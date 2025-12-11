Gợi ý 10 điểm trượt tuyết quanh Seoul khiến du khách mê mẩn trong mùa đông

Mùa đông ở Hàn Quốc hấp dẫn hơn với những con dốc phủ đầy tuyết trắng. Khám phá 10 địa điểm trượt tuyết gần Seoul để trải nghiệm mùa đông đúng chuẩn.
Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra hôm nay tại một tòa nhà bảy tầng ở thủ đô Jakarta của Indonesia, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Mùa cỏ vàng ở Quảng Ninh mở ra khung cảnh lãng mạn, nơi du khách trải nghiệm hiking, picnic hay chỉ đơn giản ngắm nhìn thiên nhiên thanh bình.
Khám phá các ngôi mộ cổ từ thế kỷ 10 với nhiều hiện vật quý giá, hé lộ về hệ thống xã hội và phong tục tang lễ của thời kỳ cổ đại Hungary.
Theo quan sát mới của robot thám hiểm Perseverance, những tảng đá có màu trắng kỳ lạ trên sao Hỏa cho thấy hành tinh đỏ từng có lượng mưa lớn.
Đông Nhi gợi cảm với váy trắng trễ nải. Mỹ Tâm check in trên sân khấu cho liveshow sắp tới.
Nga kiểm soát Novodanilovka, áp sát Orekhovo tại Zaporizhzhia, tạo bước ngoặt chiến trường và đe dọa phá vỡ tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine ở miền Nam.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/12, Thiên Bình tài lộc sáng sủa hơn, có thể giúp đỡ người khác. Nhân Mã làm việc quá sức, nên tĩnh dưỡng.
Khác với hình ảnh mạnh mẽ, cá tính vốn có, thời gian gần đây, phong cách nàng 'hot girl làng võ' Châu Tuyết Vân được nhận xét trở nên quyến rũ, đầy cuốn hút.
Thế hệ mới của Kia Seltos đánh dấu bước lột xác toàn về thiết kế, không gian và công nghệ, đồng thời mở đường cho biến thể hybrid đầu tiên trong lịch sử xe.
Toàn bộ biệt thự mới vừa hoàn thiện của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được thiết kế theo phong cách sang trọng nhưng không phô trương, tinh tế mà vẫn ấm áp.
Gia đình Hà Anh đã cùng nhau trang trí căn hộ ngập tràn sắc đỏ – xanh, tạo không khí Giáng sinh ấm áp trước khi cả nhà sang Anh thăm gia đình chồng.
Sở hữu gu thời trang mang nét tiểu thư, thời thượng, mỗi lần Jenny Yến xuất hiện đều nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.
Trong tháng 12, có bốn con giáp được dự báo sẽ có vận trình khởi sắc rõ rệt, công việc thuận lợi và được quý nhân hỗ trợ.
Tsubame Archax, robot khổng lồ cao 4,5 mét, giá 3 triệu USD, khiến giới siêu giàu phát cuồng.
Khám phá mới tại Izmir: con dấu đá cổ đại thể hiện hình mặt trời, có thể liên quan đến các vị vua và thần tối cao thời kỳ Đồ Đá Mới.
Violette Wautier mang hai dòng máu: Thái Lan - Bỉ. Nữ ca sĩ vừa gặp sự cố ca hát ở SEA Games 33.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện một xác tàu đắm ngoài khơi bờ biển Alexandria. Đó là "thuyền tiệc tùng" của người Ai Cập có niên đại khoảng 2.000 tuổi.
Mưa sao băng Geminids sẽ đạt cực đại vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/12. Khi ấy, bầu trời sẽ bùng nổ với số lượng sao băng xuất hiện nhiều nhất.
Đầu đông, Mộc Châu bất ngờ khoác áo trắng khi hoa mận nở trái vụ, tạo nên khung cảnh tinh khôi hiếm gặp.
Apple gửi cảnh báo đến người dùng iPhone tại 80 quốc gia, trước nguy cơ phần mềm gián điệp tinh vi.
Lọ Lem - con gái đầu MC Quyền Linh vừa đăng tải loạt ảnh diện áo dài bên cạnh 'người bạn thân' đặc biệt - mẹ của cô nàng, như một cách lưu giữ thanh xuân.