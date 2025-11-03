Phát hiện xác tàu đắm thời Trung cổ tại khu chợ cá lịch sử

Hà Nội

Giải mã

Các chuyên gia khai quật một xác tàu từ thế kỷ 15-16 tại khu vực từng là chợ cá, hé lộ bí ẩn hàng trăm năm dưới mực nước.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong quá trình khai quật tại địa điểm trước đây là Chợ cá Mercat del Peix ở trung tâm lịch sử của Barcelona, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Barcelona bất ngờ tìm thấy di tích cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Trong quá trình khai quật tại địa điểm trước đây là Chợ cá Mercat del Peix ở trung tâm lịch sử của Barcelona, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Barcelona bất ngờ tìm thấy di tích cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Đó là tàn tích của một con tàu lớn Thời Trung Cổ có niên đại từ thế kỷ 15 hoặc 16 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Đó là tàn tích của một con tàu lớn Thời Trung Cổ có niên đại từ thế kỷ 15 hoặc 16 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Con tàu này mang tên "Ciutadella I", dài khoảng 10 mét và rộng 3 mét, được chế tạo bằng hơn 30 thanh gỗ cong cùng đinh gỗ và sắt giữ chặt thân tàu. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Con tàu này mang tên "Ciutadella I", dài khoảng 10 mét và rộng 3 mét, được chế tạo bằng hơn 30 thanh gỗ cong cùng đinh gỗ và sắt giữ chặt thân tàu. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Tàn tích của con tàu được tìm thấy ở độ sâu khoảng 5 mét bị cát và bùn bao phủ trong nhiều thế kỷ. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Tàn tích của con tàu được tìm thấy ở độ sâu khoảng 5 mét bị cát và bùn bao phủ trong nhiều thế kỷ. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Con tàu được đóng bằng kỹ thuật "xây dựng khung xương", một phương pháp được sử dụng rộng rãi ở Địa Trung Hải từ thế kỷ 15 trở đi. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Con tàu được đóng bằng kỹ thuật "xây dựng khung xương", một phương pháp được sử dụng rộng rãi ở Địa Trung Hải từ thế kỷ 15 trở đi. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Các sườn gỗ và ván thân tàu được ghép lại bằng đinh gỗ tròn. Các thanh dọc gọi là "palmellar" hoặc "serras" được cố định bằng đinh sắt. Kỹ thuật đóng tàu này cung cấp những hiểu biết quan trọng về công nghệ hàng hải Thời Trung Cổ. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Các sườn gỗ và ván thân tàu được ghép lại bằng đinh gỗ tròn. Các thanh dọc gọi là "palmellar" hoặc "serras" được cố định bằng đinh sắt. Kỹ thuật đóng tàu này cung cấp những hiểu biết quan trọng về công nghệ hàng hải Thời Trung Cổ. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Trong giai đoạn tiếp theo, xác tàu sẽ được vận chuyển đến một cơ sở chuyên dụng và xử lý bằng sáp hòa tan trong nước để gia cố và bảo tồn kết cấu. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Trong giai đoạn tiếp theo, xác tàu sẽ được vận chuyển đến một cơ sở chuyên dụng và xử lý bằng sáp hòa tan trong nước để gia cố và bảo tồn kết cấu. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Khám phá này mở ra một cánh cửa quan trọng vào quá khứ lịch sử phong phú của Barcelona, và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hoạt động hàng hải Thời Trung Cổ. Việc phân tích chi tiết và bảo tồn hài cốt tàu sẽ tạo nên một di sản quý giá cho các thế hệ tương lai. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Khám phá này mở ra một cánh cửa quan trọng vào quá khứ lịch sử phong phú của Barcelona, và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hoạt động hàng hải Thời Trung Cổ. Việc phân tích chi tiết và bảo tồn hài cốt tàu sẽ tạo nên một di sản quý giá cho các thế hệ tương lai. Ảnh: @Bảo Tàng Barcelona.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
