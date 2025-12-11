Hà Nội

Khám phá liên minh bộ lạc quyền lực nhất Bắc Mỹ

Kho tri thức

Khám phá liên minh bộ lạc quyền lực nhất Bắc Mỹ

Iroquois là một trong những liên minh bộ lạc quyền lực nhất Bắc Mỹ, sở hữu văn hóa phong phú và ảnh hưởng lâu dài đến nước Mỹ.

T.B (tổng hợp)
Gồm 6 bộ lạc chính. Iroquois được hợp thành bởi các bộ lạc Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca và Tuscarora. Ảnh: Pinterest.
Liên minh Hoà bình Vĩ đại. Iroquois xây dựng hệ thống chính trị tiên tiến sớm, mang lại hòa bình giữa các bộ lạc trên một vùng đất rộng lớn. Ảnh: Pinterest.
Nhà dài đặc trưng. Nhiều gia đình của cộng đồng Iroquois sống chung trong những ngôi nhà dài bằng gỗ. Ảnh: Pinterest.
Xã hội mẫu hệ. Dòng họ của người Iroquois tính theo mẹ và phụ nữ giữ vai trò quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Giỏi trồng trọt. Các du dân Iroquois trồng ba loại cây nông nghiệp chủ lực, gọi là “ba chị em”: ngô, đậu và bí. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa giàu nghi lễ. Các lễ hội theo mùa của người Iroquois gắn với hoạt động nông nghiệp. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng đến Hiến pháp Mỹ. Một số ý tưởng dân chủ của nước Mỹ lấy cảm hứng từ liên minh Iroquois. Ảnh: Pinterest.
Vẫn tồn tại đến ngày nay. Cộng đồng Iroquois vẫn duy trì truyền thống văn hóa của mình sau hàng thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Liên minh bộ lạc Iroquois #Văn hóa và truyền thống Iroquois #Hệ thống chính trị cổ đại #Xã hội mẫu hệ và gia đình dài #Nông nghiệp “ba chị em” #Ảnh hưởng đến Hiến pháp Mỹ

