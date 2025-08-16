[INFOGRAPHIC] Loại pin xe điện có khả năng sạc mỗi giây đi được 1 km

Pin dạng phiến Edge574 mới ra mắt hứa hẹn tạo nên đột phá lớn khi giúp xe điện sạc nhanh hơn bao giờ hết, từ 10% lên 80% chỉ trong 12 phút.
Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Lương Thùy Linh thực hiện bộ ảnh đặc biệt bên mẹ - bà Nguyễn Thị Hương.
Với công nghệ JEVA, nữ giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội giúp nông sản Việt bảo quản lâu, giữ nguyên dưỡng chất, vượt chuẩn xuất khẩu sang thị trường khó tính.
Từ đam mê thành vòng lao lý, câu chuyện của anh Thành là lời cảnh tỉnh sâu sắc về ranh giới giữa sở thích và vi phạm pháp luật bảo vệ động vật hoang dã.
TS.BS Đỗ Hồng Ngọc cho thấy, y học đích thực không chỉ chữa bệnh trên thân thể, mà còn phải là một nghệ thuật chữa lành tâm hồn.
Các nhà khoa học Đại học Adelaide đã tạo ra vật liệu đặc biệt, kích hoạt bằng ánh sáng mặt trời, có thể phân hủy hoàn toàn “hóa chất vĩnh cửu” PFAS.
Chuyên gia tâm lý PGS.TS Phạm Mạnh Hà chỉ 5 “lớp giáp” giúp trẻ tự vệ trước chiêu trò thao túng và lừa đảo tinh vi trên mạng, bảo vệ sự an toàn của con.
80 năm sau Cách mạng Tháng Tám 1945, tinh thần mùa thu lịch sử được hun đúc thành sức mạnh văn hóa, dẫn dắt dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.
Hơn 30 năm gắn bó với Harvard, GS Ngô Như Bình xây dựng chương trình tiếng Việt chính thức, biên soạn giáo trình và lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới
Liên tiếp xảy ra vụ học sinh bị dụ rồi "bắt cóc online", TS Đào Trung Hiếu chỉ rõ thủ đoạn của tội phạm và cách phòng tránh.
Sinh ra ở vùng quê nghèo, học trường làng, TS. Chu Đình Tới đã chinh phục học bổng châu Âu danh giá, trở thành nhà khoa học uy tín quốc tế.
Trước nhiều vụ trẻ em bị kẻ xấu lừa đảo, dẫn dụ bỏ nhà đi, PGS.TS Phạm Mạnh Hà chỉ ra các dấu hiệu để cha mẹ nhận biết và bảo vệ con khỏi bị thao túng tâm lý.
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống cho rằng một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa là chủ trương đúng đắn, phù hợp xu thế, không thể vì một số hạn chế mà bỏ đi.
Không chỉ muốn AI thông minh hơn, TS Lê Viết Quốc còn có khát vọng tạo ra một cỗ máy có cảm xúc và trái tim, học hỏi từ sự tò mò và thấu cảm như con người.
Từng là thủ khoa toàn quốc khối B, Ngô Thu Hà, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) lại vừa là thủ khoa ngành Y khoa, Trường ĐH Y Hà Nội.
Theo các nhà khoa học tại Mỹ, các ion chì tạm thời biến thành vàng trước khi trở lại trạng thái vật chất thông thường thông qua máy gia tốc hạt lớn (LHC).
Trong đêm lũ quét, trưởng bản Mùa A Thi đã quyết đoán cứu 90 người, đưa họ chạy đua với tử thần và thoát khỏi thảm họa sạt lở trong gang tấc.
Giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2025, Võ Trọng Khải không chỉ là thí sinh cao điểm nhất đoàn Việt Nam mà còn xuất sắc xếp thứ 8 chung cuộc Kỳ thi.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, chuyên gia tim mạch đề xuất dự án gắn máy sốc điện công cộng với niềm tin sẽ cứu sống nhiều người bị ngừng tim.
100.000 tình nguyện viên tại Anh đã tham gia vào UK Biobank - dự án quy mô lớn chụp toàn thân người lớn nhất thế giới nhằm giải mã bí ẩn bên trong cơ thể người.
PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt khẳng định con đường một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa là đúng đắn, khoa học và phù hợp với thực tiễn phát triển.
Ông Hoàng Nam Tiến, “vị tướng” của FPT đã để lại một di sản cảm động: tình yêu cha mẹ sâu sắc, những ký ức dịu dàng và cách dạy con đầy nhân văn.