Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đặt lồng bắt cua, người dân Đà Nẵng phát hiện động vật quý hiếm

Giải mã

Đặt lồng bắt cua, người dân Đà Nẵng phát hiện động vật quý hiếm

Khi ra đồng đặt lồng bắt cua, một người dân ở Đà Nẵng bất ngờ phát hiện một con tê tê bị mắc kẹt trong lồng. Đây là loài động vật quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 1/2, công an xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận một con tê tê quý hiếm do ông Trần Văn Thơm (SN 1978; trú thôn An Thành 2, xã Thăng Điền) tự nguyện giao nộp. Ảnh: Công an xã Thăng Điền.
Vào ngày 1/2, công an xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận một con tê tê quý hiếm do ông Trần Văn Thơm (SN 1978; trú thôn An Thành 2, xã Thăng Điền) tự nguyện giao nộp. Ảnh: Công an xã Thăng Điền.
Trước đó, đêm ngày 30/1, ông Thơm đi đặt lồng bắt cua ở cánh đồng thuộc thôn An Thành 2. Đến sáng hôm sau, ông đi kiểm tra lồng thì bất ngờ phát hiện một con tê tê ở trong lồng cua. Do vậy, ông đã đến Công an xã Thăng Điền trình báo và bàn giao con tê tê quý hiếm. Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN.
Trước đó, đêm ngày 30/1, ông Thơm đi đặt lồng bắt cua ở cánh đồng thuộc thôn An Thành 2. Đến sáng hôm sau, ông đi kiểm tra lồng thì bất ngờ phát hiện một con tê tê ở trong lồng cua. Do vậy, ông đã đến Công an xã Thăng Điền trình báo và bàn giao con tê tê quý hiếm. Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN.
Lực lượng Công an xã Thăng Điền xác định đây là một cá thể tê tê nằm trong danh mục động vật quý hiếm có trọng lượng khoảng 5 kg. Thời điểm tiếp nhận, cá thể tê tê bình thường, khỏe mạnh. Ảnh: CPCP cung cấp.
Lực lượng Công an xã Thăng Điền xác định đây là một cá thể tê tê nằm trong danh mục động vật quý hiếm có trọng lượng khoảng 5 kg. Thời điểm tiếp nhận, cá thể tê tê bình thường, khỏe mạnh. Ảnh: CPCP cung cấp.
Công an xã Thăng Điền cho biết sẽ làm các thủ tục tiếp theo và phối hợp với cơ quan chức năng để thả cá thể tê tê quý hiếm về môi trường tự nhiên theo quy định pháp luật. Ảnh: Tiền phong.
Công an xã Thăng Điền cho biết sẽ làm các thủ tục tiếp theo và phối hợp với cơ quan chức năng để thả cá thể tê tê quý hiếm về môi trường tự nhiên theo quy định pháp luật. Ảnh: Tiền phong.
Tê tê là động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, mọi hành vi săn, bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép... đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Tiền phong.
Tê tê là động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, mọi hành vi săn, bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép... đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Tiền phong.
Tê tê có 8 loài thuộc họ Manidae, trong đó có 4 loài sinh sống chủ yếu ở 17 nước châu Á và 4 loài sinh sống ở 31 nước châu Phi. Ảnh: TTXVN.
Tê tê có 8 loài thuộc họ Manidae, trong đó có 4 loài sinh sống chủ yếu ở 17 nước châu Á và 4 loài sinh sống ở 31 nước châu Phi. Ảnh: TTXVN.
Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), 8 loài tê tê đang bị đe dọa tuyệt chủng, trong 4 loài tê tê châu Á có 2 loài nằm trong Danh lục Đỏ IUCN ở mức cực kỳ nguy cấp (EN). Ảnh: TTXVN.
Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), 8 loài tê tê đang bị đe dọa tuyệt chủng, trong 4 loài tê tê châu Á có 2 loài nằm trong Danh lục Đỏ IUCN ở mức cực kỳ nguy cấp (EN). Ảnh: TTXVN.
Việt Nam là nơi phân bố 2 loài tê tê quý hiếm gồm: tê tê Java Manis javanica và tê tê vàng Manis pentadactyla. Ảnh: TTXVN.
Việt Nam là nơi phân bố 2 loài tê tê quý hiếm gồm: tê tê Java Manis javanica và tê tê vàng Manis pentadactyla. Ảnh: TTXVN.
Môi trường sống của tê tê là trong rừng ẩm nhiệt đới, rừng già, rừng thứ sinh, rừng hỗn giao tre nứa gỗ, rừng trên đồi núi thấp có nhiều cỏ cây mục nát... Ảnh: TTXVN.
Môi trường sống của tê tê là trong rừng ẩm nhiệt đới, rừng già, rừng thứ sinh, rừng hỗn giao tre nứa gỗ, rừng trên đồi núi thấp có nhiều cỏ cây mục nát... Ảnh: TTXVN.
Tê tê thuộc loài thú nhỏ ăn côn trùng, sống về đêm. Khi trưởng thành, mỗi cá thể có trọng lượng từ 2 - 35 kg, chiều dài cơ thể từ 35 - 176 cm và toàn thân được bao phủ bởi các vảy keratin. Ảnh: CTV/TTXVN.
Tê tê thuộc loài thú nhỏ ăn côn trùng, sống về đêm. Khi trưởng thành, mỗi cá thể có trọng lượng từ 2 - 35 kg, chiều dài cơ thể từ 35 - 176 cm và toàn thân được bao phủ bởi các vảy keratin. Ảnh: CTV/TTXVN.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Phát hiện tê tê trong lồng bắt cua #tê tê quý hiếm #tê tê

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT