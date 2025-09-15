Hà Nội

Đê cỏ lau giữa Hà Nội, góc chụp khiến nhiều người ngỡ ở Nhật

Du lịch

Đê cỏ lau giữa lòng Hà Nội đang “gây sốt” với triền cỏ xanh mướt và không gian bình yên, được ví như góc làng quê Nhật Bản giữa phố thị.

Vân Giang (Tổng hợp)
Đê thuộc phường Hồng Hà và Bồ Đề dài khoảng 4 km, hai bên bờ phủ màu xanh mướt của cỏ, tạo thành bức tranh thiên nhiên yên bình hiếm thấy giữa thành phố nhộn nhịp. Ảnh Nguyen Hoang Quyen
Những chiếc cầu thang bê tông ở giữa đê thuận tiện cho việc đi lại, kết hợp với các trụ đèn đơn giản, tạo nên không gian vừa hiện đại vừa nhẹ nhàng, phù hợp để chụp ảnh. Ảnh Nguyen Hoang Quyen
Nhiều du khách nhận xét khung cảnh tại đây gợi nhớ những làng quê Nhật Bản, với triền cỏ xanh, bầu trời trong, những bậc thang và trụ đèn đứng im lìm. Ảnh Nguyen Hoang Quyen
Để tới đê cỏ lau này du khách có thể đi qua cầu Chương Dương, rẽ vào đường ngay chân cầu và đi sâu khoảng 500 mét là tới khu vực có nhiều triền cỏ đẹp. Ảnh Nguyen Hoang Quyen
Mùa này cỏ lau có thể ít hơn, do đó du khách cần đi bộ một chút để tìm được những điểm đẹp nhất. Ảnh Nguyen Hoang Quyen
Lưu ý, khu vực này không có bãi gửi xe, do đó du khách cần tự bảo quản tài sản cá nhân. Ảnh Nguyen Hoang Quyen
Ngoài ra, đê nằm gần khu dân cư và đường giao thông, nên khi chụp ảnh cần giữ trật tự, tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt xung quanh. Ảnh Nguyen Hoang Quyen
Với không gian mang đậm phong cách Nhật Bản, du khách nên chọn trang phục nhẹ nhàng, tông màu sáng hoặc pastel, giúp hình ảnh thêm hài hòa với thiên nhiên. Ảnh Nguyen Hoang Quyen
Những bộ váy đơn giản, áo sơ mi trắng hoặc váy maxi sẽ tạo hiệu ứng hình ảnh “ngọt ngào” và trong trẻo. Ảnh Nguyen Hoang Quyen
Đê cỏ lau không chỉ là điểm check-in mới lạ mà còn mang đến trải nghiệm bình yên, giúp du khách thư giãn, xua tan căng thẳng giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô. Đây cũng là dịp để bạn cảm nhận vẻ đẹp giản dị nhưng đầy chất thơ của thiên nhiên ngay gần Hà Nội. Ảnh Nguyên Đào
