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[INFOGRAPHIC] Ugreen ra mắt củ sạc mèo sạc nhanh siêu dễ thương

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Ugreen ra mắt củ sạc mèo sạc nhanh siêu dễ thương

Không chỉ là củ sạc 45W, sản phẩm mới của Ugreen còn đóng vai trò như món phụ kiện trang trí dành cho người yêu công nghệ.

Thiên Trang
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#Ugreen #sạc nhanh #phụ kiện #trang trí #công nghệ

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