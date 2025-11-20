Hà Nội

Khám phá bất ngờ về chiếc bát cổ 3.300 năm tuổi

Giải mã

Khám phá bất ngờ về chiếc bát cổ 3.300 năm tuổi

Được phát hiện cách đây 200 năm tại xứ Wales, chiếc bát làm bằng đá và thiếc có niên đại khoảng 3.300 năm tuổi ẩn chứa bí mật gây bất ngờ.

Khoảng 200 năm trước, khi đang đào đất trong một cánh đồng ở xứ Wales, Vương quốc Anh một công nhân đã tìm thấy một chiếc bát cổ có hình dạng giống một con tàu. Ảnh: By permission of Amgueddfa Cymru — Museum Wales / CC BY-SA 4.0.
Được gọi là bát Caergwrle (được đặt theo tên một lâu đài gần đó), hiện vật khoảng 3.300 tuổi này giúp các chuyên gia có thêm hiểu biết về thời Đồ đồng giữa của Vương quốc Anh (khoảng năm 1500 trước Công nguyên đến năm 1000 trước Công nguyên). Ảnh: newalesheritageforum.org.uk.
Theo Bảo tàng xứ Wales, nơi lưu giữ hiện vật này trong bộ sưu tập, chiếc bát Caergwrle được làm từ đá phiến sét và thiếc từ các quận ở tây nam nước Anh. Trong đó, vàng được lấy từ Ireland hoặc xứ Wales. Ảnh: museum.wales.
Khoảng 1/2 chiếc bát Caergwrle còn lại đến ngày nay trong khi phần còn lại bị hư hại theo thời gian hoặc tác động của con người trong suốt chiều dài lịch sử. Ảnh: museum.wales.
Các nhà nghiên cứu cho hay, sau khi hoàn thành, chiếc bát Caergwrle có hình bầu dục dài khoảng 18,2 cm và sâu 7,8 cm. Ảnh: museum.wales.
Bên trong bát Caergwrle không được trang trí, nhưng bên ngoài và vành bát được trang trí bằng thiếc phủ lá vàng với nhiều hình dạng, họa tiết khác nhau. Ảnh: archaeologyuk.org.
"Chúng tôi nghĩ rằng những đường zíc zắc quanh chân chiếc bát là sóng và những hình tam giác dài là mái chèo. Biểu tượng con mắt bảo vệ các thủy thủ. Các vòng tròn là lá chắn của những người anh hùng du hành trên biển", đại diện Bảo tàng xứ Wales cho hay. Ảnh: archaeologyuk.org.
Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu độc lập cho rằng, các vòng tròn đồng tâm trên chiếc bát có thể có sự tương đồng với biểu tượng Mặt trời thời Đồ đồng, chẳng hạn như Đĩa bầu trời Nebra - cũng có thể mô tả một chiếc thuyền và " Cỗ xe mặt trời " của người Bắc Âu. Ảnh: National Museum of Wales.
Thay vì các đường zíc zắc được cho tượng trưng cho những cơn sóng, các đường ngoằn ngoèo này có thể mô tả khung gỗ của chiếc thuyền lộ ra qua lớp da được căng ra trên đó. Ảnh: National Museum of Wales.
Đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa tìm ra lời giải chính xác cho những họa tiết trên chiếc bát Caergwrle nhưng việc tìm thấy nó tại một cánh đồng gần đầm lầy cho thấy nó có thể được dùng làm vật tế để dâng lên các vị thần, giúp các thủy thủ có chuyến đi biển an toàn. Ảnh: National Museum of Wales.
