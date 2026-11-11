Nếu khai tử Cybertruck, Tesla sẽ hoàn tiền "khủng" cho khách đặt mua

Tesla đang đối mặt với một tình huống trái ngược khi số đơn đặt hàng còn tồn đọng được cho là vượt quá khả năng sản xuất trước khi dây chuyền đóng cửa.

Ngày 9/11, CEO Elon Musk cho biết Tesla sẽ phải hoàn lại tiền đặt cọc cho nhiều khách hàng đã đặt mua Cybertruck vì hãng không thể sản xuất đủ xe trước khi dừng dây chuyền.

Các công nhân Tesla bên cạnh chiếc Cybertruck đầu tiên xuất xưởng.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông thông báo kế hoạch thu hẹp sản xuất mẫu xe tại nhà máy ở Texas vào khoảng giữa năm 2027.

Diễn biến này đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý đối với mẫu bán tải từng được Musk kỳ vọng sẽ trở thành một sản phẩm đột phá của Tesla.

Đơn hàng tồn đọng vượt khả năng sản xuất

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Musk cho biết tốc độ đặt hàng Cybertruck hiện vượt xa tốc độ sản xuất. Tesla sẽ cố gắng chế tạo nhiều xe nhất có thể trong khoảng tám tháng còn lại trước khi đóng dây chuyền, nhưng vẫn phải hoàn tiền cho một lượng lớn khách hàng.

Trước đó, ngày 7/11, Musk cho biết hãng sẽ bổ sung một ca sản xuất để cố gắng hoàn thành các đơn hàng tồn đọng trước khi tháo dỡ dây chuyền vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7/2027.

Những tuyên bố này cho thấy Tesla đang phải xử lý lượng đơn hàng chưa giao trong một khoảng thời gian sản xuất ngày càng ngắn. Tuy nhiên, số đơn đặt hàng tồn đọng không đồng nghĩa với doanh số bán xe thực tế. Cybertruck từng thu hút lượng đặt trước rất lớn khi ra mắt, nhưng nhiều người đặt cọc không nhất thiết đã hoàn tất việc mua xe.

Khi giới thiệu Cybertruck năm 2019, Musk từng dự báo doanh số có thể đạt 250.000 xe mỗi năm. Nhưng theo số liệu Kelley Blue Book được Reuters dẫn lại, doanh số tại Mỹ năm 2025 chỉ đạt 20.237 xe, giảm 48% so với mức 38.965 xe của năm 2024.

Cybercab được ưu tiên thay thế Cybertruck

Musk khẳng định quyết định dừng sản xuất không xuất phát từ việc Cybertruck không có lợi nhuận. Theo ông, vấn đề nằm ở chi phí cơ hội: độ phức tạp trong sản xuất mẫu bán tải khiến việc tiếp tục duy trì dây chuyền không còn hấp dẫn bằng sử dụng nguồn lực đó để tăng sản lượng Cybercab.

Dây chuyền lắp ra xe tại nhà máy Tesla.

Cybercab là mẫu xe điện tự hành hai chỗ ngồi mà Tesla đang đặt cược cho chiến lược robotaxi. Xe được thiết kế không có vô-lăng và bàn đạp, hướng tới dịch vụ vận tải tự động thay vì bán cho khách hàng như ô tô cá nhân truyền thống.

Việc chuyển đổi dây chuyền cho thấy Tesla đang ngày càng đặt trọng tâm vào AI, robot và phương tiện tự hành. Tuy nhiên, Cybercab vẫn cần chứng minh khả năng vận hành an toàn, đáp ứng quy định và có thể mở rộng thành một dịch vụ thương mại bền vững.

Trong khi đó, Cybertruck đã trải qua hành trình nhiều trắc trở. Mẫu xe gây chú ý nhờ thiết kế góc cạnh và thân vỏ thép không gỉ, nhưng cũng gặp nhiều vấn đề về tiến độ, chất lượng và các đợt triệu hồi. Reuters cho biết xe đã trải qua 11 đợt triệu hồi kể từ khi bắt đầu giao hàng cuối năm 2023.

Dây chuyền robot công nghiệp tại nhà máy Tesla, hình ảnh minh họa quy trình sản xuất xe. Ảnh: Not a Tesla App. Không phải ảnh xác nhận dây chuyền Cybertruck hiện tại.

Cybertruck phải nhường chỗ cho Cybercrab trong chiến lược đầy tham vọng của tỷ phú Elon Musk.

Cybertruck từng được xem là sản phẩm có thể mở rộng thị trường của Tesla sang phân khúc bán tải, vốn có sức tiêu thụ lớn tại Mỹ. Nhưng thiết kế khác biệt, giá bán cao và những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất khiến mẫu xe không đạt kỳ vọng ban đầu.

Việc dừng dây chuyền cũng đặt ra câu hỏi về khả năng Tesla chuyển đổi thành công từ một hãng sản xuất ô tô điện sang doanh nghiệp tập trung vào robot và dịch vụ tự hành. Cybercab có thể mở ra nguồn doanh thu mới, nhưng hiện vẫn chưa chứng minh được khả năng thay thế quy mô kinh doanh của các mẫu xe bán chạy.

Với những khách hàng đã đặt cọc, việc được hoàn tiền là hệ quả trực tiếp của quyết định điều chỉnh sản xuất. Còn với Tesla, đây là dấu hiệu cho thấy ngay cả một dự án được CEO quảng bá mạnh mẽ cũng có thể phải nhường chỗ khi chiến lược kinh doanh thay đổi.