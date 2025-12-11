Gợi ý 10 điểm trượt tuyết quanh Seoul khiến du khách mê mẩn trong mùa đông

Hà Nội

Mùa đông ở Hàn Quốc hấp dẫn hơn với những con dốc phủ đầy tuyết trắng. Khám phá 10 địa điểm trượt tuyết gần Seoul để trải nghiệm mùa đông đúng chuẩn.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mùa đông ở Seoul không chỉ nổi bật với ánh đèn lung linh, những khu phố sầm uất mà còn là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động ngoài trời. Ảnh Vietravel
Trong đó, trượt tuyết đang trở thành một trong những trải nghiệm được du khách yêu thích nhất. Từ những khu nghỉ dưỡng cao cấp cho đến sân trượt ngay giữa lòng thành phố, các địa điểm trượt tuyết quanh Seoul mang đến đường trượt đa dạng, dịch vụ tiện nghi và cảnh quan tuyệt đẹp, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn dân chuyên nghiệp. Ảnh datviettour
Phoenix Snow Park là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thử sức với các đường trượt khó và khu vực trượt ván riêng biệt. Nơi đây cũng thường tổ chức các sự kiện trượt tuyết lớn mỗi mùa đông, đồng thời cung cấp các lớp học ngắn hạn để du khách nâng cao kỹ năng. Ảnh Klook
Alpensia Resort lại mang đến trải nghiệm kết hợp giữa thể thao và nghỉ dưỡng. Du khách có thể vừa trượt tuyết trên những sườn núi phủ tuyết trắng vừa ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ, sau đó thư giãn tại spa hoặc trải nghiệm sân golf ngay trong khu resort. Ảnh Traveloka
Nếu muốn thử thách bản thân với những đường trượt dài, Oak Valley Snow Park sẽ không làm bạn thất vọng. Không gian yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên, nơi đây đem đến cảm giác hòa mình trọn vẹn vào mùa đông thanh bình của Hàn Quốc. Ảnh snowguidekorea
Trong khi đó, Elysian Gangchon, cách Seoul khoảng 1,5 giờ di chuyển, là điểm đến phù hợp cho cả người mới lẫn dân chuyên nghiệp với 10 đường trượt đa dạng và đội ngũ huấn luyện viên tận tình. Do đây là địa điểm trượt tuyết được yêu thích, du khách nên đặt phòng trước để có trải nghiệm trọn vẹn. Ảnh datviettour
Cách Seoul khoảng 2 giờ đi xe, Yongpyong Resort được biết đến như “Thiên đường tuyết” với hơn 28 đường trượt từ dễ đến khó. Khu trượt tuyết lớn nhất Hàn Quốc từng tổ chức Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, vì vậy chất lượng dịch vụ và đường trượt được đảm bảo. Không chỉ trượt tuyết, du khách còn có thể thưởng ngoạn rừng thông phủ tuyết tuyệt đẹp, tận hưởng không khí mùa đông đúng chuẩn Hàn Quốc. Ảnh Klook
Vivaldi Park Ski World là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình, cách Seoul chỉ khoảng 1 giờ lái xe. Khu trượt tuyết hiện đại với hệ thống đường trượt đa dạng, dịch vụ cho thuê thiết bị và hướng dẫn viên chuyên nghiệp, đồng thời còn có khu vui chơi tuyết riêng dành cho trẻ em. Ảnh Klook
Bears Town Ski Resort, cách Seoul 50 phút, cũng là điểm đến quen thuộc với nhiều người dân địa phương và du khách. Với 11 đường trượt phù hợp nhiều cấp độ, cùng khu huấn luyện và dịch vụ cho thuê thiết bị đầy đủ, nơi đây thuận tiện cho cả gia đình trải nghiệm. Ảnh Kkdays
Nếu muốn tìm một không gian yên tĩnh, dễ di chuyển, Konjiam Resort chỉ cách Seoul 40 phút và nổi bật với hệ thống làm tuyết nhân tạo hiện đại, đảm bảo du khách có thể trượt tuyết bất kể thời tiết. Ảnh Klook
Ngược lại, Star Hill Resort, cách Seoul 30 phút, đem đến trải nghiệm trượt tuyết ban đêm lãng mạn với các đường trượt được chiếu sáng lung linh, mang lại cảm giác hoàn toàn mới lạ cho du khách. Ảnh Dolphin tour
Dù xa hơn một chút, Muju Deogyusan Resort vẫn là địa điểm trượt tuyết đáng đến nhờ đường trượt dài và công viên quốc gia gần đó, cho phép du khách kết hợp trượt tuyết và tham quan thiên nhiên mùa đông tuyệt đẹp. Ảnh datviettour
