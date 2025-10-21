Con trai Jennifer Phạm được mẹ mua ôtô, ngoại hình gây bất ngờ

Jennifer Phạm vừa đưa con trai cả Bảo Nam đi mua ôtô để chuẩn bị bước vào hành trình đại học ở Mỹ. Cậu bé cao ráo, trưởng thành khiến nhiều người bất ngờ.