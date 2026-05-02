Jensen Huang- từ cậu bé rửa bát thuê đến ông chủ công ty chip AI lớn nhất thế giới

Trước khi trở thành CEO Nvidia, Jensen Huang từng làm người rửa bát đĩa, dọn bàn. Những bài học ở "trường đời" đã xây dựng nền tảng giúp ông đi tới thành công.

Mọi thứ ở đúng chỗ

Jensen Huang, nhà sáng lập và CEO của Nvidia, sinh ra tại Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 17/2/1963. Gia đình chuyển đến Thái Lan khi ông 5 tuổi. Bốn năm sau, cha mẹ gửi ông và anh trai tới Mỹ. Ông Jensen và anh trai theo học trường nội trú ở Kentucky trước khi gia đình định cư tại Oregon năm 1972.

Sau khi tốt nghiệp trung học sớm 2 năm, ông Jensen theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Tiểu bang Oregon. Công việc đầu tiên trong đời của ông là rửa bát. Khi ấy, ông 15 tuổi.

Ông Jensen không bao giờ đi tay không từ quầy về bếp và cũng chẳng bao giờ quay lại mà không mang theo thứ gì đó. Trong một buổi trò chuyện tại Trường Kinh doanh Stanford hồi tháng 3/2024, ông chia sẻ: “Tôi là người rửa bát giỏi nhất. Tôi làm việc rất có tổ chức, có quy trình đúng kiểu mise en place”.

"Mise en place" là thuật ngữ tiếng Pháp trong ngành ẩm thực, có nghĩa là “mọi thứ ở đúng chỗ”. Đây là một triết lý đề cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngăn nắp và tối ưu hiệu suất. Ông Jensen còn hài hước chia sẻ rằng mình rửa bát sạch đến mức không còn mống vi khuẩn nào.

Ông Jensen làm người rửa bát đĩa, dọn bàn và phục vụ bàn, từ năm 1978 -1983, tại chuỗi nhà hàng Denny's. Những điều mà ông học được tại "trường đời" bao gồm: hiệu quả, kỷ luật, trách nhiệm đã trở thành nền tảng cho phong cách quản trị của ông sau này tại Nvidia.

Vừa đi học vừa đi làm, ông Jensen đã lấy được bằng kỹ sư điện tại Đại học Bang Oregon. Cũng chính tại đây, ông gặp vợ mình, bà Lori Mills. Về sau, ông lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford danh tiếng.

Trước khi sáng lập Nvidia, ông Jensen từng làm nhiều công việc khác nhau bao gồm: nhà thiết kế vi xử lý tại Advanced Micro Devices (AMD), giám đốc tại LSI Logic, gia nhập IEEE - tổ chức nghề nghiệp kỹ thuật lớn nhất thế giới và bắt đầu tận mắt chứng kiến công nghệ có thể định hình tương lai sâu sắc đến mức nào.

Jensen Huang là nhà sáng lập và CEO danh tiếng của Nvidia. Ảnh: siepr.stanford.edu.

Nhà sáng lập Nvidia với tầm nhìn chiến lược

Khi làm việc tại Sun Microsystems, ông Jensen đã gặp gỡ 2 kỹ sư Chris Malachowsky và Curtis Priem. Ba người đã phác thảo ý tưởng thành lập Nvidia tại một gian hàng của Denny's vào năm 1993. Ông Jensen trở thành người sáng lập và CEO Nvidia từ năm 1993 đến nay.

Nvidia khởi đầu với vốn tự có 40.000 USD. Với sự thông minh, tài năng và tầm nhìn chiến lược, CEO Jensen đã dẫn dắt công ty ngày càng phát triển, nhanh chóng huy động được 20 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Đến năm 1999, công ty ra mắt GPU (Bộ xử lý đồ họa) đầu tiên. Khi cổ phiếu công ty chạm mốc 100 USD, ông Jensen đánh dấu cột mốc quan trọng này bằng cách xăm logo Nvidia lên vai trái.

Tầm nhìn của CEO Jensen vượt xa nhiều người. Không dừng lại ở thành công của trò chơi điện tử, ông nhận ra rằng, kiến trúc xử lý song song của GPU cực kỳ hiệu quả cho các tác vụ tính toán phức tạp, đặc biệt là các thuật toán học máy. Đây là bước ngoặt quan trọng đưa Nvidia từ một công ty game trở thành "trái tim" của "cuộc cách mạng" AI. Nhiều "gã khổng lồ" công nghệ như Google, Microsoft và Meta đã chi hàng tỷ USD để mua chip Nvidia với giá hàng chục ngàn USD mỗi chiếc. Điều này giúp đem về doanh thu khổng lồ cho công ty chip AI lớn nhất thế giới.

Nvidia dưới sự dẫn dắt của CEO Jensen đã phát triển vượt bậc. Ông trở thành tỷ phú của đế chế AI trị giá khoảng 4.000 tỷ USD. Khối tài sản ước tính của tỷ phú Jensen là hơn 150 tỷ USD.