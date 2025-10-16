Hà Nội

iPad Pro M5 ra mắt siêu mỏng, mạnh gấp 3,5 lần M4

Số hóa

iPad Pro M5 ra mắt siêu mỏng, mạnh gấp 3,5 lần M4

Apple giới thiệu iPad Pro M5 với chip AI mạnh mẽ, thiết kế mỏng nhất lịch sử iPad và màn hình Ultra Retina XDR tuyệt đẹp. 

Thiên Trang (TH)
Apple chính thức ra mắt iPad Pro M5, đánh dấu bước nhảy vọt về sức mạnh và trí tuệ nhân tạo.
Chip M5 mới cho hiệu năng AI nhanh gấp 3,5 lần M4 và hơn 5 lần M1, cùng GPU thế hệ mới tối ưu cho học máy.
Thiết kế mỏng ấn tượng chỉ 5,1 mm trên bản 13 inch giúp iPad Pro M5 trở thành thiết bị mỏng nhất từng có.
Màn hình Ultra Retina XDR dùng công nghệ tandem OLED cho độ sáng lên tới 1.600 nit khi hiển thị HDR.
Máy hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và modem C1X, cho tốc độ mạng nhanh hơn 50% so với thế hệ trước.
Chip M5 giúp render 3D nhanh hơn 6,7 lần và xử lý video gấp 6 lần so với iPad M1, hỗ trợ các ứng dụng chuyên nghiệp.
iPadOS 26 được tinh chỉnh với giao diện mới, khả năng đa nhiệm linh hoạt và công cụ PDF chuyên dụng.
iPad Pro M5 sẽ mở bán ngày 22/10 với giá từ 29,99 triệu đồng, hướng tới người sáng tạo chuyên nghiệp thời AI.
Thiên Trang (TH)
