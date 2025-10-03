[INFOGRAPHIC] Top phim Việt được chọn tranh giải Oscar

Đèn lồng không chỉ là món đồ chơi truyền thống cho trẻ em mà còn trở thành phụ kiện check-in được giới trẻ Việt Nam săn đón nồng nhiệt mỗi dịp Trung thu.
Hà Anh Tuấn cùng ê-kíp chương trình Sketch a rose trao hơn 1,3 tỷ đồng cho bà con vùng lũ. Ca sĩ Đông Nhi và diễn viên Phương Oanh cũng quyên góp.
Sinh thời, nam nhạc sĩ Thế Hiển có gia tài nghệ thuật đáng nể, tình duyên khá lận đận.
Lâm Thanh Nhã và Lê Hạ Anh - hai diễn viên phim Mưa đỏ gây chú ý khi hoá cô dâu chú rể trên sàn catwalk.
Chỉ hơn một tháng sau khi hạ sinh con gái đầu lòng, siêu mẫu Tuyết Lan khiến công chúng trầm trồ khi nhanh chóng lấy lại thần thái rạng rỡ và vóc dáng thon gọn.
Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển. Trước đó, anh từng đến thăm tác giả Nhánh lan rừng.
Nữ diễn viên Minh Trang luôn khiến công chúng rung động bởi nhan sắc thanh thuần, trong veo như “thần tiên tỷ tỷ”.
Trấn Thành, Trường Giang, Lý Hải, Noo Phước Thịnh…công khai số tiền quyên góp cho bà con vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.
Lê Khánh được đào tạo diễn xuất bài bản, thành công ở mảng phim ảnh lẫn sân khấu. Hiện tại, cô có tổ ấm hạnh phúc bên Tuấn Khải.
Lâm Bảo Châu tình tứ Lệ Quyên trong buổi ra mắt phim. Đăng Khôi nhớ cảm giác làm đám hỏi với Thủy Anh nhiều năm trước khi hai vợ chồng diện áo dài.
Ngày càng nhiều sao Việt ủng hộ cho bà con vùng lũ. Mới nhất, ca sĩ Mỹ Tâm đóng góp 500 triệu đồng, Jun Phạm gửi 200 triệu đồng đến người dân.
Nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, đặc biệt là chiếc xương quai xanh "không tuổi" được ví như các cô gái tuổi 18 - 20.
Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 70 tuổi.
Dương Ngọc Ánh vừa chia sẻ về vụ động đất 6,9 độ làm gián đoạn đêm gala của cuộc thi Miss Asia Pacific International 2025 tại Cebu (Philippines).
Thanh Hương chụp bộ ảnh chào đón Trung thu. H'Hen Niê giảm 10 kg sau 10 ngày sinh con.
Hòa Minzy, Ngọc Trinh, Thanh Mai, Diệp Lâm Anh…công khai số tiền quyên góp cho bà con vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.
Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa đầu tiên gồm: Bờm, Bo, Tê Giác và Suti. Hiện tại, 4 nhóc tì này đã là thiếu nữ xinh đẹp, chàng trai có ngoại hình nổi bật.
Trường Giang từng phát tờ rơi, bán nước suối trước khi vụt sáng thành ngôi sao, hiện tại có khối tài sản trăm tỷ.
Không còn hình ảnh dịu dàng, kín đáo như trước, bạn gái HIEUTHUHAI – Tăng Mỹ Hàn ngày càng tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm với loạt trang phục táo bạo.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Pha Lê hé lộ bộ ảnh đón Trung thu vui vẻ cùng cô con gái 5 tuổi Thiên Ý.
Sau 10 năm rời chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế, Trần Bờm (Trần Tú) - quý tử nhà đạo diễn Trần Lực điển trai như hot boy, đóng chính phim điện ảnh.