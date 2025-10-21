Hà Nội

Con trai Jennifer Phạm được mẹ mua ôtô, ngoại hình gây bất ngờ

Giải trí

Con trai Jennifer Phạm được mẹ mua ôtô, ngoại hình gây bất ngờ

Jennifer Phạm vừa đưa con trai cả Bảo Nam đi mua ôtô để chuẩn bị bước vào hành trình đại học ở Mỹ. Cậu bé cao ráo, trưởng thành khiến nhiều người bất ngờ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Hoa hậu Jennifer Phạm cho biết trong chuyến về Mỹ ngắn ngày, cô dành thời gian cùng con trai đầu lòng – Bảo Nam đi chọn mua ôtô.
Hiện Bảo Nam đang học lái xe nên việc sở hữu một chiếc xe riêng vừa thuận tiện cho quá trình tập lái, vừa là phương tiện di chuyển khi bước vào đại học trong thời gian tới.
Trong ngày Bảo Nam nhận xe, còn có em trai và em gái Jennifer Phạm đi cùng.
Jennifer Phạm không tiết lộ giá trị chiếc xe vừa mua cho con trai nhưng dân chơi xe hơi nhanh chóng nhận ra đây là chiếc Tesla Model X, có giá khoảng 86.630 USD ở Mỹ.
Dịp này, Jennifer Phạm trở về Mỹ khoảng một tuần để thăm nhà và hỗ trợ con trai một số công việc quan trọng trước ngưỡng cửa đại học.
Ở tuổi 17, cậu sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai và phong độ giống bố – ca sĩ Quang Dũng, đồng thời thừa hưởng nét thanh lịch từ mẹ.
Jennifer Phạm bày tỏ niềm tự hào khi con trai luôn đạt thành tích học tập tốt, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn khiến cô yên tâm dù sống xa nhau.
Bảo Nam là con trai của Jennifer Phạm và Quang Dũng. Sau khi bố mẹ chia tay, cậu sống ở Mỹ cùng ông bà ngoại.
Mỗi lần sang Mỹ, Jennifer Phạm đều nhận thấy con trai lớn nhanh rõ rệt cả về ngoại hình lẫn tính cách.
Dù đã có gia đình mới, Jennifer Phạm luôn dành sự quan tâm lớn cho con trai cả.
Quang Dũng từng tự hào chia sẻ hình ảnh con trai khi tốt nghiệp thủ khoa trường trung học cơ sở ở Mỹ.
Bảo Nam được nhận xét điển trai giống bố. Ảnh: FB Jennifer Pham
