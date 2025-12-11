Hà Nội

Ngỡ ngàng trước những đồi cỏ cháy đẹp mê hoặc ở Quảng Ninh

Du lịch

Ngỡ ngàng trước những đồi cỏ cháy đẹp mê hoặc ở Quảng Ninh

Mùa cỏ vàng ở Quảng Ninh mở ra khung cảnh lãng mạn, nơi du khách trải nghiệm hiking, picnic hay chỉ đơn giản ngắm nhìn thiên nhiên thanh bình.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cuối thu, đầu đông, khi những cánh rừng phía Tây Quảng Ninh dần chuyển màu, nhiều dãy núi khoác lên mình sắc vàng nâu của cỏ cháy. Trong ánh nắng hanh hao và làn gió se lạnh, các đồi cỏ nơi đây trở nên thơ mộng, lãng mạn, thu hút đông du khách yêu thiên nhiên, dã ngoại và săn ảnh đẹp. Ảnh Thanh Hà
Nằm trên địa bàn phường Vàng Danh, đỉnh Phượng Hoàng là cái tên quen thuộc với cộng đồng xê dịch trong nhiều năm trở lại đây. Điểm đến này được yêu thích bởi khung cảnh hoang sơ với những thảm cỏ trải dài, đan xen các hàng thông xanh thẳng tắp, tạo nên không gian rộng mở và khoáng đạt. Ảnh Thanh Hà
Từ khoảng cuối tháng 11 đến tháng 1 năm sau, cỏ trên đỉnh núi chuyển sang sắc vàng úa, nhuộm cả thảo nguyên một gam màu ấm áp. Mỗi góc nhìn tại đây đều mang đến cảm giác khác biệt: có nơi là thảm cỏ mênh mang rì rào trong gió, có chỗ là những gốc thông cô đơn bên lối mòn uốn lượn. Chính sự yên bình, tách biệt phố thị đã khiến đỉnh Phượng Hoàng trở thành điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi, nhóm bạn trẻ tìm kiếm không gian thư giãn và cảm hứng sáng tạo. Ảnh Diệu Hoa
Để thuận tiện cho du khách, lối mòn lên đỉnh núi đã được cải tạo tương đối dễ đi. Vào dịp cuối tuần, nhiều gia đình và nhóm bạn chọn mang theo đồ ăn để picnic, cắm trại hoặc tổ chức các hoạt động ngoài trời. Khu vực này hiện cũng xuất hiện một số dịch vụ glamping, quán cà phê dã ngoại với tầm nhìn thoáng đãng, cho phép du khách ngắm trọn khoảnh khắc hoàng hôn hoặc bình minh mơ màng sau những dãy núi trùng điệp. Những ngày thời tiết thuận lợi, Phượng Hoàng còn là điểm “săn mây” được nhiều người săn đón. Ảnh Đặng Tình
Không cách Phượng Hoàng quá xa, đỉnh Bình Hương cũng thuộc khu vực Vàng Danh là điểm đến được nhiều người lựa chọn trong mùa cỏ cháy. Ngọn núi cao khoảng 500m, nổi bật với các thảm cỏ khô nối tiếp nhau, mở ra không gian rộng lớn, thoáng đãng. Ảnh Inzreny Trịnh
Không chỉ có cỏ, Bình Hương còn xen kẽ những bãi đá tự nhiên và các mảng rừng thông xanh mát, giúp khung cảnh thêm phần sinh động. Từ trên đỉnh, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát một phần danh thắng Yên Tử, dòng sông Bạch Đằng lịch sử, thậm chí cả vịnh Hạ Long trong những ngày trời quang mây nhẹ. Ảnh Vinpearl
Thời gian di chuyển từ chân núi lên đỉnh Bình Hương khá thuận lợi, khoảng 30–40 phút đi bộ. Với những du khách có kinh nghiệm, việc sử dụng xe máy hoặc ô tô chuyên dụng sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian, tuy nhiên cần chú ý an toàn, đặc biệt trong những ngày sương mù hoặc đường trơn trượt. Ảnh Fb Bình Hương Meadow
Ngoài hai cái tên quen thuộc kể trên, khu vực cánh cung Đông Triều còn sở hữu hàng loạt ngọn núi, đồi thấp có cảnh quan đẹp, đặc biệt là các điểm thuộc dãy Yên Tử và núi Thành Đẳng, phần lớn nằm trên địa bàn TP Uông Bí (cũ). Vào mùa thu đông, nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động hiking, leo núi nhẹ, kết hợp dã ngoại trong ngày. Ảnh Ngọc Hiếu
Mùa thu đông, nền nhiệt trên núi thường thấp hơn khu vực đồng bằng, du khách nên chuẩn bị áo khoác mỏng, giày chống trơn và đồ dùng cá nhân cần thiết. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác và hạn chế các hoạt động gây ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên sẽ góp phần bảo tồn vẻ đẹp nguyên sơ của những đồi cỏ Quảng Ninh. Ảnh Long Lưu
Không quá xa trung tâm, lại sở hữu vẻ đẹp yên bình hiếm có, các đồi cỏ mùa thu đông ở Quảng Ninh đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho những chuyến đi “đổi gió”, nơi du khách có thể chậm lại, hít thở không khí núi rừng và lưu giữ những khoảnh khắc bình yên cuối năm. Ảnh Vân Lê
