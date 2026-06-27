[INFOGRAPHIC] Ugreen ra mắt củ sạc mèo sạc nhanh siêu dễ thương

Không chỉ là củ sạc 45W, sản phẩm mới của Ugreen còn đóng vai trò như món phụ kiện trang trí dành cho người yêu công nghệ.
Golden Gate, Viettel Post và nhiều ngân hàng giảm hàng nghìn lao động để tái cơ cấu, số hóa, phản ánh xu hướng chuyển đổi doanh nghiệp năm 2025.
TikTok ra mắt Mini Game và Mini Drama tích hợp ngay trong ứng dụng, cho phép xem phim, chơi game, thanh toán không cần rời nền tảng.
Trước thềm ra mắt vào ngày 7/7, Nothing đã công bố thiết kế của phiên bản 4b với thanh đèn LED Glyph Bar thay cho màn hình Glyph Matrix.
Những hình ảnh cho thấy Hyundai SantaFe facelift EREV – phiên bản xe điện mở rộng phạm vi hoạt động được tinh chỉnh mạnh về thiết kế, hiện đại và gọn gàng hơn.
Ferrari chỉ bán ra 88 chiếc Ferrari Luce cho thị trường Trung Quốc. Dù bị cư dân mạng chê tơi tả nhưng Luce vẫn cháy hàng ngay lập tức ở thị trường tỷ dân.
Từ chuột bi Mitsumi, bàn phím cao su đến bàn phím cơ hiện đại, hành trình của game thủ cũng là ký ức tuổi trẻ khiến nhiều người đàn ông bồi hồi.
Chiếc Porsche 911 GT3 Touring độc đáo của bộ phận Sonderwunsch, kết hợp sơn nhẫn đổi màu theo tâm trạng và vải Pasha màu hồng để tôn vinh di sản Moldova.
Tandem PV, một nhà sản xuất pin mặt trời perovskite-silicon có trụ sở tại Mỹ vừa đạt được cột mốc quan trọng trong lĩnh vực năng lượng sạch.
Meta vừa ra mắt dòng kính thông minh Meta Glasses tích hợp AI, không màn hình với mức giá dễ tiếp cận hơn Ray-Ban nhằm nâng sức cạnh tranh.
Mẫu xe tay ga Vespa GTS 310 Edizione Ottantesimo được sản xuất giới hạn 1.946 chiếc, với các chi tiết khác biệt so với các mẫu Vespa kỷ niệm 80 năm khác.
Mẫu môtô điện Flying Flea C6 của Royal Enfield vừa lộ diện tại Việt Nam thông qua dữ liệu đăng ký kiểu dáng, với thiết kế hoài cổ, lăn bánh tối đa 154 km/sạc.
Công cụ AI giúp Gmail, Drive và Sheets hoạt động tự động đã gây tiếng vang lớn, nhưng tác giả của nó lại bị Google sa thải đầy bất ngờ.
Toyota tiếp tục điều chỉnh kế hoạch sản xuất do biến động địa chính trị tại Trung Đông và áp lực chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, mẫu RAV4 chịu tác động nhiều nhất.
Hãng Hyundai đã chính thức ra mắt thế hệ thứ 8 hoàn toàn mới của mẫu sedan Avante 2027 tại Hàn Quốc. Tại một số thị trường khác, xe có tên là Hyundai Elantra.
Chuyên gia Android cảnh báo 5 ứng dụng phổ biến tiềm ẩn rủi ro về bảo mật, quyền riêng tư và nhiều tính năng đã trở nên không còn cần thiết.
Suzuki SUI 2026 vừa ra mắt tại Đài Loan, mẫu xe ga này có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 47,18km/lít kèm giá bán 77.000 Tân Đài tệ (khoảng 63,9 triệu đồng)
Từ một canh bạc bị hoài nghi đến cú bứt phá lịch sử, chip HBM đã giúp SK Hynix vượt mặt Samsung, trở thành công ty giá trị nhất Hàn Quốc.
Sau 8 tháng kể từ khi được ra mắt, mẫu superbike Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 đã có mặt tại Việt Nam. Thế hệ mới ra mắt giảm hàng trăm triệu so với đời cũ.
Hành trình Tam Thập Tứ Tuyệt Việt Nam từ Hà Nội đến Sa Pa với hơn 300km qua cao tốc, quốc lộ và những cung đường vùng núi là dịp để trải nghiệm Omoda C5 SHS-H.
Sau Thái Lan và Indonesia, đến lượt Malaysia đón nhận mẫu SUV điện cỡ nhỏ Suzuki eVitara. Xe có giá bán 188.000 RM (khoảng 1,22 tỷ đồng), chưa bao gồm bảo hiểm.
Fujihome 2026 ra mắt 4 mẫu điều hòa di động mới với nhiều nâng cấp về làm lạnh, tiết kiệm điện và độ ồn, phù hợp đa dạng nhu cầu sử dụng.