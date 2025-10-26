Hà Nội

Khám phá những món ăn truyền thống trong lễ hội Halloween trên thế giới

Du lịch

Khám phá những món ăn truyền thống trong lễ hội Halloween trên thế giới

Không chỉ là lễ hội hóa trang kỳ bí, Halloween còn là dịp để thưởng thức những món ăn truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa phương Tây

Vân Giang (Tổng hợp)
Halloween – lễ hội hóa trang nổi tiếng của phương Tây – diễn ra vào ngày 31/10 hằng năm, mang ý nghĩa tưởng nhớ người đã khuất và xua đuổi tà ma.
Bên cạnh những bộ trang phục kỳ quái, hình ảnh bí ngô phát sáng hay trò “trick or treat” (gõ cửa xin kẹo) của trẻ nhỏ, ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu tạo nên không khí đặc trưng của ngày lễ này.
Trong lễ hội Halloween, mỗi quốc gia lại có những món ăn riêng mang dấu ấn văn hóa và phong tục địa phương. Tại Anh, bánh linh hồn (Soul Cake) là món truyền thống lâu đời. Loại bánh quy nhỏ được nướng vàng, điểm vài hạt nho khô trên mặt và thường có hình thù tượng trưng như đầu lâu, mặt quỷ hay mạng nhện. Tương truyền, người xưa làm bánh linh hồn để dâng tặng cho người nghèo, như một cách cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất. Ảnh BHX
Biểu tượng quen thuộc nhất của Halloween – bí đỏ – cũng góp mặt trong nhiều món ăn. Trong đó, súp bí đỏ được xem là món “kinh điển” trên bàn tiệc. Ở mỗi quốc gia, công thức chế biến lại khác nhau: có nơi nấu cùng thịt bò, thịt cừu để tăng vị béo; có nơi lại chọn chế biến chay, kết hợp với kem tươi hoặc bơ tạo nên món súp sánh mịn, đậm đà hương vị mùa thu. Ảnh luhanhvietnam
Tại Mỹ, kẹo táo (Candy Apple) là món ăn gắn liền với mùa lễ hội. Tháng 10 là mùa thu hoạch táo, và người dân đã sáng tạo nên món kẹo táo bằng cách nhúng những quả táo tươi trong lớp siro đường nâu óng ánh, sau đó xiên que để dễ cầm. Màu đỏ sậm của lớp kẹo cùng độ bóng mịn tự nhiên khiến món ăn vừa đẹp mắt vừa mang hơi hướng “ma mị” rất hợp không khí Halloween. Ảnh Internet
Còn ở Ireland – nơi được xem là cái nôi của lễ hội Halloween cổ xưa – khoai tây nghiền Colcannon là món không thể thiếu. Món ăn được làm từ khoai tây, bơ, sữa và cải xoăn, tượng trưng cho sự no đủ và ấm áp trong mùa thu hoạch. Hiện nay, Colcannon còn được biến tấu với thịt xông khói, hành lá, tỏi tây hay kem tươi, tạo nên hương vị béo ngậy và thơm dịu, phù hợp với khẩu vị hiện đại. Ảnh Vietnammoi
Dù mỗi quốc gia có cách thể hiện riêng, điểm chung của những món ăn trong lễ hội Halloween vẫn là tinh thần sum vầy, tưởng nhớ và chia sẻ. Ảnh Ngô Thu
Giữa không gian ngập tràn ánh đèn bí ngô, vị ngọt của kẹo, hương thơm của súp bí đỏ và âm thanh rộn ràng của tiếng cười trẻ nhỏ, Halloween trở thành dịp để con người cùng nhau đón nhận mùa thu trong niềm vui và sự gắn kết. Ảnh Ngô Thu
