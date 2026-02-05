Hà Nội

Thế giới

Israel tiếp tục tấn công dữ dội Gaza, 24 người thiệt mạng

Các cuộc tấn công dữ dội của Israel vào Dải Gaza đã khiến ít nhất 24 người Palestine thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ các quan chức y tế ở Gaza cho biết, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Dải Gaza hôm 4/2, khiến ít nhất 24 người Palestine thiệt mạng.

Theo các quan chức bệnh viện, trong số những người Palestine thiệt mạng hôm 4/2 có ít nhất 5 trẻ em, 7 phụ nữ và một nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.

apgaza.jpg
Các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza hôm 4/2 đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng. Ảnh: AP.

Bệnh viện Shifa, nơi tiếp nhận thi thể các nạn nhân, cho biết binh lính Israel tấn công một tòa nhà ở khu Tuffah phía bắc Gaza, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, hầu hết là thành viên trong cùng một gia đình. Trong số những người thiệt mạng có hai vợ chồng, con gái 10 ngày tuổi của họ là Wateen Khabbaz, em họ 5 tháng tuổi của bé, Mira Khabbaz, và bà của các cháu.

"Thỏa thuận ngừng bắn ở đâu? Các nhà trung gian hòa giải ở đâu?", Tiến sĩ Mohamed Abu Selmiya, Giám đốc Bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza, viết trên Facebook.

Ngoài ra, cuộc tấn công nhằm vào một lều trại ở khu vực Muwasi, Khan Younis, đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, theo một bệnh viện dã chiến do Hội Chữ thập đỏ Palestine điều hành trong khu vực. Một cuộc tấn công khác ở Khan Younis đã khiến 3 người thiệt mạng.

Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công hôm 4/2 là nhằm đáp trả vụ nổ súng nhằm vào binh lính của họ trước đó. Quân đội Israel nói thêm rằng cuộc tấn công đã loại bỏ Bilal Abu Assi, một chỉ huy của lực lượng Hamas.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel không kích miền Nam Lebanon, 5 người thiệt mạng hồi tháng 9/2025

Nguồn video: HTV9
