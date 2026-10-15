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Số hóa - Xe

iPhone 4S tròn 15 tuổi, khởi đầu kỷ nguyên Siri

Ra mắt năm 2011, iPhone 4S ghi dấu với Siri, camera 8 MP và chip A5. Sau 15 năm, trợ lý ảo này tiếp tục bước vào kỷ nguyên AI.

Thiên Trang (th)

Ngày 14/10/2011, iPhone 4S chính thức lên kệ tại 7 thị trường đầu tiên, mở ra một chương đáng nhớ trong lịch sử smartphone của Apple. Dù ngoại hình gần như giữ nguyên thiết kế kính và khung thép không gỉ của iPhone 4, mẫu máy này tạo dấu ấn nhờ những nâng cấp bên trong, đặc biệt là Siri – trợ lý ảo được tích hợp trực tiếp vào hệ điều hành. Sau 15 năm, iPhone 4S vẫn được nhớ đến như cột mốc đưa tương tác bằng giọng nói đến gần hơn với người dùng phổ thông.

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iPhone 4S giữ thiết kế kính và khung thép của iPhone 4, nhưng bổ sung chip A5, camera 8 MP và trợ lý ảo Siri. (Ảnh: vietnam.vn)

Siri cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như gọi điện, gửi tin nhắn, đặt lịch, tạo lời nhắc và hỏi thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên. Trợ lý có thể kết hợp ngữ cảnh để hiểu yêu cầu, chẳng hạn liên hệ câu hỏi về việc mang ô với thông tin thời tiết. Công nghệ này có nguồn gốc từ một dự án nghiên cứu do cơ quan DARPA của Mỹ giao cho SRI International triển khai từ năm 2003. Sau khi trở thành ứng dụng độc lập trên App Store vào năm 2010, Siri được Apple mua lại và đưa lên iPhone 4S. Khi mới ra mắt, trợ lý vẫn ở giai đoạn beta, hỗ trợ một số biến thể tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Ngoài Siri, iPhone 4S còn có nhiều thay đổi đáng kể về phần cứng. Chip A5 lõi kép được Apple công bố cho hiệu năng CPU gấp đôi và khả năng xử lý đồ họa nhanh gấp 7 lần iPhone 4. Camera sau nâng độ phân giải từ 5 MP lên 8 MP, khẩu độ f/2.4 và hỗ trợ quay video Full HD 1080p. Máy cũng có hệ thống ăng-ten cải tiến, tốc độ tải dữ liệu HSDPA tối đa 14,4 Mbps và ba lựa chọn bộ nhớ 16 GB, 32 GB, 64 GB. Đây là lần đầu Apple cung cấp phiên bản iPhone có dung lượng 64 GB.

Thiết bị chạy iOS 5, hệ điều hành mang đến iMessage, Notification Center, Reminders và dịch vụ lưu trữ iCloud. Theo Apple, hãng bán được hơn 4 triệu chiếc iPhone 4S trong ba ngày đầu tiên, cao hơn gấp đôi doanh số mở bán iPhone 4. Tại Việt Nam, máy xách tay xuất hiện từ tháng 10/2011, trước khi Viettel và VinaPhone phân phối chính hãng ngày 16/12 cùng năm. Khi đó, giá bản 16 GB chính hãng khởi điểm từ 15,6 triệu đồng tại VinaPhone và 16,4 triệu đồng tại Viettel. Tuy nhiên, Siri chưa hỗ trợ tiếng Việt, còn khả năng nhận diện giọng nói và phạm vi tính năng ban đầu vẫn khiến người dùng có những ý kiến trái chiều.

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Siri xuất hiện trên iPhone 4S năm 2011, đặt nền móng cho hành trình phát triển trợ lý giọng nói của Apple. (Ảnh: vietnam.vn)

Sau 15 năm, Siri tiếp tục đứng trước một bước chuyển lớn khi Apple phát triển phiên bản trợ lý tích hợp AI, hướng đến khả năng hội thoại tự nhiên và thực hiện tác vụ xuyên ứng dụng. Theo thông tin được cung cấp, phiên bản mới đi kèm iOS 27, có thể khai thác dữ liệu như tin nhắn, email và ảnh trên thiết bị để hỗ trợ người dùng, đồng thời sử dụng mô hình nền tảng từ hợp tác với Google. Tuy nhiên, tính năng này có giới hạn về thiết bị và ngôn ngữ hỗ trợ; iPhone 15 Pro trở lên mới tương thích, trong khi tiếng Việt chưa nằm trong danh sách ngôn ngữ được công bố. Từ chiếc iPhone mở đầu kỷ nguyên Siri đến trợ lý AI hiện đại, hành trình này cho thấy cách Apple tiếp tục thay đổi phương thức tương tác giữa con người và smartphone.

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#iPhone 4S #Siri #AI #Apple #smartphone #công nghệ

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