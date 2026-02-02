Đặt lồng bắt cua, người dân Đà Nẵng phát hiện động vật quý hiếm

Khi ra đồng đặt lồng bắt cua, một người dân ở Đà Nẵng bất ngờ phát hiện một con tê tê bị mắc kẹt trong lồng. Đây là loài động vật quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.