và khoảng sân lát đá lưu giữ dấu ấn thời gian ở Sảo Há. Ảnh: V. Mừng
Nhịp sống bình yên ở Sảo Há. Ảnh: V. Mừng
Nhịp sống bình yên ở Sảo Há. Ảnh: V. Mừng
Bậc đá, cối đá và vật dụng cũ trước hiên nhà. Ảnh: V. Mừng
Bậc đá, cối đá và vật dụng cũ trước hiên nhà. Ảnh: V. Mừng
Nhà trình tường lợp ngói âm dương là nét kiến trúc đặc trưng của người Mông vùng cao. Ảnh: V. Mừng
Nhà trình tường lợp ngói âm dương là nét kiến trúc đặc trưng của người Mông vùng cao. Ảnh: V. Mừng
Con đường quanh co uốn lượn vào &apos;làng Địa ngục&apos;. Ảnh: V. Mừng
Con đường quanh co uốn lượn vào 'làng Địa ngục'. Ảnh: V. Mừng
suckhoedoisong.vn
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#Sảo Há #Yên Minh #làng Địa ngục #Tết ở làng Địa ngục #Kẻ ăn hồn #văn hóa người Mông

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Tọa lạc tại số 6 đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn, TP.HCM), Dinh thự Pháp (Dinh Tổng lãnh sự Pháp) được xây dựng từ năm 1872 bởi các kỹ sư Hải quân Pháp. Công trình sở hữu lối kiến trúc đặc trưng thời cuối thế kỷ 19 với khung tòa nhà bằng thép và kim loại nhằm thích ứng với khí hậu nóng ẩm tại TP.HCM. Tương tự như Dinh Độc Lập, Đại chủng viện Thánh Giuse hay Nhà thờ Đức Bà, công trình này là một trong những chứng nhân lịch sử đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.
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Nhân Ngày Di sản châu Âu, ngày 19/9, Dinh thự mở cửa dự kiến đón 2.000 du khách ghé thăm. Ngay từ sớm, dòng người đông đúc, đặc biệt là giới trẻ, đã có mặt xếp hàng dài dọc trục đường Lê Duẩn để chờ bước chân vào không gian gần 150 năm tuổi.
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Kho tri thức

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Sau khi xuất hiện trong MV Thiên đường với người thương vừa ra mắt của Phương Mỹ Chi, chùa Vàm Ray ở xã Hàm Giang, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) bất ngờ được giới trẻ tìm kiếm và đổ xô đến chụp ảnh với trang phục truyền thống Khmer. Trong MV, ngôi chùa hiện lên mãn nhãn với những góc máy rộng và phân cảnh cận, truyền tải được nét sinh hoạt văn hóa Khmer Nam Bộ đặc trưng.
Chùa Vàm Ray được xây dựng trên nền một ngôi chùa cũ hơn 600 năm, khánh thành vào năm 2010. Toàn bộ hạng mục đi theo phong cách kiến trúc cung điện hệ phái Nam tông, kết hợp Ấn Độ giáo và triết lý Phật giáo, nổi bật với lớp sơn son thếp vàng phủ kín. Gần 20 năm qua, chùa Vàm Ray đã trở thành điểm tựa tâm linh, gắn bó với đời sống văn hóa của cộng đồng Khmer Nam Bộ.
Chùa Vàm Ray được xây dựng trên nền một ngôi chùa cũ hơn 600 năm, khánh thành vào năm 2010. Toàn bộ hạng mục đi theo phong cách kiến trúc cung điện hệ phái Nam tông, kết hợp Ấn Độ giáo và triết lý Phật giáo, nổi bật với lớp sơn son thếp vàng phủ kín. Gần 20 năm qua, chùa Vàm Ray đã trở thành điểm tựa tâm linh, gắn bó với đời sống văn hóa của cộng đồng Khmer Nam Bộ.
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